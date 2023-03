Carros para usar no dia a dia

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de março de 2023.

No mercado automotivo atualmente existem diversos tipos de automóveis para diversas situações. Seja para viver uma aventura fora da estrada ou passar o dia inteiro nela, sempre existirá um veículo ideal.

Portanto, se você tiver interesse em comprar um automóvel, veja quais são os pontos que ele precisa atender para servir às suas necessidades e desejos. Com isso sendo posto, veja o texto a seguir e descubra algumas dicas automotivas para aqueles que querem atravessar o cotidiano com conforto.

Fiat Argo

Dentre os principais veículos que você pode comprar para passar o seu dia tranquilamente, o Fiat Argo está entre eles. Esse carro apresenta um design que é de cair o queixo e tornará qualquer saída que você realizar bem mais elegante, basicamente uma mistura de robustez brasileira e sofisticação italiana.

Fora isso, é preciso destacar que o veículo possui uma tecnologia de ponta, com uma central multimídia de 7 polegadas na parte dianteira e até mesmo um volante multifuncional.

Por fim, é preciso apontar que ele também apresenta um ótimo desempenho. Os motores Firefly são bastante econômicos e fazem com que não haja tanto consumo de combustível.

Renault Logan

Mais um carro bem interessante para se adquirir é o Renault Logan que, nessas circunstâncias, é um dos principais no mercado automotivo.

Ele conta com um interior bem elegante e apresenta espaço de sobra e pode comportar vários usuários. Inclusive possui um porta-malas de 510 L, que o faz carregar qualquer equipamento no interior.

Outro ponto a se ressaltar tem a ver com a conectividade. Possuindo uma parte dianteira com a Media Evolution de 7 polegadas, é possível conectar os principais aplicativos do celular ao carro bem facilmente.

Ford Territory

Por fim, é preciso comentar sobre o Ford Territory. Mas afinal, o que estaria fazendo um SUV nessa lista? A resposta para isso está relacionada à versatilidade do veículo.

Ele pode servir tanto para quem gosta de passar o dia no maior aconchego possível quanto para quem adora emoção quando está atrás do volante. E os motivos para isso são vários.

O carro possui um interior que é bem grande e sofisticado, com um acabamento de primeira linha. Fora isso, possui alto nível de conectividade com o Apple Carplay e o Ford Pass Connect.

Já quanto ao quesito de segurança, o carro possui um sistema adaptativo de Stop and Go, estacionamento automático e um alerta para colisão AEB). Todos eles fazem com que a experiência no volante não seja comprometida.

Procure comprar carros de qualidade

Por mais que sejam apenas três os carros citados, existem vários outros que podem ser usados no cotidiano e te proporcionar ótimas experiências. Com isso, acesse um portal dos carros que apresente preços justos ou as próprias concessionárias dos veículos para ver qual deles é o ideal para você.

Além disso, confira onde é melhor fazer um processo de manutenção de carros, que é bastante importante.