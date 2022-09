Qual o carro mais espaçoso da Renault?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de setembro de 2022.

A linha de carros Renault atende todas as exigências, dentre eles, há modelos com ótimo espaço interno, como o sedã Logan, o SUV Captur entre outros.

No entanto, o Renault Duster tem o maior espaço interno se comparado aos outros, além de ser o pacote completo quando se fala em SUV.

São cinco versões à disposição de compra, a Zen MT, Zen CVT, Intense, Iconic e Iconic TCe. Os preços partem de R$102.290,00 (versão de entrada), até R$138.790,00 (versão de topo).

Nas próximas linhas falaremos mais sobre os espaço interno e dimensões do Duster, além dos demais aspectos. Siga a leitura!

Espaço interno do Duster

O carro é capaz de acomodar até quatro adultos com conforto e o assento do meio do banco traseiro não sofre prejuízos no túnel central. No mais, ao volante, o motorista se acomoda bem em um assento e encosto confortáveis.

As dimensões do Duster são as seguintes: 4,37m de comprimento, 1,83m de largura e 1,69m de altura. Além disso, a distância entre eixos é de 2,67m. Seu porta-malas é bem espaçoso também, comportando até 475 litros.

E mais, é um veículo visualmente sofisticado, econômico, tecnológico e possui bons equipamentos de segurança. Veja a seguir outros atributos do SUV.

Design e tecnologia

Neste quesito, o Renault Duster pode dispor de rodas diamantadas, alargadores de paralamas e adesivos laterais nas portas. Os faróis de circulação em LED, rodas de 16 ou 17 polegadas, barras de teto e skis frontais e traseiros.

Internamente, o banco do motorista conta com apoio de braço tornando mais cômodo a condução e chave-cartão com sensor presencial, que permite dar a partida com a presença do cartão no interior do veículo, além da abertura das portas e porta-malas acontecerem por aproximação e afastamento.

Possui o sistema Easy Link, possibilitando o emparelhamento de seu celular usando o Android Auto e o Apple CarPlay em uma tela de 8 polegadas.

Motor e desempenho

É equipado com o motor 1.3 TCe com 170 cv, o maior torque da categoria e câmbio automático CVT com 8 velocidades. Todas as outras versões do Duster têm motor 1.6 16v SCe, que gera 120 cv de potência e câmbio automático CVT X-Tronic com 6 velocidades.

Sistemas e equipamentos de segurança

O SUV da Renault, vem com sistema Multview que possui 4 câmeras ao redor do veículo permitindo que o motorista altere a visualização, para obter uma ampla visão em todas as direções, sem precisar sair do mesmo. Sensor de ponto cego que emite um alerta visual quando detecta veículos que estão fora do campo de visão, e acendimento automático dos faróis.

Dispõe também de câmera de ré, airbag duplo e tecnologia Start & Stop, que desliga quando o carro está parado e religa rapidamente quando o acelerador é acionado, gerando economia de combustível.