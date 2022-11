1001 Funcionalidades desconhecidas do PDF

* Por: Jornal Montes Claros - 3 de novembro de 2022.

Todo o mundo conhece os arquivos PDF. Afinal de contas, este é um dos formatos de arquivo mais usados em toda a rede mundial de computadores.

Eles são utilizados por todo tipo de gente, desde os profissionais até os mais ocasionais.

É que este é um tipo de documento que permite comprimir o arquivo original sem perder qualidade, ao mesmo tempo que o “tranca” a edições de terceiros e o torna num documento independente, capaz de ser aberto e lido em qualquer sistema operacional.

É fácil perceber assim o seu sucesso junto do grande público. Mas também é verdade que, devido ao fato de ser um arquivo independente e bloqueado, apresenta muitas limitações.

O que poucas pessoas sabem é que existem formas alternativas para editar e personalizar este tipo de arquivos.

Tudo isso de maneira fácil, simples e rápida, sem necessitar de softwares complicados ou de ferramentas digitais pagas.

Uma dessas poderosas soluções é o SodaPDF, uma ferramenta digital que permite converter e editar qualquer PDF.

É um aliado de peso de quem trabalha regularmente em rede ou na criação de conteúdos online, uma vez que é um complemento fundamental.

Com o sodapf juntar PDF é muito simples, ao alcance de apenas alguns cliques, por exemplo. Mas não só. É todo um novo mundo de possibilidades que se abre à sua frente.

Milhares de pessoas utilizam já o SodaPDF no seu dia-a-dia. Facilita bastante o trabalho de muitos usuários.

Juntar, dividir, girar: várias funções em apenas um lugar

Com o SodaPDF ganha acesso imediato a um grande número de ferramentas para modificar seus arquivos PDF de forma fácil, rápida e muito simples.

Aliás, um dos segredos da popularidade desta ferramenta digital é precisamente a sua alta usabilidade, que oferece uma ótima experiência para quem a utiliza.

Isso porque a plataforma utiliza uma interface extremamente intuitiva e amigável ao usuário, capaz de ser utilizada até pelo usuário menos habituado a recorrer a este tipo de soluções.

Assim, encontra no SodaPDF tudo o que precisa para um trabalho mais profissional ou mesmo ocasional com documentos em PDF.

Nele, você pode criar e comprimir novos arquivos ou converte-los de PDF para vários tipos de extensões e vice-versa.

A ferramenta é compatível com arquivos JPG, Word, Excel, Powerpoint e muito mais. No fundo, é compatível com praticamente todo o pacote Office, da Microsoft.

Finalmente, mas não menos importante, tem ainda acesso a ferramentas para dividir, editar e juntar vários documentos PDF num só, assim como para rodar ou fazer zoom.

O SodaPDF disponibiliza ainda uma ferramenta muito útil para assinatura digital nos arquivos PDF, que te permite autenticar documentação de forma oficial.

Todas essas ferramentas concentradas numa só não só otimiza recursos, como aumenta exponencialmente a produtividade.

Não admira, portanto, que milhares de utilizadores em todo o mundo já não consigam passar sem esta poderosa ferramenta. A relação entre custo e benefício é absolutamente imbatível no mercado online atual.