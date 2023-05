EMPRESARIO MONTES CLARENSE, VICTOR FELIPE OLIVEIRA INTEGRA A COMITIVA DA BFUCA UNESCO PARA LANÇAMENTO DO PROGRAMA ALIANÇA FUNDO AMAZÔNIA

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de maio de 2023.

Evento acontece em Cannes, nos dias 20 e 21 de maio

A convite de Rogério Fernandes, Head de Relações Internacionais e Governamentais da BFUCA UNESCO, o empresário Victor Felipe Oliveira, CEO do Grupo 3F participará, nos dias 20 e 21 de maio, em Cannes, na França, do evento Better World Fund durante o Festival de Cinema de Cannes 2023.

Uma das premiações mais renomadas do cinema, o prestigiado Festival de Cannes reúne as maiores celebridades do mundo. Em sua 76ª edição, está sendo realizado na tela do Grand Théâtre Lumière em Cannes.

Victor Felipe Oliveira integra a comitiva da BFUCA – Brasil, Federação Nacional das Associações, Centros e Clubes UNESCO do Brasil e participará do lançamento do Programa ALIANÇA FUNDO AMAZÔNIA, que nasce de uma aliança que une a BFUCA, a Federação Brasileira de Clubes e Associações da UNESCO e a AMAZÔNIA FUND CLUB Eventos e Promoções, para financiar os projetos de algumas das mais importantes organizações sem fins lucrativos brasileiras, como SPVS, SOS AMAZÔNIA, Instituto ALOK e empresas pioneiras em sustentabilidade, com o objetivo de apoiar mais de 300 aldeias indígenas.

Também estarão presentes no lançamento do programa um seleto grupo de artistas que são referência no cenário internacional, como Johnny Depp, Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, além de artistas, políticos e empresários brasileiros.

O Grupo 3F assumiu o compromisso de apoiar a iniciativa, buscando possiblidades sustentáveis para uma melhor preservação ambiental e social da Amazônia.

A participação do empresário Victor Felipe Oliveira se deve ao extenso e ativo networking estabelecido nos últimos anos com entidades, empresários de relevância internacional e nacional, fortalecendo uma importante rede de contatos, além das ações de responsabilidade social desenvolvidas pelo Grupo 3F. “Estou muito feliz por estar nesse seleto grupo que vai representar o Brasil no mundo. Poderei assim, contribuir socialmente, levando na bagagem minha história de vida, a experiência e expertise dos projetos que idealizei, além de fomentar o desenvolvimento de nosso país, com ações efetivas e consistentes”.

Um dos pilares da entidade BFUCA UNESCP é a promoção de ações através da educação, ciência, cultura, comunicação e informação, tornando os cidadãos conscientes das realidades globais e empenhados em construir um mundo com base nos princípios dos direitos humanos e em conformidade com o ato constitutivo da UNESCO e da Constituição Federal do Brasil.

Sobre o Programa Amazonia Fund Alliance

O Programa Amazonia Fund Alliance para a Federação Brasileira da UNESCO (BFUCA) é uma organização que opta por preservar os ecossistemas amazônicos. O Amazon Fund Alliance Program está financiando projetos através de muitas organizações brasileiras sem fins lucrativos que trabalham com empresas e empresas pioneiras voltadas para a sustentabilidade para apoiar mais de 300 tribos na Amazônia.

Sobre Victor Felipe Oliveira

Victor Felipe Oliveira é CEO do Grupo 3F, holding de investimentos voltada para a gestão de negócios que engloba diversas empresas de vários nichos como o Colégio Turma Brasil, na área educacional; F3 Mineração (projeto de mineração); a GVU Urbaville Loteadora; a VIGAX Hangar (hangaragem e manutenção) e o projeto esportivo North Esporte Clube, equipe profissional de futebol atuante no Brasil.

Formado em Administração de Empresas pela Faculdade ISEIB Belo Horizonte, com MBA em Finanças e Controladoria, o empresário iniciou 2023 com novos planos e focado na busca por empresas que tenham potencial de crescimento e capilaridade de expansão para investimento, com o objetivo de melhorar a gestão e alavancar os negócios para uma possível venda futura de participação.