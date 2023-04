Entendendo a terminologia do Blackjack

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de abril de 2023.

Se você é novo no mundo do Blackjack ou se você já se envolveu em sua parte justa, há alguns termos de jogo com os quais você ainda pode não estar familiarizado, ou apenas inseguro do que eles realmente significam.

Para evitar qualquer confusão, reunimos algumas palavras e frases terminológicas que você poderá ouvir quando jogar ao vivo no cassino, como o Blackjack.

Bankroll

Isto é o que é conhecido como o dinheiro que você tem disponível para usar dentro de sua jogabilidade. Embora fácil de fazer, não confunda isto com seu dinheiro total disponível; conte apenas a quantia que você está disposto a jogar e potencialmente perder.

Blackjack

O nome do jogo – você pode ouvir isso também chamado de Vingt-et-Un, Vingt-et-Un, Twenty One ou 21.

Não é apenas o nome do jogo, mas também pode ser referido como uma mão que você ou o dealer podem segurar – isto é composto de um ás e um dez ou uma carta de figuras que totaliza 21.

Carta de Queimar

Antes que o revendedor dê as cartas para você e para si mesmo, a carta superior é descartada.

Esta carta descartada é conhecida como a carta queimada. Ao fazer isto, torna impossível para qualquer um saber qual será a primeira carta.

Busto

Uma palavra que você nunca quer ouvir quando joga Blackjack! – especialmente se a palavra for aplicada a você. Como isto significa que você ficou sem dinheiro e sua conta bancária está vazia.

Deck frio

Se a caixa com todas as cartas, também conhecida como sapato, está distribuindo cartas horríveis, fazendo com que os jogadores percam muito, isto é conhecido como um baralho frio.

Cartas de corte

Quando um novo baralho de cartas, cheio de cartas baralhadas, é introduzido, o dealer pedirá a um jogador da mesa para cortar o baralho com uma carta cortada. Esta carta sinaliza quando aquele sapato terminar e um novo sapato cheio de cartas baralhadas, é necessário para a mesa.

Acesse

A palavra que você diz quando você gostaria que o revendedor lhe desse outro cartão em sua mão.

Split

Se a mão dada a você contiver duas cartas do mesmo valor, você tem a opção de jogar as cartas na mesma mão ou dividir sua mão, o que corresponderá a sua aposta inicial, mas você estará jogando com duas mãos, ao invés de uma.

Fique de pé

Se você sentir que as duas primeiras cartas que lhe foram dadas são suficientes e não exigem que você acerte, ou se você acertar outra carta na mão e sentir que está o mais próximo possível de 21, você pode dizer o acordo que deseja manter, ou seja, você não precisa de mais nenhuma carta.

Agora sua terminologia de Blackjack está atualizada, quando você vai colocar em prática o que aprendeu e onde? Você irá para seu estabelecimento de cassino local, ou optará por receber uma ou duas mãos enquanto estiver aconchegado em seu sofá?