Metaverso: como entrar para universo digital que terá 2 bilhões de usuários até 2026

* Por: Jornal Montes Claros - 7 de dezembro de 2022.

O metaverso, invenção futurista que busca unir o mundo real e virtual, saiu das páginas de livros e cenas de filmes de ficção científica para invadir o cotidiano de empresas e aficionados por games.

A tecnologia, que ganhou notoriedade desde que o Facebook anunciou a troca de nome para Meta Platforms Inc., é vista como um recurso capaz de trazer diversas mudanças para o nosso dia a dia e até aprimorar a maneira como fazemos negócios.

Mas, apesar da promessa para o futuro e da popularidade do conceito, apenas 20% dos brasileiros já acessaram esse universo digital, de acordo com um estudo realizado pela Toluna. Justamente pela falta de usuários do universo virtual no Brasil, muitas dúvidas a respeito dessa nova realidade podem surgir.

Para te ajudar a entender melhor a tecnologia, trouxemos este artigo. Nele, você verá como funciona o metaverso, o que é possível fazer dentro dele e, principalmente, como entrar nesse mundo. Acompanhe!

O que é o metaverso?

Podemos entender o significado de metaverso como “além do universo” (união do prefixo grego “meta”, que quer dizer “além”, com o sufixo “verso”, originado da palavra “universo”). Na prática, se trata de um ambiente on-line imersivo que integra o mundo real com o digital.

Para visualizar melhor o conceito, a tecnologia funciona como uma extensão virtual da nossa vida, de maneira que algumas de nossas experiências cotidianas, como compras, entretenimento, estudos e trabalho, possam ocorrer “dentro” dele. Ou seja, a proposta é que os usuários não sejam apenas observadores, mas façam parte desse espaço.

Essa experiência imersiva, no entanto, só é possível graças às ferramentas usadas no seu desenvolvimento, das quais podemos citar: Internet das Coisas (IoT), realidade aumentada (RA), realidade virtual (RV), inteligência artificial (IA), games e modelagem tridimensional 3D. Por esse motivo, o metaverso também é usado para definir a web 3.0, que representa a nova fase da evolução da internet.

Então, o metaverso é como um jogo comum?

Não necessariamente, embora muitas pessoas acreditem no oposto. O metaverso é a expansão e o aprofundamento de experiências que, sim, já são vivenciadas em diversos games virtuais, como The Sims e Second Life.

A diferença de um para o outro é que, no espaço denominado como “além do universo”, os usuários se aproximam de um mundo aberto e amplo, sem as restrições dos objetivos e limites de um jogo. Assim, o metaverso não estará em paralelo à vida real, mas relacionado a ela.

Metaverso no futuro

Apesar da ascensão do conceito, no Brasil, 80% das pessoas ainda não acessaram o metaverso, segundo a pesquisa realizada pela Toluna. No entanto, a expectativa para os próximos anos é que a tecnologia ganhe novos usuários, chegando a 2 bilhões de pessoas conectadas.

Um relatório publicado pela Gartner, consultoria de tecnologia, revelou que até 2026, 25% das pessoas passarão, pelo menos, uma hora por dia no universo digital para fins de trabalho, compras, educação, socialização e entretenimento. Não muito diferente, a consultoria McKinsey divulgou um estudo baseado em entrevistas com mil consumidores entre 13 e 70 anos, que mostrou que as gerações Z, millennials e X esperam passar de quatro a cinco horas no metaverso nos próximos cinco anos.

Assim, a previsão é que a tecnologia conquiste novos adeptos nos próximos anos, mas antes, alguns especialistas acreditam ser necessário um período de adaptação e entendimento dos consumidores para utilizar as interfaces imersivas. A educação, nesse caso, é importante para guiar os usuários para esse novo espaço.

Como entrar no metaverso

O acesso ao metaverso é mais simples do que parece. Já é possível entrar no universo digital por meio de um celular ou tablet, mas, nesse caso, a experiência é limitada. Para um uso mais completo, é necessário alguns requisitos que permitirão ao usuário aproveitar melhor as suas possibilidades. Mostramos o passo a passo de como acessar nos tópicos abaixo.

1. Tenha uma conexão de internet estável

Como se trata de um espaço virtual imersivo com várias opções de interatividade, uma conexão ruim pode deixar a transmissão de dados mais lenta, o que comprometerá sua experiência no metaverso.

Assim, o ideal é ter uma conexão de internet estável, com velocidade acima de 50 MB (que você pode obter através do numero da Claro) para usufruir das oportunidades que essa tecnologia oferece.

2. Escolha um dispositivo adequado

Para acessar o ambiente virtual também é necessário ter um ou mais hardwares. Como mencionamos, apenas o celular já é suficiente para acessar a tecnologia. Mas, quanto menos dispositivos você tiver, mais limitada será sua “experiência meta”.

Assim, opte por entrar na plataforma por meio de um computador (notebook ou desktop). Fones de ouvido, um par de óculos inteligente e joysticks são alguns equipamentos que podem te ajudar a aproveitar as oportunidades e facilidades desse espaço virtual.

3. Invista em uma carteira digital

Embora não seja um critério obrigatório, investir em uma carteira digital é essencial, uma vez que ela funciona como um meio de armazenamento de criptomoedas por meio da tecnologia de blockchain.

Na prática, a carteira será usada para guardar os ativos digitais que, eventualmente, serão gastos para adquirir itens e serviços dentro desse ambiente.

4. Selecione uma plataforma e crie seu avatar

O próximo passo é escolher em qual plataforma do metaverso você deseja ingressar. Atualmente, as duas mais usadas são a Descentraland e o The Sandbox, mas para uma escolha mais assertiva, pesquise um pouco sobre as que estão disponíveis no mercado e veja qual faz mais sentido para aquilo que deseja.

Depois, é a hora de criar o seu avatar para que as pessoas te conheçam dentro desse ambiente on-line. Você pode personalizá-lo como quiser, escolhendo, por exemplo, a cor da pele, corte de cabelo, acessórios e roupas.

Explore as possibilidades!

Depois de concluir todas as etapas anteriores, é chegado o momento de explorar todas as possibilidades que o metaverso oferece.

Há diversas atividades que podem ser feitas nesse espaço: participar de jogos, interagir com outros usuários, frequentar eventos (inclusive, corporativos), fazer compras e muito mais. Assim, a ideia é que você escolha ações que te agradam e divirtam para aproveitar ao máximo essa nova realidade.