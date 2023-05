Curitiba é uma boa cidade para se morar?

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 11 de maio de 2023.

Como muitos sabem Curitiba está localizada ao sul da região do Brasil no estado do Paraná. Mas, o que muitas pessoas não sabem é se de fato Curitiba é uma boa para se viver ou não, e, devido a isso, decidimos escrever um pouco mais sobre a cidade. Espero que através desse artigo, você consiga sanar todas as suas dúvidas sobre uma das cidades que mais crescem no Brasil.

Mas afinal, Curitiba é de fato uma boa cidade para se morar?

Primeiramente, devemos entender que Curitiba está localizada ao sul do país, portanto, está mais próxima do hemisfério sul, ou seja, quanto mais próximo do hemisfério sul estiver, mais frio será. É por isso que a cidade de Curitiba tem a fama de ser uma cidade “fria”, pois está mais próxima do hemisfério sul do que cidades e regiões localizadas no sudeste e centro oeste do país.

Tendo isso em mente, precisamos entender se você gosta ou não de frio, pois, se você é uma daquelas pessoas que odeiam o frio, é melhor evitar a cidade de Curitiba e todas as cidades localizadas ao sul do país. Agora, se você é daquelas pessoas que amam o frio, seja bem vindo a uma das cidades que mais faz frio no país.

Agora, devemos entender como é o seu estilo de vida, afinal de contas, cada pessoa possui um estilo de vida totalmente diferente da outra. Por exemplo, você é uma pessoa e tem um estilo de vida mais caseiro ou movimentado?

Se você é daquelas pessoas mais movimentadas, que adora sair e conhecer novos lugares, Curitiba é sem sombra de dúvidas um ótimo lugar para se explorar, afinal de contas, você pode encontrar tudo na cidade, desde restaurantes, shoppings, cinemas e coisas mais comuns, até mesmo empresas que são mais difíceis de achar, como desentupidoras em Curitiba, vidraçarias em Curitiba e até mesmo empresa de calhas Curitiba.

Agora, se você é uma pessoa que gosta de ficar mais em casa, também conhecida como pessoa caseira, a cidade de Curitiba também é uma ótima opção, afinal de contas, não há nada mais gostoso do que assistir uma série ou filme, enquanto degusta uma excelente comida dos restaurantes de Curitiba, e claro, aproveita o clima gostoso da cidade.

Portanto, morar em Curitiba pode ser uma ótima opção para ambos os estilos de vida, desde a pessoa que gosta de aproveitar cada minuto da vida, até mesmo para aquela pessoa mais caseira.

É claro que também não podemos esquecer-nos dos pontos turísticos que a cidade proporciona, nos quais os principais pontos turísticos são: Museu Oscar Niemeyer, Parque Barigui, Parque Tanguá, Ópera de Arame, Bosque Alemão, Jardim Botânico, Torre Panorâmica, Mercado Municipal, Centro Histórico, Parque Tingui, Praça do Japão, Passeio Público, Santa Felicidade e a Rua 24 Horas.

Espero que através desse artigo você tenha entendido um pouco mais sobre a cidade de Curitiba, e que também possamos ter te ajudado a tomar a decisão de saber se de fato Curitiba é uma boa cidade para crescer e viver. Vamos ficando por aqui, não se esqueça de compartilhar esse artigo com outras pessoas que estão curiosas sobre a cidade de Curitiba