4 modelos de piercing helix que vão elevar seu visual

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de abril de 2023.

Um dos acessórios femininos mais delicados, o piercing helix é discreto e realça a graciosidade natural das mulheres. Isso acontece tanto pela região em que a jóia é colocada, na parte superior da orelha, quanto pelo design desse tipo de piercing.

Considerando os mais diversos gostos, são muitas as opções de helix piercing disponíveis no mercado. Assim, escolher o modelo que mais combina com o seu estilo pode levar bastante tempo. Para te guiar nesse processo de escolha, reunimos alguns modelos que se destacam entre os queridinhos atemporais.

Piercing helix argola

As argolas são um clássico entre os brincos comuns, e não poderia ser diferente com o piercing helix argola. Extremamente versátil, esse tipo de joia combina tanto para compor uma mistura de piercings quanto com outros acessórios.

É possível encontrar variações mais simples, com apenas a argola, mas também modelos ornamentados, com pedras cravejadas e pingentes. Além disso, a colocação das argolinhas é prática e, para algumas pessoas, a troca da peça pode ser menos dolorosa, principalmente nas primeiras semanas após a perfuração.

Piercing de tarraxa

Outro exemplo de peça versátil, o piercing de tarraxa se destaca por apresentar uma gama de opções que combinam com os mais diversos estilos, seja pelo material, tamanho ou pelas cores dos detalhes.

Os piercings menores se destacam justamente por terem apenas um único foco, que pode chamar atenção por ter uma pedra solitária ou pelo design. Já as opções maiores exploram pingentes de comprimento diversos.

Independentemente do estilo, a tarraxa garante segurança e proteção para que os piercings estejam bem fixados, proporcionando, além de beleza, liberdade nos movimentos.

Piercing crawler

O piercing crawler leva esse nome devido à sua nomenclatura em inglês. Por ser alongado, a impressão é que esse modelo “escala” a orelha. Esse aspecto tem um charme a mais, por destacar a curvatura da orelha a partir do uso da joia feminina.

Além disso, por conta do comprimento, o design do piercing crawler consegue criar peças bem elaboradas, como ramos de folhas, pontos de luz que vão diminuindo gradualmente e mistura de formas diversas.

Piercing duplo

Assim como o piercing crawler, o piercing helix duplo consegue destacar a extensão da orelha de forma elegante. No entanto, em vez de um único ponto de fixação, ele é preso em dois pontos distintos da orelha, indo de uma extremidade à outra.

Enquanto as bases podem ser tanto de argolas quanto de tarraxas, o entremeio costuma ser uma correntinha fina e delicada, que fica suspensa e se apoia na orelha. É inegável que esse modelo esbanja criatividade e amplia as possibilidades de estilização de moda feminina.

Agora que você já conhece alguns modelos de piercing helix, aproveite para transformar o seu visual com a ajuda desse acessório que une versatilidade e estilo!