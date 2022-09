Voos de ida e volta para São Paulo por apenas R$ 351; veja ofertas

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: da redação - 23 de setembro de 2022.

Voos são para a baixa temporada em 2022, nos meses de outubro e novembro. Passagens são vendidas com todas as taxas já inclusas.

A LATAM está com uma ótima oferta de passagens de ida e volta para quem embarca em Montes Claros com destino a São Paulo. Os voos são vendidos pela companhia aérea por apenas R$ 351. As passagens são para voos sem escala, válidos para o mês de outubro.

São Paulo é a grande metrópole da América Latina. A cidade conhecida pelos grandes negócios e centros comerciais tem se destacado também como opção para o turismo. São atrações em vários pontos da cidade, feitas para todos os públicos e bolsos.

Compre passagens ida e volta Montes Claros/São Paulo por apenas R$ 351

Outra excelene promoção é com destino a Belo Horizonte. A Azul tem voos de ida e volta para a capital mineira por apenas R$ 460. O trajeto é feito sem escalas. Para quem desejar explorar o Nordeste do país, a companhia aérea tem voos para Salvador por R$ 716. As duas promoções são para o mês de novembro.

As passagens são para o período de baixa temporada, quando as companhias aéreas ofertam os melhores descontos. Os voos são para outubro e novembro deste. Os descontos não são válidos para finais de semana e feriados. Todas as passagens são vendidas com as taxas já inclusas.

Voos promocionais com embarque em Belo Horizonte

A nossa equipe também selecionou as melhores ofertas de voos para quem embarca na capital mineira. Os voos também são para o período de baixa temporada e contam com vários descontos. São Paulo é o destino que possui as melhores ofertas. As passagens com desembarque no Aeroporto de Guarulhos saem por R$ 336. Já os bilhetes com destino ao Aeroporto de Congonhas são vendidos por R$ 361.

Outra excelente oportunidade é para quem deseja explorar a cidade de Vitória da Conquista, no interior da Bahia. A Azul tem passagens promocionais são vendidas por apenas R$ 446. Os bilhetes são para o mês de fevereiro de 2023. O trajeto é feito sem escalas.