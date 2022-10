Saiba como a falta de escovar os dentes prejudica sua saúde

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de setembro de 2022.

O sorriso é uma parte do corpo ligada diretamente à autoestima. Pode-se dizer que um bonito, vivo, com dentes brancos e alinhados é desejado por muitos, mas nem todos se atentem para o que é necessário para alcançá-lo. Uma prática simples que pode ajudar muito é escovar os dentes de forma correta.

É certo que todos já escutaram quando crianças que para se ter os dentes bonitos, tem que escovar.

E é verdade! A escovação dos dentes, quando feita de forma adequada e frequentemente, contribui para um sorriso além de bonito, saudável.

Portanto, escovar os dentes corretamente traz diversos benefícios para a saúde bucal, como:

Evita o surgimento de cáries;

Ajuda a prevenir e eliminar doenças como gengivite e periodontite;

Dificulta o aparecimento de manchas e amarelamento dos dentes;

Elimina o mau hálito.

Agora, quando não é feita de forma correta, a falta ou o descuido da higiene bucal pode causar doenças e infecções, como:

Endocardite bacteriana;

Aftas;

Tártaro;

Problemas no esmalte dos dentes.

Ao entender todos esses pontos, é possível compreender a importância de uma boa higienização, para além de um sorriso bonito.

Mantendo a saúde bucal em dia

É muito importante, que, periodicamente, sejam feitas avaliações no dentista para fazer um check-up geral. Já que, mesmo mantendo uma limpeza frequente em casa, é importante realizar uma consulta mais completa no consultório.

As limpezas e raspagens, por exemplo, são procedimentos muito comuns e facilmente encontrados em um plano saúde dental.

No caso das limpezas dentárias feitas no consultório por um especialista – também chamadas de profilaxia dentária -, e raspagem de tártaro.

Então, são usados produtos diferentes dos encontrados numa escovação cotidiana, como flúor em gel e bicarbonato ou pastas profiláticas, utilizados na remoção de manchas e detritos que podem passar despercebidos durante os dias.

Nesses procedimentos, que fazem parte do plano dental completo, o dentista realiza a limpeza e polimento de todos os dentes e raspa o tártaro, utilizando instrumentos manuais ou curetas.

Essas, por exemplo, já são características que tornam a limpeza dentária mais completa e necessária periodicamente, pois não é possível de ser realizada em casa, visto que não alcançamos todos os dentes no momento de escovar.

As limpezas incluídas no plano odontológico completo são muito importantes na hora de prevenir o aparecimento de cáries, além de atuar contra o mau hálito e reduzir a incidência de doenças periodontais, infecções ou problemas bucais.

Outros exemplos de procedimentos que podem ser encontrados em consultórios odontológicos são o implante ou a prótese dentária, tratamento de canal, além dos vários modelos de clareamento.

Desse modo, a recomendação desses ou de qualquer procedimento se dá após uma consulta que vai analisar o cenário do paciente.

Benefícios de se ter um plano odontológico

Os planos odontológicos garantem ao paciente que esses procedimentos citados acima sejam disponibilizados, e, com um custo muito mais vantajoso do que quando são feitos separadamente ou de forma particular.

Eles podem ser contratados tanto por pessoas físicas quanto jurídicas, ou seja, o paciente através de seu convênio pode solicitar, mas o plano também pode ser disponibilizado como forma de um benefício na empresa.

No caso dos benefícios, o funcionário deve entender como funciona o plano odontológico da empresa.

Pois existem muitas opções de planos e convênios e é importante saber o que exatamente está sendo coberto pela empresa e do que o funcionário (e/ou seus afiliados) poderão usufruir.

A cobertura básica oferecida nos planos inclui esses serviços:

Atendimento a urgências e emergências;

Consultas com limpeza, radiografias, sondagens, raspagens;

Tratamento de gengivite e periodontite;

Odontopediatria, para crianças e adolescentes;

Tratamento de canal;

Colocação de próteses;

Cirurgias pequenas como extração do siso.

O plano odontológico empresarial possibilita ao funcionário um acesso facilitado para um atendimento de qualidade, e na maioria das vezes, sem custo, como é o caso dos serviços que são cobertos.

Aos que contam com esse benefício, serve como um incentivo e uma oportunidade para cuidar melhor da saúde bucal, que assim como outras partes do corpo humano, é muito sensível e precisa de acompanhamento.

Dentes bem tratados contribuem para um sorriso bonito, e ter essa segurança faz muito bem para a autoestima e para o organismo.

Afinal, de acordo com um estudo realizado pela Universidade de Loma Linda, na Califórnia, sorrir impacta diretamente na produção e atividade de células responsáveis pelo combate de tumores e alguns vírus.

Significa que, sorrir, protege também a nossa saúde e auxilia no bom funcionamento do nosso organismo, favorecendo a circulação sanguínea, além de aliviar o estresse e promover o bem-estar.

Conteúdo desenvolvido pela equipe do Conviva Melhor, blog criado com o intuito de melhorar a saúde e o bem-estar por meio de conteúdos que reforçam a importância dos cuidados regulares.