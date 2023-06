Dicas de marketing para lucrar no mercado de bolos para festas

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de junho de 2023.

Se você é um empreendedor do ramo de bolos para festas, sabe que o mercado é bastante competitivo e exige estratégias eficientes para se destacar. Afinal, o segmento de eventos e comemorações é repleto de oportunidades para quem deseja lucrar e conquistar clientes fiéis. Neste post, compartilharemos algumas dicas valiosas de marketing que certamente ajudarão você a impulsionar seus negócios e alcançar o sucesso desejado.

Sabemos que o sabor e a qualidade dos bolos são fundamentais para a satisfação dos clientes, mas também é essencial investir em estratégias de marketing para atrair e fidelizar o público. Com a concorrência cada vez maior, é importante se destacar não apenas pelo sabor delicioso dos seus produtos, mas também pela forma como você se comunica e promove sua marca.

Ao longo deste post, abordaremos diversas estratégias de marketing que podem ser aplicadas no mercado de bolos para festas, desde o uso adequado das redes sociais até parcerias estratégicas e a criação de um branding consistente. Lembre-se de que o sucesso do seu negócio depende não apenas da qualidade dos seus produtos, mas também de como você os apresenta ao seu público-alvo.

Prepare-se para descobrir dicas práticas e eficazes que irão impulsionar suas vendas e alavancar sua marca no mercado de bolos para festas. Esteja aberto a novas ideias e esteja disposto a implementar mudanças que possam levar seu negócio ao próximo nível. Vamos começar a explorar essas estratégias de marketing que podem ajudá-lo a conquistar um lugar de destaque no mercado e a lucrar cada vez mais com seu empreendimento de bolos para festas.

10 Dicas de Marketing para Mercado de Confeitaria

Aqui estão algumas dicas de marketing para ajudá-lo a lucrar no mercado de bolos para festas:

Identifique seu público-alvo: Defina claramente quem são seus clientes ideais. Eles são pais que organizam festas infantis? Casais que planejam casamentos? Ao entender seu público-alvo, você poderá direcionar melhor suas estratégias de marketing.

Mostre sua especialidade: Destaque o que torna seus bolos únicos e especiais. Pode ser um sabor exclusivo, decorações personalizadas ou uma técnica de confeitaria especial. Comunique isso por meio de imagens atraentes nas redes sociais, em seu site e em materiais promocionais.

Crie uma presença online: Ter um site bem projetado e perfis ativos nas redes sociais é fundamental para alcançar seu público. Mostre fotos de seus bolos, compartilhe depoimentos de clientes satisfeitos e forneça informações sobre como fazer pedidos. Considere investir em anúncios pagos nas redes sociais para aumentar sua visibilidade.

Parcerias estratégicas: Estabeleça parcerias com organizadores de festas, casas de eventos, buffets e outros fornecedores do setor de eventos. Ao fazer isso, você pode obter referências e recomendações valiosas, aumentando sua base de clientes.

Programa de fidelidade: Crie um programa de fidelidade para incentivar os clientes a fazerem pedidos repetidos. Ofereça descontos especiais, brindes ou benefícios exclusivos para quem retornar para comprar mais bolos.

Amostras gratuitas e degustações: Ofereça amostras gratuitas em eventos locais ou permita que os clientes experimentem seus bolos antes de fazerem um pedido. Isso ajuda a construir confiança e permite que as pessoas conheçam a qualidade dos seus produtos.

Parceria com influenciadores: Identifique influenciadores relevantes nas redes sociais que tenham um público-alvo semelhante ao seu e estabeleça parcerias. Eles podem promover seus bolos por meio de avaliações, recomendações ou postagens patrocinadas, alcançando um público mais amplo.

Promoções sazonais: Aproveite as datas comemorativas, como Natal, Dia dos Namorados e aniversários, para criar promoções especiais. Ofereça descontos ou pacotes temáticos para atrair mais clientes durante esses períodos.

Embalagens atraentes: Invista em embalagens que valorizem seus bolos. Uma apresentação cuidadosa e atraente pode fazer toda a diferença na percepção de qualidade do seu produto.

Solicite feedback dos clientes: Após cada pedido, peça aos clientes que deixem um feedback sobre sua experiência. Isso não apenas ajuda a construir uma reputação positiva, mas também oferece a oportunidade de identificar áreas de melhoria e garantir a satisfação do cliente.

Dicas Especiais para Lucrar Ainda Mais

Diversifique seu cardápio: Ofereça uma variedade de sabores e opções de bolos para atrair diferentes gostos e necessidades. Além dos sabores clássicos, experimente criar combinações inovadoras e ofereça opções sem glúten, sem lactose ou veganas para atender a um público mais amplo.

