* Por: Jornal Montes Claros - 20 de setembro de 2022.

A computação em nuvem tornou-se um tema quente em pequenas empresas, e há uma grande variedade de escolhas a serem feitas. Este artigo irá ajudá-lo a tomar a melhor decisão para o seu negócio. Vamos dar uma olhada nos diferentes tipos de empresas de computação em nuvem, bem como seus recursos e preços. Você também descobrirá quais serviços são mais benéficos para suas necessidades.

A Indústria de Computação em Nuvem.

A computação em nuvem é um tipo de tecnologia de computador que permite aos usuários acessar informações e aplicativos pela Internet. Essa tecnologia foi inventada pelo fundador da Microsoft, Bill Gates. Desde então, a computação em nuvem tem sido usada em diversos setores, incluindo negócios, educação, assistência médica, manufatura e governo.

A computação em nuvem tem vários benefícios para pequenas empresas. Por um lado, a computação em nuvem pode facilitar o acesso das empresas às atualizações e aplicativos de software mais recentes. Além disso, a computação em nuvem pode fornecer uma maneira mais confiável de armazenar e compartilhar dados com os funcionários. Por fim, a computação em nuvem pode ajudar as empresas a economizar tempo, reduzindo a necessidade de pesquisar em vários sites o aplicativo ou programa certo.

Existem dois tipos principais de empresas de computação em nuvem: nuvens públicas e nuvens privadas. as nuvens públicas estão disponíveis para qualquer pessoa que queira usá-las, enquanto as nuvens privadas estão disponíveis apenas para empresas, consultorias cloud ou organizações específicas.

As melhores empresas de computação em nuvem para pequenas empresas variam de acordo com suas necessidades e interesses. Por exemplo, o Google Cloud é uma ótima opção se você precisar de uma maneira fácil de fazer download de novas atualizações de software e aplicativos, além de armazenar dados on-line com segurança. O Amazon Web Services é outra boa opção se você precisar de acesso rápido.

Computação em Nuvem para Pequenas Empresas.

A computação em nuvem é uma maneira de as pequenas empresas acessarem a tecnologia e os serviços mais recentes de uma variedade de provedores. Você pode acessar os serviços em nuvem por meio de um navegador da Web, telefone ou tablet.

Quando você usa serviços em nuvem, seu computador é conectado à internet e compartilhado com outros servidores na nuvem. Isso facilita a conexão com recursos e mantém-se atualizado sobre as atualizações mais recentes.

Introdução à computação em nuvem.

Para usar a computação em nuvem para sua pequena empresa, primeiro você precisa entender o que é e como funciona. Uma breve visão geral da computação em nuvem ajudará você a determinar se ela é adequada para o seu negócio. A computação em nuvem refere-se ao uso de computadores localizados remotamente que são usados para tarefas ou serviços específicos (como armazenamento online, e-mail ou hospedagem de sites).

Otimize sua infraestrutura de computação em nuvem.

otimização refere-se a tornar seus recursos mais eficientes para que eles funcionem mais rápido e sejam menos propensos a travar ou sofrer lentidão.

Para otimizar sua infraestrutura, você precisa saber quais aplicativos funcionam melhor em cada tipo e tamanho de dispositivo; escolha as combinações corretas de hardware e software; acompanhar a atividade do usuário; agendar backups; testar novos recursos regularmente e gerenciar acordos de níveis de serviço (SLAs).

Usar computação em nuvem para pequenas empresas.

O uso de serviços em nuvem pode ser uma maneira eficaz de as pequenas empresas economizarem em seus custos, mantendo-se atualizadas com as mais recentes tecnologias e tendências. Ao otimizar sua infraestrutura e usar dispositivos compatíveis, as pequenas empresas podem desfrutar de um bom desempenho sem gastar muito.

Dicas para o sucesso da computação em nuvem para pequenas empresas.

Uma maneira de usar a nuvem para aumentar a eficiência é usá-la como meio de armazenamento. Ao armazenar dados de negócios na nuvem, as pequenas empresas podem economizar custos e reduzir sua pegada.

Use a nuvem para aumentar o espaço de armazenamento.

Uma maneira de aumentar o espaço de armazenamento do seu negócio é usar a nuvem como um centro de mídia. Ao armazenar vídeos, fotos e outros arquivos na nuvem, você pode economizar espaço e requisitos de largura de banda.

Use a nuvem para aumentar a comunicação e a colaboração.

Ao usar a nuvem para comunicação e colaboração, as pequenas empresas podem melhorar a eficiência compartilhando informações com mais facilidade e eficiência do que nunca. Ao coordenar o trabalho entre funcionários de diferentes departamentos, você pode reduzir o tempo gasto em tarefas duplicadas e melhorar a colaboração entre os membros da equipe.

Otimize sua infraestrutura de computação em nuvem para pequenas empresas.

Otimizar sua infraestrutura para pequenas empresas significa garantir que todos os seus servidores estejam equipados com opções ideais de hardware e software para que você possa gerenciar melhor seus dados e executar aplicativos eficientes.

Isso inclui escolher processadores e memória compatíveis com seus aplicativos, configurar o cache ou otimizações de rede para que as transações demorem menos tempo para serem executadas ou otimizar imagens para que sejam mais rápidas de processar e exibir. Seguindo essas dicas, você pode aumentar a eficiência e a produtividade da sua pequena empresa na nuvem.

Conclusão

A computação em nuvem para pequenas empresas pode ser uma ótima maneira de aumentar a eficiência, espaço de armazenamento, comunicação e colaboração e otimizar sua infraestrutura de computação em nuvem.

Ao dedicar um tempo para chegar a uma estratégia de computação em nuvem e otimizar sua infraestrutura, você pode garantir que seu negócio seja bem-sucedido no setor de computação em nuvem. Obrigado por ler!