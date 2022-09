Como viralizar no Reels? Descubra aqui!

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de setembro de 2022.

Mais e mais pessoas querem aprender a como viralizar no Reels, principalmente marcas e empresas.

Se essa também é a sua pergunta, chegou no lugar certo, afinal, já está mais do que provado que os Reels ajudam a aumentar a visibilidade da sua atividade, o que pode gerar mais engajamento e vendas.

Por isso, continue a leitura e descubra como tornar viral o seu Reels!

O que é um Reels?

Antes de aprender como viralizar no Reels, vamos só lembrar o que é um Reels.

Então, são vídeos curtos cuja duração oscilam entre 15 a 90 segundos. Divertidos e imersivos, eles permitem:

Contar a história da sua marca;

Divertir sua audiência;

Educar seus prospects no percurso de compra.

Vale lembrar que em um mundo onde a vida é cada vez mais rápida, os usuários amam poder consumir informação em alguns segundos.

Além disso, ao viralizar no Reels, você poderá ser descoberto facilmente por seus clientes, credibilizar sua marca e alcançar milhares de usuários em poucas horas.

Quais os bons indicadores para o algoritmo do Instagram?

É importante também saber quais os bons indicadores que o algoritmo do Instagram leva em conta.

Em primeiro lugar, o engajamento é um elemento essencial para aumentar a visibilidade dos seus conteúdos.

Assim, ter muitos likes, comentários, compartilhamentos e novos seguidores, indicará ao algoritmo que seu conteúdo agrada aos espectadores.

Para maximizar o engajamento, tente criar Reels que são:

Divertidos e engraçados;

Inspiradores, como lançar uma tendência;

Originais.

Outro critério muito importante: o tempo que as pessoas passam olhando seus Reels. Quanto mais pessoas visualizarem seu vídeo até o final, melhor será para o algoritmo.

E melhor ainda quando as pessoas assistem ao Reels mais de uma vez!

Vale lembrar que o formato do Reels deve ser vertical e devem preferencialmente ocupar toda a tela.

O principal erro que muitas marcas fazem, é utilizar o Reels apenas para vender. No entanto, a fim de aumentar suas vendas, atrair mais pessoas e viralizar, a dica é variar o tipo de conteúdo.

Como viralizar no Reels?

Quando a pergunta é como viralizar no Reels, embora algumas marcas optem por comprar visualizações reels, você também pode criar conteúdos virais.

Por isso, separamos aqui algumas dicas para te ajudar:

Despertar a curiosidade

A curiosidade e a surpresa são duas emoções particularmente eficazes para despertar a atenção de uma pessoa, o que é essencial nos primeiros segundos no Reels.

Se você não despertar o interesse de um espectador nos três primeiros segundos, a chance é que seu espectador passe para o próximo vídeo.

Portanto, para atrair mais visualizações, a dica é colocar uma música que esteja em alta no momento, pois isso faz com que o Instagram mostre seu conteúdo para mais pessoas.

Qualidade dos vídeos

É claro que não é necessário editar um vídeo com qualidade de cinema, porém, deve ser bem editado, sem estar borrado, pois isso aumenta a chance de ser viralizado.

Além disso, é importante manter uma certa frequência nas postagens, de preferência postando nos melhores horários.

Por fim, não poste um vídeo no Reels com marca d’água de outros aplicativos.

Use hashtags populares

Assim como outras postagens no Instagram, e no Reels não é diferente, usar hashtags certas e populares ajudam a aumentar o engajamento.

Simplesmente porque facilita ao algoritmo do Instagram identificar o tipo de conteúdo e direcionar para quem realmente tem interesse.

Sendo assim, faça uma pesquisa sobre hashtags que estão em alta e que agreguem mais valor ao seu conteúdo.

Siga as tendências

Outra dica de como viralizar no Reels é ficar de olho nas tendências do Instagram.

Por isso, pesquise os conteúdos que estão “bombando” e inspire-se, mas use sua criatividade para criar vídeos originais e nunca copie.

Para você saber o que está em alta e ter ótimas ideias, acompanhe as publicações de tendências feitas no perfil @creators do Instagram.

Considerações finais

Mesmo sabendo agora algumas dicas de como viralizar no Reels, a última dica é ir testando até descobrir qual conteúdo tem mais chance de viralizar.

No entanto, você precisa ter só um pouco de paciência, mas seu esforço vai valer a pena!