Invista na apresentação visual: A aparência dos bolos é fundamental para despertar o interesse dos clientes. Capriche na decoração, utilizando técnicas de confeitar e ingredientes coloridos e atrativos. Um bolo visualmente atraente tem mais chances de ser escolhido e compartilhado em redes sociais, gerando mais visibilidade para o seu negócio.

Crie embalagens personalizadas: Ao vender bolos para festas ou eventos, ofereça opções de embalagens personalizadas com o nome do evento, do aniversariante ou com o logo da sua marca. Essa atenção aos detalhes faz toda a diferença e agrega valor ao produto, tornando-o mais atrativo para o cliente.

Explore parcerias estratégicas: Estabeleça parcerias com outros negócios do ramo de eventos, como empresas de decoração, fotógrafos e salões de festas. Assim, você poderá indicar seus serviços e produtos uns aos outros, ampliando sua rede de contatos e alcançando novos clientes em potencial.

Promova degustações e eventos temáticos: Organize eventos de degustação, nos quais as pessoas possam experimentar seus bolos e conhecer a qualidade do seu trabalho. Além disso, crie eventos temáticos, como workshops de confeitaria ou aulas de decoração de bolos, para atrair interessados no assunto e promover sua expertise no mercado.

Esteja presente nas redes sociais: Utilize as redes sociais para divulgar seus bolos, compartilhar fotos dos seus trabalhos e interagir com os seguidores. Crie uma identidade visual consistente, ofereça conteúdo relevante sobre confeitaria e utilize técnicas de marketing digital, como sorteios e parcerias com influenciadores, para expandir seu alcance e engajar seu público.

Ofereça um excelente atendimento ao cliente: Além de fornecer produtos de qualidade, invista no atendimento ao cliente. Seja prestativo, cordial e esteja disponível para tirar dúvidas, receber feedbacks e resolver problemas. Um atendimento excepcional cria uma experiência positiva para o cliente, incentivando-o a voltar e a recomendar seus serviços.

Dicas de Precificação

Ao precificar seus bolos para festas, é importante considerar o rendimento por porção. Geralmente, estima-se que 1 kg de bolo seja suficiente para servir de 10 a 12 pessoas, dependendo do tamanho das fatias. Portanto, para calcular o lucro, leve em consideração o custo dos ingredientes e o valor que deseja obter por porção.

Por exemplo, se o custo dos ingredientes para fazer 1 kg de bolo é de R$20 e você deseja obter um lucro de R$5 por porção, considerando 10 porções por quilo, o preço de venda do bolo seria R$25 por quilo.

É importante avaliar o mercado local, os concorrentes e o valor percebido pelos clientes ao determinar o preço dos seus bolos. Além disso, leve em consideração os custos indiretos, como embalagens, energia elétrica e tempo de trabalho, para garantir que seu negócio seja lucrativo.

Lembre-se de que cada empreendimento é único e os preços podem variar de acordo com a região, a qualidade dos ingredientes utilizados e o posicionamento do seu negócio. Faça um cálculo cuidadoso para garantir que você esteja cobrando um preço justo, que cubra seus custos e gere um lucro adequado para o seu empreendimento de bolos para festas.

Outra dica é vender bolos sob medida para um número específico de pessoas, informando que 1 kg de bolo serve quantas pessoas, e fazendo o cálculo certo do tamanho do bolo para server 50 pessoas, por exemplo.

Receita Especial de Brigadeiro Econômico

Confira essa receita de brigadeiro econômico que selecionamos para você!

Ingredientes:

1 lata de leite condensado

2 colheres de sopa de manteiga

4 colheres de sopa de chocolate em pó

Granulado de chocolate (para decorar)

Instruções:

Em uma panela de fundo grosso, coloque o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó. Leve a panela ao fogo baixo e mexa constantemente com uma colher de pau ou espátula. Continue mexendo até a mistura desgrudar do fundo da panela. Esse é o ponto ideal do brigadeiro. Desligue o fogo e transfira o brigadeiro para um prato untado com manteiga. Deixe esfriar por alguns minutos. Com as mãos levemente untadas de manteiga, faça pequenas bolinhas com a massa do brigadeiro. Passe as bolinhas no granulado de chocolate, cobrindo-as completamente. Coloque os brigadeiros em forminhas de papel e sirva em seguida, ou armazene em um recipiente fechado para consumo posterior.

Aproveite esses deliciosos brigadeiros como sobremesa, em festas ou para presentear alguém especial. Essa receita rende aproximadamente 20 brigadeiros, mas você pode ajustar as quantidades de acordo com a sua preferência. Desfrute do sabor irresistível dessa tradicional iguaria brasileira!