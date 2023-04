Datas dos jogos do Flamengo na fase de grupos da Libertadores

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de abril de 2023.

Em abril, a Libertadores dá mais um passo em suas disputas com o início da sua fase de grupos. Entre as equipes que vão a campo nesta etapa, está o atual campeão da competição, o Flamengo. Leia o texto abaixo e descubra as datas de todos os jogos da equipe no Grupo A.

05/04 – Aucas x Flamengo

19/04 – Flamengo x Ñublense

04/05 – Racing x Flamengo

24/05 – Ñublense x Flamengo

08/06 – Flamengo x Racing

28/06 – Flamengo x Aucas

Grupos

Confira os demais grupos da Libertadores e seus respectivos times abaixo:

Grupo B

Independiente Medellín

Internacional

Metropolitanos

Nacional-URU

Grupo C

Barcelona de Guayaquil

Bolívar

Cerro Porteno

Palmeiras

Grupo D

Fluminense

River Plate

Sporting Cristal

The Strongest

Grupo E

Argentino Juniors

Corinthians

Independiente del Valle

Liverpool-URU

Grupo F

Boca Juniors

Colo-Colo

Deportivo Pereira

Monagas

Grupo G

Alianza Lima

Athletico-PR

Atlético-MG

Libertad

Grupo H

Atlético Nacional

Melgar

Olímpia

Patronato

Sul-Americana

No mês de abril, a bola também vai rolar para as disputas da Copa Sul-Americana. Se você ainda não conferiu os grupos sorteados da competição, confira abaixo:

Grupo A

Botafogo

LDU

Magallanes

Universidad César Vallejo

Grupo B

Danubio

Emelec

Guaraní-PAR

Huracán

Grupo C

Red Bull Bragantino

Estudiantes

Oriente Petrolero

Tacuary

Grupo D

Puerto Cabello

São Paulo

Tigre

Tolima

Grupo E

Audax Italiano

Blooming

Newell`s Old Boys

Santos

Grupo F

America-MG

Defensa y Justicia

Millonarios

Penarol

Grupo G

Gimnasia

Goiás

Santa Fe

Universitario

Grupo H

Estudiantes de Merida

Fortaleza

Palestino

San Lorenzo

Europa

Para os fãs de futebol também vale a pena ficar de olho nas disputas da Europa. Ainda em abril, a Liga dos Campeões, a Liga Conferência e a Liga Europa promovem os jogos das suas fases de quartas de final. Várias equipes de destaque vão participar das disputas, como Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Bayern de Munique, Chelsea, Milan e Sevilla.

