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SAMU Macro Norte registra 588 ligações; cidade concentra atendimentos clínicos e de trânsito
SAMU Macro Norte registra 588 ligações; cidade concentra atendimentos clínicos e de trânsito

SAMU Macro Norte registra 588 ligações; cidade concentra atendimentos clínicos e de trânsito

Jornal Montes Claros 28 de maio de 2026

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Entre 6h do dia 27/05 e 6h do dia 28/05, foram 31 casos clínicos, seis ocorrências de trânsito e atendimentos psiquiátricos, obstétricos e pediátricos em Montes Claros.

Montes Claros, 28 de maio de 2026 — Em um intervalo de 24 horas, entre 6h da manhã do dia 27/05 e 6h da manhã do dia 28/05, as unidades do SAMU Macro Norte receberam 588 ligações, realizaram 165 atendimentos e prestaram 63 orientações médicas. Em Montes Claros, os números revelam maior concentração em casos clínicos e ocorrências de trânsito, reforçando o papel estratégico do serviço de urgência na cidade polo do Norte de Minas.

Panorama regional

Na área da Macro Norte, os atendimentos foram distribuídos da seguinte forma:

  • 94 casos clínicos, incluindo uma parada cardiorrespiratória.
  • 12 atendimentos de trânsito, sendo oito envolvendo motocicletas.
  • 14 atendimentos psiquiátricos.
  • 2 obstétricos.
  • 4 pediátricos.

Situação em Montes Claros

Na cidade, os registros foram:

  • 31 casos clínicos.
  • 6 atendimentos de trânsito, quatro deles envolvendo motocicletas.
  • 3 atendimentos psiquiátricos.
  • 1 obstétrico.
  • 2 pediátricos.

Os dados reforçam a relevância do SAMU Macro Norte como suporte essencial para emergências médicas em Montes Claros e municípios vizinhos. A alta demanda por atendimentos clínicos e de trânsito, especialmente envolvendo motocicletas, evidencia a necessidade de campanhas de prevenção e conscientização no trânsito urbano.

Com quase 600 ligações registradas em apenas 24 horas, o SAMU Macro Norte reafirma seu papel estratégico na assistência à saúde da população. Em Montes Claros, os atendimentos clínicos e de trânsito continuam sendo os principais desafios enfrentados pelas equipes de urgência.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações do SAMU Macro Norte

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