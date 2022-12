Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de dezembro de 2022.

O primeiro dia de um novo colaborador na empresa é uma data muito importante. É nesse momento que ele fará seu primeiro contato com a organização e, consequentemente, terá sua primeira impressão sobre ela.

Por isso, é fundamental que esse dia seja bem planejado e executado para que o novo funcionário se sinta acolhido e à vontade para começar a trabalhar.

Uma boa forma de fazer isso é montando um super kit de onboarding, que deve conter todas as informações necessárias para o novo colaborador se ambientar na empresa, como por exemplo, agendas personalizadas, caneta, squeeze, já que são produtos possíveis de personalização e exclusividade.

Além disso, esse kit também pode ser uma ótima oportunidade para aproximar o funcionário da organização e fazer com que ele se sinta parte dela desde o primeiro dia.

Neste artigo, vamos dar 3 dicas para montar um super kit de onboarding e aproximar seu colaborador:

O que é onboarding e qual a sua importância

O onboarding é um processo de integração de um colaborador junto à organização, essencial para garantir o sucesso dos novos contratados. É neste momento que o novo integrante tem a possibilidade de desenvolver um bom relacionamento com a equipe, entendendo seu papel dentro da empresa, suas responsabilidades e o que se espera de seu desempenho.

Para que isso seja possível, montar um super kit de onboarding é essencial para aproximar o colaborador da organização.

As 3 dicas para montar um super kit de onboarding

O onboarding, como já falamos, é o processo que dá as boas vindas a um ou mais novos colaboradores em uma empresa. Por isso a importância da recepção no primeiro dia de trabalho.

Montar um super kit de onboarding é fundamental para que os novos funcionários se sintam parte da equipe e se aproximem das pessoas e da cultura da empresa. Separamos três dicas essenciais para montar um super kit de onboarding eficaz.

Primeiro, tenha certeza de que todas as informações essenciais estejam nele, como o contrato de trabalho, dados de pagamento e outros documentos.

Além disso, deixe claras as expectativas da empresa e forneça um contato de alguém na organização, sempre que possível.

Por fim, não se esqueça de incluir informações sobre a cultura e os valores da empresa, para que os colaboradores se sintam parte dela, e claro, distribuir um kit personalizado onboarding além de causar uma boa impressão, é um mimo para os novos funcionários, já que você pode incluir itens que sejam úteis para o dia a dia de trabalho na empresa.

Algumas dicas de itens personalizáveis com a logo da empresa que se encaixam em um kit de onboarding: agenda personalizada, canetas, copo com canudo, squeeze, fones, mochila, mouse pad, caneca, carregador portátil de celular.

A importância da criatividade e do storytelling na estruturação do kit

Montar um super kit de onboarding é um dos melhores passos que sua empresa pode dar para aproximar o seu novo colaborador e acelerar o processo de integração. Por isso, além de informações práticas e técnicas, é preciso investir na criatividade e no storytelling para compor o material ideal.

Desse jeito, o novo integrante se sente bem-vindo e desenvolverá um vínculo com a equipe muito mais rapidamente.

Como o kit pode ser utilizado para aproximar o colaborador da empresa

O onboarding é uma ótima maneira de dar boas-vindas aos novos colaboradores, introduzindo-os ao ambiente de trabalho e à cultura da empresa. Um super kit de onboarding tem tudo o que você precisa para aproximar seus colaboradores da empresa.

Esse kit inclui desde informações corporativas até material de divulgação, presentes promocionais e muito mais. Aqui cabe itens personalizáveis e também presentes como chocolates.

Com tudo isso, seus colaboradores terão tudo para se sentirem parte da empresa e começarem sua jornada de trabalho com mais confiança.

Conclusão

O onboarding bem estruturado em super kit é fundamental para que um novo colaborador se sinta bem-vindo, se familiarize com a organização e assuma suas novas responsabilidades com mais rapidez. Por meio dele, ancoramos as boas práticas no ambiente de trabalho e auxiliamos o colaborador a se aproximar da empresa.

Por essa razão, é fundamental que seu super kit de onboarding seja atualizado e cumpra com todos os requisitos para garantir que você, bem como seu funcionário, obtenha sucesso na jornada de onboarding. Por isso não deixe de incluir as ideias que elaboramos neste artigo, como canetas, agendas e outros itens de utilidades.