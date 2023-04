O bingo e suas variantes

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de abril de 2023.

Todo mundo conhece o jogo de bingo, mas, conhecem todas as suas variantes?

O tradicional jogo de bingo foi adquirindo novas características ao longo do tempo.

O bingo está presente no mundo inteiro em todo tipo de lugares: podemos encontrar famílias jogando bingo na sua casa, paroquianos jogando na igreja, amigos jogando bingo num evento e até profissionais jogando bingo por apostas milionárias em reconhecidos cassinos de Las Vegas. Sem importar onde ou quem jogar, o bingo é uma excelente opção na qual todo mundo se diverte.

A possibilidade de realizar diferentes jogadas é uma das chaves do sucesso deste jogo. Claro que as combinações mais habituais são a linha ou a cartela cheia, porém, o maravilhoso jogo de bingo brinda outras possibilidades de construir linhas e sequências.

O famoso jogo teve sua origem na Itália, em 1530, e era conhecido como “Lo Gioco del Lotto D’Italia“. Depois, expandiu-se pela Europa e chegou até a América e até o dia de hoje é jogado semanalmente.

No Brasil a versão mais comum é o jogo com base no prêmio de linha, nesta versão, geralmente, as cartelas tem cinco linhas e cinco colunas. Assim, são 25 casas no total, porém, nem todas as casas têm números. As linhas podem ser horizontais, verticais ou até diagonais.

O primeiro participante que consiga completar todas as casas, ou seja, a cartela toda, será o vencedor. Isso é conhecido como blackout, ou também como cartela inteira. No entanto, em alguns casos o objetivo é completar a cartela numa quantidade específica de bolas. Nesse caso, convém estar atento e avaliar a possibilidade de comprar bolas extra para aumentar a chance de ganho. Assim, quanto mais bolas você tiver, maior será sua probabilidade.

Nas cartelas quadradas, ou seja as de 5×5 ou as menos comuns de 3×3 ou 4×4, o objetivo é completar as colunas e as linhas de meia cartela.

Existem muitas formas de jogar bingo para além da tradicional que todos conhecem. Graças a isso é um jogo que nunca aborrece e se transforma. Atualmente já não é necessário ir a um cassino e se movimentar de casa para jogar bingo. É possível jogar desde casa através de qualquer dispositivo com acesso a internet. Também existem muitas variedades para jogar online como o vídeo bingo turbo h, o vídeo bingo pachinko, o vídeo bingo halloween grátis, o vídeo bingo show ball e muitas mais.

Na hora de jogar bingo, na verdade, o mais importante não é ter as melhores estratégias senão que o mais importante é ter sorte. Porém, existem alguns conselhos que podem ajudar quem vai jogar pela primeira vez. Jogar bingo com muitas cartelas ao mesmo tempo requer muita concentração e uma pequena distração pode provocar que você se perca de marcar um número em alguma cartela. Outra sugestão que pode ser útil é aproveitar as cartelas de bônus. Se você é principiante, recomendamos evitar grandes jackpots.

Finalmente, recomendamos muito você desfrutar do jogo já que é o mais importante!