Qual exercício físico eu vou escolher?

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de janeiro de 2023.

Para emagrecer, um passo importante é estar disposto a mudar o estilo de vida. Existem suplementos e até técnicas, inclusive cirúrgicas, que interferem no físico de uma pessoa, mas nenhuma delas será realmente efetiva se não vier uma mudança completa.

Exercício físico faz com que o corpo se torne mais forte, energia seja gasta, surja mais disposição, enfim… A questão é: qual exercício físico fazer? Ao longo desse post, vamos passar dicas para que você escolha como e o que fazer.

Exercícios de academia

Uma academia possui vários equipamentos para a execução de exercícios, sendo que cada um deles permite a mudança de posição e a realização de vários outros. De acordo com o crescimento do aluno da academia, é possível, também, ir graduando a dificuldade dos exercícios, acrescendo mais carga.

A grande vantagem de procurar uma academia é a montagem de um plano de exercícios bem orientado e, de certo modo, personalizado. Não há um profissional dedicado a cada aluno, a depender do horário em que frequentar o local, mas os profissionais que orientam buscam, dentro do possível, alternarem entre cada um para atender bem.

Algumas academias permitem que o personal trainer contratado pelo aluno possa frequentar a academia enquanto o aluno for se exercitar. Também há casos em que o personal é contratado quando a pessoa usa equipamentos de academia de condomínio, que não possuem profissional para orientar e direcionar o treino. É perigoso sofrer lesões ao achar que exercício pode ser feito sem orientação especializada.

Há quem não goste do ambiente da academia. Nem todas as pessoas consideram um ambiente social, até porque, se você tagarela demais, o próximo não pode usar o equipamento. Por outro lado, ele invoca a disciplina no exercício.

Danças de salão

Danças de salão, por sua vez, são exercícios mais sociais e feitos em conjunto. A sequência de movimentos, ritmos mais rápidos e a prática que mistura atividade física e diversão são ótimos ingredientes para escolher danças de salão.

O inconveniente de uma dança de salão pode ser a companhia. Há quem prefira conquistar um(a) parceiro(a) na hora, mas o bom senso indica ser melhor, a longo prazo, possuir uma parceria de vida e de dança.

Pole dance

O pole dance extrapolou o sensual e é uma prática esportiva que valoriza a beleza e o equilíbrio no movimento. Esse é um esporte que pode ser praticado em turmas e, a depender da disponibilidade de espaço em casa, também pode ter treinos individuais. No treino em casa, além de uma barra bem firme no piso e teto, é preciso um entorno livre de obstáculos para que quem pratica possa se alongar na horizontal, por isso, é muito importante fazer as medidas antes.

Para quem encara o pole mais a sério, pode participar de competições esportivas. É preciso muito treino, força e conhecimento do próprio corpo.

Pilates

Pilates também envolve exercícios feitos com equipamentos de academia, mas as séries e o tipo de exercício praticado são diferentes. Nessa linha de exercícios, há vários consultórios de fisioterapeutas que trabalham com exercícios de pilates, ou seja, também é um tipo de exercício com supervisão profissional. Diferentemente dos exercícios e equipamentos de academia convencional, nem sempre há espaços em condomínios com equipamentos específicos para pilates.

Ciclismo

A grande vantagem do ciclismo está em ser aquele exercício de quem gosta de estar ao ar livre. Muitas modalidades que foram citadas até agora são praticamente exclusivas de ambientes fechados ou restritos. Mesmo o pole dance, que permite um tipo especial sobre tablado, não é tão confortável para ser feito no ambiente externo.

Ciclistas podem ter vento no rosto, verde, paisagens, caso desejem sair do ambiente urbano. Nas cidades onde há ciclovias, mesmo que seja o ambiente urbano, o fato de sair de dentro de um prédio já traz sensação de liberdade.

Como a bicicleta é um equipamento, é muito importante ser familiar com reparos e cuidados, EPIs e até com a legislação de trânsito. Vias de trânsito rápido ou ruas muito movimentadas não são bons lugares pelo risco de acidentes.

Corrida noturna

As corridas noturnas são uma opção ao ar livre também, que traz a vantagem de permitir a socialização e o exercício em momentos em que o Sol não está mais presente, evitando mais esse desgaste físico e tornando o exercício mais prazeroso. Algumas cidades possuem grupos que combinam de fazer essa prática noturna e existem até mesmo competições específicas de corrida noturna.

Esportes coletivos em campo, praia ou ambiente coberto

Outra forma de praticar exercícios e socializar é praticar esportes. Existem opções em campo, como o futebol, onde amigos disputam em equipes e já se exercitam. Cidades litorâneas também são bem conhecidas pelo vôlei de praia. Nas demais cidades, essa “deficiência-de-areia-na-vida” é sanada por quadras fechadas ou semiabertas onde o exercício também pode ser praticado.

Esporte é afinidade. Não apenas a vontade de socializar, mas gostar da prática daquele exercício é fundamental para que represente um ganho de saúde e preparo físico.

Por fim,

Ao longo desta postagem pudemos ver que existem várias opções de exercícios para mudar de vida e conseguir o tão sonhado emagrecimento. Cada opção possui prós e contras e questões como o ambiente, rotina e a necessidade ou não de socialização na prática do exercício devem ser considerados na escolha. Nada impede, também, que você pratique, em menor escala, mais de um exercício durante a semana. O importante é começar!

SOBRE A AUTORIA: Esse texto é um oferecimento d’O Blog do Mestre, gentilmente publicado pelo Jornal Montes Claros, seção “Saúde”. O Blog do Mestre é um blog que envolve entretenimento, curiosidades, atualidades e muito conhecimento!