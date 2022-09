A Associação Argentina de Futebol apresenta o Crypto Casino BC.GAME como seu patrocinador global

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de setembro de 2022.

Buenos Aires, 8th de setembro de 2022 – AFA e BC.GAME, o vencedor do prêmio melhor Crypto Cassino de 2022, firmaram um acordo global.

Os fãs de futebol de todo o mundo agora poderão desfrutar do melhor período do ano com esta plataforma de Crypto Casino. A Seleção Argentina será patrocinada pelo BC.GAME nos próximos meses – e através dos jogos da Copa do Mundo do Catar. Jogadores como Lionel Messi, Paulo Dybala, Angel Di Maria, e outros grandes astros argentinos, poderão se envolver com os usuários da plataforma BC.GAME.

Este acordo é mais uma expressão do tamanho e alcance internacional da marca AFA, que está cada vez mais engajando novos públicos e criando novos fluxos de receita. Tanto a AFA quanto a plataforma BC.GAME irão colaborar pelos próximos seis meses.

Claudio Fabian Tapia, Presidente da AFA, disse: “Estamos muy contentos de presentar este nuevo acuerdo con BC.GAME. En AFA, siempre estamos buscando oportunidades para aprovechar las tecnologías emergentes, mejorarando la experiencia de nuestros fanáticos de la Selección Nacional. Este acuerdo nos permite trabajar junto a nuevos productos digitales y generar así una nueva fuente de ingresos. Damos la bienvenida a BC.GAME como nuevo patrocinador de nuestra Asociación”.

Chris Butler, Diretor de Operações da BC.GAME, disse:

“La Asociación del Fútbol Argentino ha demostrado ser una de las organizaciones más intuitivas del planeta. A nosotros, en BC.GAME, nos emocionó descubrir que muchos de nuestros objetivos a largo plazo estaban perfectamente alineados con los planes de la AFA, y fomentamos formar asociaciones con las principales empresas de la industria de la cadena de bloques. En el futuro, nuestro objetivo es introducir flujos de ingresos mutuamente beneficiosos, así como acceso sin obstáculos a nuestra comunidad masiva de jugadores, apostadores y fanáticos del fútbol que frecuentan el casino BC.GAME y los canales sociales. Para BC.GAME es muy emocionante y nos sentimos honrados de tener esta oportunidad”.

Leandro Petersen, Diretor de Marketing Comercial da AFA, disse:

“BC.GAME está a la vanguardia en esta nueva categoría de apuestas virtuales. La plataforma combina de manera única monedas digitales con una plataforma de juego innovadora. Los fanáticos de la selección argentina de todo el mundo se acercarán más a los jugadores que aman. Estamos muy entusiasmados con el potencial de este acuerdo a la espera del comienzo de la Copa del Mundo. Es importante seguir generando nuevas fuentes de ingresos para la Asociación y continuar incrementando enlaces estratégicos de patrocinios que aumenten la presencia de la marca AFA en todo el mundo. Éste acuerdo con BC.GAME responde a estos items. Tenemos más de 25 marcas trabajando en el proyecto de Selecciones Nacionales junto a AFA y seguiremos creciendo en nuevos rubros y territorios”.

SOBRE BC.GAME

BC.GAME é um crypto cassino baseado em comunidades que oferece aos seus jogadores a melhor experiência possível em cassinos online. Lançado em 2017, BC.GAME está entre os primeiros casinos a suportar a tecnologia Lightning Network – não apenas revolucionando a indústria de cassinos, mas também o setor de blockchain. Com a recente adição de apostas esportivas os usuários podem desfrutar de mais de 10.000 jogos, incluindo, mas não se limitando a esportes, caça-níqueis, jogos de mesa ao vivo, e até mesmo os mais famosos jogos de apostas com bitcoin. Recentemente, em 2022, o BC.GAME ganhou vários prêmios em sua indústria, tornando-se o crypto cassino número um do ano (PR News Wire, 2022). A plataforma também suporta quase todas as principais criptomoedas e também começou a aderir apagamentos fiduciários recentemente.