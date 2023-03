Saiba mais sobre as diferentes categorias de carros e confira exemplos

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de março de 2023.

Assim como a manutenção de carros, existem outros assuntos nas dicas automotivas que são extremamente importantes, esse é o caso das categorias dos veículos.

Os carros são classificados em diferentes categorias de acordo com suas características, tamanho e desempenho. Entre as categorias mais comuns estão os SUVs, sedans e hatchbacks. Cada uma possui suas próprias vantagens e desvantagens, e a escolha do tipo de carro ideal dependerá das necessidades e preferências do comprador.

Por esse motivo, confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre as principais categorias e confira também exemplos dos veículos de cada uma:

SUVs

O termo SUV, significa Sport Utility Vehicle, ou seja, veículos utilitários esportivos. Os veículos dessa categoria são conhecidos por ter capacidade de transitar em terrenos off-road, afinal, possuem altura elevada em relação ao solo.

Essas são algumas das características que tornam os SUVs ideais para quem precisa de um veículo capaz de enfrentar condições de estrada desafiadoras, como estradas de terra, neve ou chuva forte.

Além disso, os veículos da categoria oferecem mais espaço interno e de carga do que carros de outras categorias. Portanto, são ideais para famílias ou para quem precisa transportar altas cargas.

Exemplos de SUVs

Agora que você já sabe quais são as principais características dos SUVs, confira exemplos de veículos dessa categoria:

Jeep Renegade;

Jeep Compass;

Jeep Commander;

Volkswagen T-Cross;

Volkswagen Nivus;

Chevrolet Tracker;

Hyundai Creta;

Honda HR-V;

Ford Territory;

Renault Duster.

Sedans

Um dos tipos de carros mais conhecidos do mercado, são os sedans. Esses veículos são caracterizados por sua carroceria alongada, com espaço interno otimizado para acomodar confortavelmente o motorista e os passageiros.

É importante lembrar que geralmente eles são mais baixos em relação ao solo do que os SUVs. Dessa forma, possuem melhor estabilidade em curvas e menor arrasto aerodinâmico, o que pode resultar em melhor economia de combustível.

Os carros dessa categoria são ideais para quem está buscando um carro elegante, com bom desempenho e conforto. Afinal, os sedans podem ser usados tanto para trajetos urbanos quanto para viagens mais longas.

Exemplos de sedans

Gostou de conhecer mais sobre as características dos sedans? Alguns dos exemplos de veículos dessa categoria são:

Renault Logan;

Nissan Versa;

Chevrolet Onix Plus;

Toyota Etios Sedan;

Hyundai HB20S;

Fiat Cronos;

Fiat Grand Siena;

Volkswagen Voyage.

Hatchbacks

Os hatchbacks, por sua vez, são carros com porta-malas integrado à carroceria. Esses veículos são conhecidos por sua versatilidade, visto que oferecem espaço de carga considerável e muitas outras características.

Os veículos dessa categoria são ideais para quem está procurando um carro compacto e econômico, que possui excelente desempenho, além de facilidade na dirigibilidade em trajetos urbanos.

Exemplos de hatchbacks

Alguns dos exemplos de hatchbacks são:

Chevrolet Joy;

Chevrolet Onix;

Fiat Argo;

Fiat Mobi;

Hyundai HB20;

Peugeot 208;

Renault Kwid.

Qual categoria escolher?

É importante lembrar que a escolha do tipo de carro ideal dependerá das necessidades e preferências do comprador. Afinal, de acordo com Portal de Carros, cada uma das categorias possui suas características, por exemplo, os SUVs são ideais para quem precisa de um carro capaz de enfrentar terrenos desafiadores, enquanto os sedans oferecem elegância e os hatchbacks são ideais para quem procura versatilidade e economia.

Portanto, é importante analisar as principais características de cada veículo, como consumo de combustível, manutenção e preço, além de outros detalhes que podem fazer total diferença.