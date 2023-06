Destaque-se no mercado: saber francês pode abrir portas em muitas áreas profissionais

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 5 de junho de 2023.

Como se sabe, o francês é uma das línguas mais influentes do mundo, falada por aproximadamente 200 milhões de pessoas.

Isso significa que existe um mar de possibilidades para aqueles que dominam o idioma, seja trabalhando no exterior ou até mesmo no conforto de casa.

Desse modo, hoje falaremos sobre a importância do francês nos tempos atuais, além de darmos algumas dicas de profissão para quem almeja se especializar na língua.

Qual a importância do francês?

O francês está entre as 4 línguas mais faladas na internet, ao passo que, atualmente, grande parte dos conteúdos disponíveis online são produzidos nesse idioma.

Além disso, se a sua intenção é trabalhar em instituições mundiais como a UNESCO, ONU ou a Cruz Vermelha, saiba que todas elas possuem o francês como língua oficial.

Vale ressaltar que para os falantes do português, aprender francês não é algo difícil, já que ambas as línguas são provenientes do latim – segundo o Defense Language Institute, para quem já fala inglês, o processo de aprendizado é ainda mais simples.

No próximo tópico, falaremos sobre as principais oportunidades para quem possui um alto nível de proficiência no idioma, além de citarmos as profissões que mais necessitam desses profissionais. Confira!

3 excelentes oportunidades para quem fala francês

Ir morar no Quebec

Quebec é uma província localizada no Canadá e que é bastante conhecida por permitir que imigrantes se estabeleçam no local sem maiores problemas. Além disso, hospitais e empresas de tecnologia estão sempre contratando estrangeiros para suprir a alta demanda desses setores.

Para mais informações a respeito das condições de trabalho e imigração, consulte o site do governo de Quebec clicando aqui.

Conclua seus estudos na França

O Brasil possui diversos programas de incentivo para quem deseja ir estudar na França – o ciência sem fronteiras é um deles. Fora isso, o governo francês tem facilitado a entrada de estudantes estrangeiros que desejam concluir seus cursos de pós-graduação no país.

Possibilidade de trabalho em países africanos

Brasil e África vem estreitando suas relações comerciais há anos, aumentando ainda mais a exportação de mão de obra para o continente.

Contudo, para se candidatar às oportunidades provenientes dessa relação, saber falar francês é um requisito obrigatório, já que quase a metade dos países africanos têm o francês como primeira língua.

3 profissões que estão em alta para os falantes da língua francesa

Comissária de bordo

Comissárias e comissários que falam francês fluentemente podem ser aproveitados tanto por companhias de voos brasileiras, quanto por companhias canadenses e francesas.

Tradutor

Como tradutor, você será responsável por traduzir todo tipo de conteúdo digital disponível na internet. O interessante é que você pode exercer essa profissão do seu computador e de qualquer lugar do mundo.

Intérprete

Aqui, sua função é traduzir um discurso em francês de forma clara e simultânea. Normalmente, empregos desse tipo são bastante comuns em instituições governamentais ou entidades sem fins lucrativos como o Greenpeace e o Médicos Sem Fronteiras.

Guia turístico

A princípio, essa é uma ótima opção para quem gosta de viajar. Veja que, como guia turístico, você poderá exercer sua profissão em diferentes países falantes da língua francesa.

E então, viu como o francês pode ser essencial para a sua carreira profissional?

Lembrando que, caso esteja procurando por uma escola de francês em São Paulo, saiba que a Percurso Idiomas é a sua melhor opção.

Com professores altamente capacitados e uma metodologia de ensino exclusiva, você aprenderá francês de uma forma divertida, eficiente e sem estresse.

Para saber mais, visite nosso site agora mesmo e conheça nosso corpo docente.