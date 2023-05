Quais os piercing moda 2023? Saiba mais neste artigo

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de maio de 2023.

Hoje em dia, os piercings se tornaram uma forma de expressão pessoal e que reflete a personalidade das pessoas.

Não é à toa que essa é uma moda que está crescendo e obtendo cada vez mais fama. Diante disso, é normal que queira saber quais são os piercing moda 2023.

Então, se você quer saber mais sobre o assunto, basta continuar a sua leitura nos parágrafos seguintes. Sem mais delongas, vamos ao que importa.

Dicas de tendências em piercing moda 2023

Existem diversos modelos que estão na moda em 2023. Mas, dentre os mais comuns, podemos mencionar os seguintes:

Piercing no Lóbulo

Trata-se de um tipo de piercing mais comum, mas que ainda assim não deixa de criar um visual que seja mais autêntico.

Por mais que alguns não considerem uma versão como um piercing para orelha, na verdade é sim uma perfuração.

No entanto, há diversos modelos no mercado, cada um deles com formatos e materiais mais específicos.

Piercings nas sobrancelhas

Na verdade, essa é uma tendência que remete aos anos 90, mas que promete ser um piercing moda 2023.

Muito disso acontece devido ao fato de diversas personalidades estarem aderindo a esse piercing.

Tragus

Não há como falar sobre piercing moda 2023 e não citar o Tragus. Afinal de contas, trata-se de um dos mais famosos da nossa lista.

Além disso, o Tragus é muito mais comum do que se imagina, já que diversas pessoas já aderiram a esse visual.

Para quem não sabe, é um piercing que fica localizado na parte da frente do canal auditivo.

Devido a sua localização, a grande parte das pessoas costuma relatar sentir uma dor um pouco mais intensa.

E isso acontece justamente devido a necessidade de perfurar a cartilagem mais dura que fica na parte interna da nossa orelha.

Mas, se você quer aderir a esse piercing moda 2023, não tenha medo! Afinal de contas, o processo só irá doer no início, mas tende a melhorar muito rapidamente com o passar do tempo.

Piercing Fake

Um piercing moda 2023 são os fakes, mais adequados para aqueles que tem receio de fazer a perfuração ou prefere evitar devido alguma posição que ocupa.

Na grande maioria das vezes, ele é magnético e visa imitar a perfuração de um piercing. Também é uma boa escolha para aqueles que ainda estão na dúvida se iriam gostar do resultado.

Outro tipo de piercing fake são os de pressão, os quais são muito mais dinâmicos e até mais fácil de fazer a aplicação.

Além disso, esse tipo de piercing combina com todas as ocasiões, desde peças com street style até looks um pouco mais sofisticados, para algum evento.

Piercing de diamantes

Não há como negar que o piercing de diamante é sim um dos mais bonitos, haja vista que ele oferece um visual único.

No entanto, quem pensa que esse é um modelo mais feminino, está completamente errado. Hoje em dia, há vários modelos que se adaptam a qualquer pessoa.

A dica é usar o piercing de diamante como se fosse um ponto de luz em seu corpo, contribuindo para uma composição ainda mais elegante,

Piercing conch

Trata-se de um piercing moda 2023 que se deve colocar bem na concha da orelha, criando um visual ainda mais único.

No geral, é mais comum usar o piercing de diamante, ainda mais para aqueles que querem algo um pouco mais sofisticado.

Esse é daqueles piercings do qual é possível usar sozinho ou combinando com algum mix de joia. Vai ficar um luxo!

Piercing daith

O piercing daith é aquela perfuração que se usa logo acima do tragus, o qual fornece um pouco mais de brilho ao visual.