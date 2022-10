Fumar no volante gera multa?

Compartilhe Facebook

* Por: doutormultas - 21 de outubro de 2022.

Geralmente quem fuma cigarros convencionais ou usa cigarros eletrônicos tem o hábito de fazer isso enquanto está no volante. Contudo, surge uma questão: fumar no volante dá multa?

Neste artigo você saberá se esse ato resulta em algum tipo de punição. Afinal, o tema ainda gera polêmica entre os motoristas brasileiros.

Fumar no volante dá multa?

Em primeiro lugar, saiba que fumar não é ilícito e não há nenhum registro contra cigarros tradicionais ou eletrônicos no nosso código de trânsito. Entretanto, esse hábito quando feito no volante pode ser punido de forma indireta.

Desse modo, fumar ou vaporizar no volante pode sim gerar multas. Apesar de não haver uma resolução específica sobre a atitude, enquanto você fuma, retira uma das mãos da condução do veículo.

Desse modo, de acordo com o artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro dirigir somente com uma das mãos é um ato considerado com uma infração média. Salvo nos casos de mudar o câmbio ou de fazer qualquer outra atividade relacionada à condução do automóvel.

Nesse caso, se enquadram os hábitos de usar o celular para digitar, retocar a maquiagem, procurar objetos dentro do carro ou qualquer outro tipo de ação que faz com que você retire uma das mãos da condução do seu carro.

Apesar de a lei não ser muito específica, um grupo e atitudes podem resultar em multas e perda de pontos na CNH. Desse modo, é bom ficar atento.

Um hábito comum para quem fuma também é colocar uma das mãos para o lado de fora do veículo. Assim, esse costume também pode gerar sérias dores de cabeça.

Punição para quem fuma no volante

Caso haja flagrante dessa atitude, a multa é de R$ 130,16. Além disso, o condutor leva quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

Logo, para a sua segurança e para evitar problemas com a lei, é conveniente parar com esse costume. Em relação ao uso de cigarro ou vape antes de dirigir, não há nenhuma referência na legislação. Assim, o ideal é fumar ou vaporizar antes ou depois de chegar ao seu destino.

Jogar objetos pela janela do carro também gera punição. De acordo com o artigo 172 do nosso Código de Trânsito, jogar qualquer objeto pela janela, incluindo bitucas de cigarro, também se enquadra como infração média.

Usar vape dá multa?

O ato de usar um vape ou qualquer outro dispositivo eletrônico, com ou sem nicotina para vaporizar não gera multas. Apesar de serem práticos e de não fazerem com que você jogue algo pela janela ou precise acendê-los para vaporizar, os vapes também se enquadram na categoria de proibição do uso de somente uma das mãos no volante.