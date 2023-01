Como controlar seu estoque com inteligência

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de janeiro de 2023.

Falar sobre o estoque de uma marca é falar sobre uma parte extremamente importante do seu dia a dia, afinal de contas, uma marca que vende produtos físicos, precisa ter um estoque muito bem organizado para que não tenha problemas futuros.

Quando falamos de estoque, nos referimos a uma área extremamente importante da empresa, pois é a responsável por cuidar de toda a parte que diz respeito à quantidade de produtos disponíveis para venda.

Imagine que você é o dono de uma marca de cadernos e dentro do seu estoque possui um total de 200 cadernos, sendo que desse total, você possui 4 grupos de 50 cadernos, onde cada grupo se refere a um modelo diferente.

Sendo assim, você precisa vender 50 cadernos de cada modelo para que consiga vender todos os 200 que estão em seu estoque, mas se você se confundir e acabar vendendo 200 cadernos do mesmo modelo, terá um grande problema, pois isso está fora do seu estoque.

Esse é um simples exemplo que prova como gerenciar e controlar bem o seu estoque é algo extremamente importante, é o que faz uma empresa de empilhadeira a gás e muitas outras no mercado que já se deram conta dessa importância.

Entretanto, cuidar dessa parte pode ser um desafio maior do que se imagina, afinal de contas, se trata de uma parte da empresa que requer muito cuidado, atenção, organização e agilidade para que nada fuja do controle da empresa.

Por isso, hoje iremos te ajudar a controlar o seu estoque de maneira eficiente e otimizada, usando a inteligência a seu favor e contando com a tecnologia para fazer desse processo, uma jornada bem mais tranquila para você.

Entenda o que é controle de estoque a sua importância

Antes de qualquer coisa, precisamos entender que o controle de estoque nada mais é do que todo o cuidado em cima da área do estoque de uma empresa, cuidando de todos os pontos que precisam de atenção nesse setor.

O controle de estoque de uma empresa que vende equipamentos de laboratório, por exemplo, é muito mais do que apenas garantir que se obtenha a quantidade exata de produtos que estão sendo vendidos, mas também cuidar da qualidade deles.

Isso porque, infelizmente, é comum ver muitos clientes reclamarem no mercado sobre empresas e marcas que não cuidam bem do estoque de produtos e, por isso, alguns costumam chegar na casa dos consumidores quebrados ou com algum defeito.

Por isso, o controle de estoque tem se tornado uma parte extremamente importante para as empresas, pois foca justamente em todo o cuidado que existe dentro deste setor para garantir que a empresa e os consumidores terão bons resultados.

Esse serviço pode ser feito tanto por um especialista no assunto quanto por funcionários da empresa que entendem mais sobre a área de estoque e conhecem os processos do setor de ponta a ponta, sendo essenciais para essa função.

Principais problemas encontrados em estoques

Todo negócio possui os seus desafios, isso é completamente normal, seja a área de vendas de uma empresa de desembaraço aduaneiro ou até mesmo a área jurídica de uma agência de marketing, quando falamos do setor de estoque, ele também não escapa.

Isso porque, trata-se de uma área onde muitas coisas podem acontecer e a rotina costuma ser insana com o vai e vem de funcionários e a separação dos produtos para envio que deve contar com o máximo de cuidado e organização.

Sendo assim, não é impossível que problemas surjam nessa rotina e acabam atrapalhando o dia a dia dos funcionários, assim como acontece dentro de qualquer outro setor. Alguns dos principais problemas vistos em estoques de empresas são:

Excesso de produtos;

Estoque insuficiente;

Produtos danificados;

Problemas de sazonalidade;

Uso de ferramentas ineficientes;

Falta de técnicas para venda;

Entre outros.

Esses são problemas que podem ser tratados e evitados, diferente de imprevistos, como acidentes ou tragédias que podem acontecer a qualquer momento e que estão fora do controle de qualquer pessoa.

Entretanto, cuidar desses problemas é a melhor maneira de se evitar outros maiores lá na frente, seja na venda de produtos físicos ou na prestação de um serviço funerário, por exemplo, pois todo e qualquer tipo de negócio precisa cuidar do que oferece.

