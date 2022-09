Maneiras de viver saudável e beber vinho

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 8 de setembro de 2022.

Como iniciar e manter um estilo de vida saudável apreciando um bom vinho de vez em quando? Felizmente, há muitas evidências de que o vinho, consumido com moderação, é saudável.

Aqui estão 7 dicas para desfrutar de vinho e viver um estilo de vida saudável:

Lembre-se de quantas calorias o vinho tem Trabalhe para cada taça de vinho Não beba antes de comer Beba vinho tinto seco Não beba vinho tarde demais Gastar mais em vinho Beber vinho ao ar livre

1 – Lembre-se de quantas calorias o vinho tem. Calorias e diferentes tipos de vinho

Normalmente, um copo de vinho tem cerca de 130-175 calorias. Digerimos o álcool (etanol) de forma diferente dos alimentos porque o álcool é uma substância tóxica. Nosso corpo submete o excesso de etanol a processos digestivos complexos nos quais o fígado desempenha um papel importante, transformando-o em ácido acético, que finalmente excretamos do corpo na forma líquida.

Curiosamente, se bebermos mais álcool do que podemos processar, não absorvemos todas as calorias nele. Isso não significa que podemos beber uma garrafa inteira de vinho impunemente, mas que as calorias do álcool são mais gentis conosco do que as calorias do sorvete, por exemplo.

Quanto é muito?

Uma grande dose de álcool é de 3 doses ou mais por dia para homens e 2 ou mais doses para mulheres. Vamos fazer algo por nós mesmos e, ao mesmo tempo, dar um bom exemplo de moderação e tentar acostumar nossos corpos a cerca de metade dessa dose. Muitas pessoas que desfrutam de uma vida muito longa bebem mais ou menos a mesma quantidade todos os dias.

2 – Trabalhar para cada copo de vinho

Uma caminhada no início da noite vai estimular o metabolismo enquanto reduz os desejos, a necessidade de alívio que muitas vezes sentimos no final do dia. A caminhada nos permitirá “evaporar” naturalmente após um dia inteiro. Também reduzirá a necessidade de beber em excesso. Você não precisa deixar de beber aquele vinho rose que adora, só precisa fazer atividades físicas para equilibrar.

O sucesso de uma alimentação mais saudável é estimular o seu metabolismo. Curiosamente, o vinho aumenta o metabolismo por cerca de 70-90 minutos. Ao consumir vinho e álcool em geral, lembre-se de beber água para repor os compostos orgânicos lavados pelo álcool.

3 – Não beba antes de comer

Beber vinho 30 minutos antes de comer aumenta o apetite, por isso é melhor mantê-lo com você na hora das refeições. Se você gosta de beber vinho enquanto cozinha, tente dividir o copo em 2 porções de cerca de 90 ml cada.

Além disso, beber vinho com o estômago cheio o deixará menos afetado, mas também mais propenso a absorver todas as calorias que o vinho tem a oferecer.

4 – Beba vinho tinto seco

O vinho tinto tem um nível muito maior de antioxidantes do que outros vinhos. Ao comprar vinho, preste atenção ao nível de álcool e tente não ultrapassar 13,5%.

5 – Não beba vinho muito tarde

O álcool é como os carboidratos, então não beba muito tarde. Você ficará mais descansado à noite se parar de comer e beber por volta das 20h30. Claro, se você for dormir por volta da meia-noite.

6 – Gastar mais em vinho

Se queremos mudar nossos hábitos, devemos aumentar o valor do que comemos. Vamos desfrutar de uma garrafa de vinho mais cara por alguns dias. Não é difícil armazenar vinho branco e tinto na geladeira fechada com uma bomba de vácuo. Os vinhos espumantes podem durar até 4 dias se forem rolhados com uma rolha especialmente concebida.

7 – Beber vinho fora de casa,

Somos preguiçosos. Se a tentação não estiver à mão, não sucumbiremos a ela tão facilmente. Você impõe uma dieta rigorosa a si mesmo? Remova qualquer comida ou bebida que possa ser tentadora de sua casa. Nada, no entanto, o impede de ir a um bar de vinhos próximo à noite para encontrar seus amigos.

Uma pequena quantidade de vinho proporcionará o efeito desejado. Lembrando que deve ser bebido com moderação e não deve ser consumido por menores de 18 anos.