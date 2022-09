Futebol digital : do campo às apostas

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de setembro de 2022.

A digitalização dos esportes é uma realidade que precisamos considerar, com cada vez mais tecnologia no campo e fora dele. Venha conhecer três formas como a digitalização chega ao mundo do futebol.

O Brasil é um dos países que mais ama o futebol, sendo que chega a ser conhecido como o “País do Futebol” ao redor do globo.

Essa paixão pela modalidade é antiga e está profundamente conetada com a cultura nacional, havendo vários hábitos e expressões que nasceram justamente com esse jogo.

Na atualidade, a realidade do futebol não é a mesma que existia no passado. A intensidade do contato entre times e torcedores é maior, havendo inúmeras razões que justificam a tendência crescente para a interação com a modalidade.

O fato é que, no século XXI, o mundo se tornou digital. No Brasil, atualmente, existem mais smartphones do que habitantes e o país é um dos 5 que mais usa esse dispositivo, assim como as redes sociais.

A conexão permanente por via das apps é uma das formas como a interação com os esportes se modificou, mas não a única forma como o futebol integra a inovação.

Venha conhecer três modificações relacionadas com o futebol que não seriam possíveis há trinta anos atrás.

Informação permanente e apostas esportivas

O contato com o futebol nos dias de hoje não acontece apenas nos dias das partidas. Pelo contrário! Muitos websites têm especialistas na matéria, que fazem questão de dar todas as novidades em primeira mão, acompanhando cada passo dos técnicos, dos jogadores e dos times, para que estejamos permanentemente informados sobre a realidade do futebol.Ao ligar-se a https://www.assisnews.com.br, por exemplo, pode encontrar todas as informações que procura sobre futebol. Isto não só apoia os apostadores na sua prática, como permite aos torcedores conhecerem melhor o mundo do futebol e seguirem todas as novidades que vão acontecendo com os seus times e competições de eleição.

Como é evidente, isso acaba motivando um maior conhecimento entre os torcedores e gera também uma maior capacidade de análise das competições, que se traduz, por vezes, em apostas esportivas.

Os websites com esse tipo de serviço estão também crescendo no Brasil, oferecendo vários bônus e odds bem apelativas.

Transmissões HD e Vídeo-árbitro

A integração da inovação também aconteceu em campo. Na quadra, as câmaras de HD começaram por permitir um visionamento mais amplo do jogo, sendo que a diversidade de câmaras e os vários ângulos também ajudou a criar melhores visões dos jogos.

Nesse processo, o Vídeo-árbitro passou a ser um elemento muito importante nos jogos, ajudando a determinar fatores e jogadas como o fora de jogo, que contribuem para garantir a isenção e a justiça dos resultados.

Nesse sentido, a inovação na quadra ajuda a que os jogos sejam mais íntegros e a que os torcedores possam ter uma melhor visão de cada jogada, em qualquer local.

Streaming dos jogos

Se ligando com o ponto anterior mas ultrapassando-o, encontramos a tecnologia de streaming, que veio alargar a entrega dos conteúdos relacionados com futebol e permitir que qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, possa assistir em direto e ao vivo às suas partidas favoritas.

Essa tecnologia está presente em vários websites e aplicativos especializados, incluindo nos das empresas de comunicação, nos dos times e nos das apostas esportivas.

Aproveitando essa inovação, também as apostas esportivas acabaram criando uma nova tendência, permitindo as apostas em live, onde os apostadores podem colocar suas apostas ou modificá-las durante o próprio jogo.

Assim, por via das transmissões, é possível estar atento a cada conferência e partida, em tempo real.