Ideias de como controlar o seu estoque com inteligência

Agora que você já entende um pouco mais sobre o que é o controle de estoque e a importância dele, chegou o momento de conferir algumas ideias de como controlar o da sua empresa de maneira inteligente. Confira:

Use sistemas de controle

A primeira dica é o uso de sistemas de controle que podem ajudar nesse processo, que são diversos e que podem fazer toda a diferença, afinal de contas, usar a tecnologia a seu favor é a melhor forma de obter sucesso nesse universo.

Hoje, você consegue encontrar diversos tipos de sistemas de controle de estoque que te permitem monitorar a quantidade de produtos que possui, os modelos e diversas outras informações valiosas para manter o seu estoque bem organizado.

Aposte no ERP

Por falar em sistemas de controle de estoque, não poderíamos deixar de falar sobre o ERP, um dos principais e melhores do mercado, que assim como uma empresa de segurança do trabalho, fará toda a diferença na rotina do seu negócio.

Em suma, o ERP é um software que permite o controle e a visualização de todo o seu estoque, permitindo que veja o que está saindo, o que está entrando e faltando, tornando a rotina desse setor bem mais otimizada.

Mapeie os seus produtos

Mesmo contando com a tecnologia ao nosso favor, existem ações que os próprios seres humanos podem e devem fazer para obter bons resultados dentro do seu estoque, e saber mapear os seus produtos é uma delas.

Mapear os seus produtos nada mais é do que a ação de saber exatamente quais produtos você possui, quais quantidades estão disponíveis e manter o controle sobre todo tipo e modelo deles, pois assim, você consegue obter resultados cada vez melhores.

Conte com uma reserva de estoque

E é claro que contar com uma reserva de estoque é outro ponto que não pode ficar de fora da rotina de controle de uma empresa que vende emissor de mdfe ou qualquer outro produto em grande quantidade no mercado.

Uma reserva de estoque nada mais é do que possui um número a mais de produtos que não estão disponíveis para os clientes, mas que caso haja um pedido extra ou em maior quantidade, você consiga suprir a demanda com essa reserva.

Essas são algumas ideias que, por mais simples que possam parecer, fazem toda a diferença na rotina de quem deseja melhorar o seu controle de estoque e entende a importância de fazer isso com inteligência e otimização.

Benefícios do controle de estoque inteligente

Para finalizar o conteúdo, não poderíamos deixar de mencionar alguns benefícios do controle de estoque inteligente e que fazem toda a diferença na rotina de uma empresa. Confira abaixo alguns deles:

Mais satisfação dos clientes

O primeiro é justamente o aumento da satisfação dos clientes, seja com a sua consultoria totvs protheus ou com o seu produto para limpeza de carros, pois um estoque bem controlado também impacta na experiência do seu cliente.

Isso porque, um estoque bem controlado, entrega aos clientes um produto de qualidade, dentro do prazo e de acordo com as suas expectativas, o que faz a satisfação dele no fim da jornada de compra ser ainda maior.

Redução de custos

Além disso, o controle de estoque também auxilia na redução de custos da empresa, afinal de contas, só quem empreende sabe a importância que cada real possui no caixa da marca quando chega o fim do mês, não é mesmo?

Pois bem, contar com um bom controle de estoque evita que você venda mais do que possui e acabe perdendo lucro ou que seus produtos cheguem aos clientes, danificados e, com isso, eles peçam o reembolso e você perca dinheiro.

Mais organização interna

Por último, mas longe de ser menos importante, o controle de estoque também promove uma maior organização interna, seja na empresa de içamento de cargas ou na marca que vende produtos de beleza.

Isso porque, quando se conta com um bom controle de estoque, é possível organizar os processos internos de forma mais otimizada e garantir que os seus funcionários saibam exatamente o que fazer dentro deste setor tão importante.

Esses são apenas alguns dos diversos benefícios que um bom controle de estoque traz para o seu negócio e que servem como provas de que investir nesse tipo de serviço é algo que fará toda a diferença em sua empresa.

Considerações finais

Dessa forma, você verá como o cuidado e a preocupação com o estoque da sua marca pode fazer toda a diferença no seu negócio, sendo essencial para o sucesso da sua empresa e fazendo com que ela chegue cada dia mais longe.

