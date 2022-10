Entenda como uma empresa de locação de equipamentos opera na construção civil

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de outubro de 2022.

Uma empresa de locação de equipamentos para a construção civil dispõe de uma modalidade de serviço bastante utilizada. Isto por conta das suas facilidades. Em grande parte das vezes, esse tipo de prática possibilita que o empreendedor ou gestor de determinada obra tenha maior economia na execução do projeto. Isto porque ele pode fazer uso dos melhores equipamentos a um custo inferior.

A possibilidade de escolha de produtos da mais alta eficiência é outro diferencial. Com uma empresa de locação de equipamentos você garante que determinados projetos sejam concretizados com maior rapidez. Veja nesse texto os principais elementos que compõem as atividades de uma empresa de locação de equipamentos para a construção civil. Saiba quais os aspectos que devem ser levados em consideração antes de efetuar a assinatura do contrato.

Escolha dos equipamentos

A definição dos equipamentos necessários para a execução de uma obra é algo que faz parte dos objetivos centrais do projeto. O engenheiro responsável avalia as dimensões gerais do empreendimento. Ele estrutura uma espécie de “mapa” no qual vão constar todos os materiais que serão aplicados no andamento da obra. Nesse sentido, é essencial que as máquinas, ferramentas e equipamentos alugados estejam contidos nesse planejamento. E claro, nele deve constar cada um com suas funções bem definidas para otimizar o fluxo de trabalho.

Assinatura do contrato com a empresa de locação de equipamentos

Após a seleção dos itens que serão utilizados na obra, é chegada a hora de assinar o contrato da empresa de locação de equipamentos. Nesse documento, constam todas as informações e diretrizes que regem a negociação entre as partes. Isto vai desde os preços e os prazos fixados para a utilização do produto, até eventuais multas. Estas podem ser aplicadas no caso de uso incorreto, perda ou danificação do material alugado. Assim, não deixe de ler com atenção esse formulário.

Expiração do prazo de uso e retorno do produto

Ao final do período firmado para a locação do material, o produto é devolvido à empresa locadora. Assim, deve estar nas mesmas condições de uso apresentadas durante a assinatura do contrato. O momento no qual o contrato se encerra também é a hora de avaliar o cumprimento de outras disposições do documento. Isto inclui eventuais benefícios e descontos que podem ser concedidos por locações frequentes, por exemplo.

O que fazer para encontrar uma empresa de locação de equipamentos

Pelo fato de ser um serviço bastante procurado no segmento da construção civil, o aluguel de equipamentos conta com um elevado número de empresas que disputam um mesmo nicho de mercado. Nesse sentido, ao fazer uma simples busca por um serviço desse tipo, aparecem incontáveis alternativas de empresas do gênero. Mas nem sempre é possível ter a certeza de que são confiáveis.

Nesse sentido, antes de concluir o aluguel de equipamentos, tenha em mente o seguinte. Uma simples pesquisa da trajetória, serviços e feedback de clientes da empresa na web pode não ser suficiente. Estas são práticas fundamentais a serem executadas para assegurar que a empresa locadora de equipamentos tenha um bom serviço. Mas elas não substituem uma das unidades da empresa.

Isso é fundamental para que o cliente observe de perto como operam os funcionários. E claro, como a empresa realiza o armazenamento de seus produtos. Outra ação indispensável a ser feita durante a visita à empresa é conferir as condições de uso dos equipamentos.

Ao analisar a possibilidade de aluguel de equipamentos, também verifique as condições de preço e negociação oferecidas. Faça uma comparação com as demais empresas que atuam em uma mesma região. Nesse ponto, esteja atento às possibilidades de flexibilização de valores e concessão de benefícios para clientes antigos.