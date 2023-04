Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Redação - 8 de abril de 2023.

Com a pandemia, o trabalho home office ficou ainda mais popular ao redor do mundo. Afinal, em meio ao isolamento social, o mínimo de contato entre as pessoas era necessário. O que ajudou a popularizar algo que já existia.

Muitas pessoas acreditam que o trabalho home office não funcionava ou que sequer era um trabalho. Havia muito estigma sobre essa função, por isso, mesmo hoje, muitas pessoas não sabem bem como organizar seu trabalho estando em casa.

Portanto, trouxemos para você 5 aplicativos que auxiliam no trabalho home office, além de importantes dicas para você. Entenda melhor o que é, de fato, trabalhar de casa, o que você pode fazer e quais são as oportunidades que existem.

Saiba que as opções são bastante amplas e você pode ficar impressionado. Tenha certeza de que sempre vai ter algo para você dentro desse grande mercado, junto com vantagens únicas que permitem que você aproveite o melhor da vida.

Então, se você quer saber mais sobre isso, acompanhe nossa matéria. Fique por dentro de todos os detalhes e pegue todas as nossas dicas. Vamos ajudar você a encontrar o que há de melhor no trabalho home office.

Quais são os aplicativos para trabalho home office?

A maioria das pessoas não sabe, mas quando pensamos em trabalho home office, é preciso ter em mente que a organização e a disciplina são os pontos mais importante para que se tenha excelentes resultados. Por isso, conhece os 5 aplicativos que auxiliam o trabalho home office:

Telegram;

Google Agenda;

Google Keep;

Google Drive;

Para entender melhor o que cada um deles contribui para o trabalho home office, vamos explicá-los separadamente. Por isso, acompanhe abaixo nossas dicas e explicações, não perca nada.

Telegram

Se você trabalha com vendas, consultoria, marketing ou qualquer outra coisa de forma independente ou para uma empresa, é necessário divulgar seu trabalho para alcançar clientes. Afinal, 20,4 milhões de empresas estão em ocupações que podem ser realizadas em home office.

O Telegram é a ferramenta ideal para isso. Com ela, você pode criar Grupos Telegram, em que quase 200 mil participantes podem interagir. Assim, você mantém um contato próximo dos seus clientes e ainda tem um alcance bem amplo.

Google Agenda

É importante que você aprenda a organizar seu tempo da melhor forma. Para isso, você precisa ter todos os seus compromissos anotados com lembretes. O Google Agenda é bastante simples e você pode usá-lo de qualquer celular.

Por isso, é o melhor para anotar todos os seus eventos e compromissos. Junto a isso, você precisa ter um espaço organizado dentro da sua casa só para trabalho.

Google Keep

Com o Google Keep, você pode melhorar a eficiência do seu trabalho home office com notas virtuais. Com este aplicativo, você pode criar listas e longas anotações de rascunhos que salvam muita gente na hora do aperto.

Google Drive

O Google Drive permite que você acesse seus documentos de qualquer dispositivo com acesso à internet. Dessa forma, você não precisa ficar carregando pen drives por aí, nem sobrecarregar seu computador com as informações dos clientes.

Trello

Por fim, o Trello permite que você organize toda a sua rotina de trabalho home office facilmente. Com o visual que lembra bastante quadros de post its, você pode abrir várias listas com trabalhos classificados da melhor forma para você. Usar um guia prático como organizar a rotina home office faz toda a diferença.

O trabalho home office é realmente uma realidade?

Muitas pessoas se perguntam se estão seguras com esse tipo de trabalho. Mas você não precisa realmente desse tipo de preocupação. Afinal, o home office é adotado por 33% das empresas no Brasil. E esse cenário tende somente a crescer aceleradamente.

Portanto, você pode investir nisso sem ter medo. Claro que é preciso que você tenha uma excelente organização antes de chegar no ponto de realmente utilizar os aplicativos que trouxemos para você. Mas não se preocupe, confira nossas dicas para trabalho home office independente.

Entende o que é preciso para ter sucesso no seu negócio

A primeira coisa que você deve fazer é escolher um nicho de mercado com o qual você tenha familiaridade. É importante, sim, pensar no quanto você vai gastar. Mas nesse primeiro momento, pense no que gosta de fazer e depois pense em como adaptar para as suas condições financeiras de investimento.

Tenha uma identidade visual que alcance seus clientes

Depois de definir o que você vai fazer, você precisa definir a cara da sua empresa. Então todos aqueles tópicos mais técnicos, como missão, visão e valores e, quase mais importante, a sua identidade visual.

Esteja sempre confortável ao trabalho

Assim que encontrar fornecedores e todos os materiais necessários, crie a sua tabela de preços e conquiste seus clientes. Saiba que, para isso, raramente você vai precisar aparecer em uma câmera e raramente as pessoas precisam te ver.

No entanto, é importante sempre pensar em como montar o melhor look para home office. Afinal, você precisa manter uma rotina saudável, ainda que não saia de casa com tanta frequência quanto antes. Isso ajuda a manter as ideias no lugar.

Defina seus horários de trabalho

Você não precisa ser rígido ao definir seus horários de trabalho. Mas é importante que eles existem, afinal, você precisa ter seu tempo de descanso. Cuidar de si mesmo também aumenta a sua eficácia ao trabalhar, não importante se trabalha para você ou para terceiros.

Portanto, defina um horário, normalmente o horário comercial funciona bem. E respeite aquele horário. Não fique respondendo seus clientes no meio da madrugada. Mas seja respeitoso ao informar seus horários de trabalho. O melhor de tudo é manter uma boa relação com todos.

Tenha um espaço só para trabalho

A sua casa ainda deve ser sinônimo de lar e de descanso e conforto. Por isso, evite fazer as tarefas do trabalho home office em qualquer lugar. Reserve um espaço só para isso e trabalhe ali.