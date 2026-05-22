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Montes Claros amanhece com muitas nuvens e previsão de chuvisco leve nesta sexta-feira 22/05/2026
Montes Claros amanhece com muitas nuvens e previsão de chuvisco leve nesta sexta-feira 22/05/2026

Montes Claros amanhece com muitas nuvens e previsão de chuvisco leve nesta sexta-feira 22/05/2026

Jornal Montes Claros 22 de maio de 2026

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Temperaturas variam entre 19,4°C e 25,8°C; rajadas de vento podem chegar a 37 km/h.

Montes Claros, 22 de maio de 2026 — A cidade amanheceu com céu encoberto e previsão de chuvisco leve ao longo do dia. As temperaturas ficam entre 19,4°C e 25,8°C, com rajadas de vento de até 37 km/h e umidade relativa do ar variando de 55% a 86%.

Previsão detalhada para hoje (22/05/2026)

  • Temperatura mínima: 19,4°C
  • Temperatura máxima: 25,8°C
  • Umidade relativa do ar: entre 55% e 86%
  • Ventos: 4 a 20 km/h, com rajadas de até 37 km/h
  • Chuva: probabilidade de 26% (chuvisco leve, cerca de 0,6 mm)
  • Céu: muitas nuvens durante todo o dia

Tendência para o fim de semana

  • Sábado (23/05/2026): céu nublado, temperaturas entre 19°C e 26°C, ventos moderados e baixa chance de chuva (1%).
  • Domingo (24/05/2026): muitas nuvens, mínima de 13°C e máxima de 30°C, umidade variando de 30% a 90%.

Impacto para a população

  • Trânsito e atividades ao ar livre: chuviscos leves podem atrapalhar deslocamentos, especialmente pela manhã.
  • Saúde: umidade alta favorece desconforto respiratório; ventos fortes intensificam a sensação de frio.
  • Agricultura: chuva leve não é suficiente para irrigação, mas ajuda a manter a umidade do solo.

A previsão indica que Montes Claros terá um fim de semana marcado por céu nublado e temperaturas amenas, exigindo atenção especial para quem planeja atividades ao ar livre e para comunidades rurais que dependem da chuva para irrigação.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações meteorológicas locais

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