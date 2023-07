Tudo o que o iniciante precisa saber para praticar yoga

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 4 de julho de 2023.

O yoga é uma atividade física para todas as idades e tipos de corpos, basta conhecer algumas dicas básicas antes de iniciar, porque a prática leva à perfeição

A prática de algum exercício físico sempre foi importante, mas a relevância para a saúde está se intensificando a cada ano. O relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), Status Global sobre Atividade Física 2022, alerta que, entre 2020 e 2030, cerca de 500 milhões de pessoas desenvolverão doenças cardíacas, obesidade, diabetes ou outras doenças não transmissíveis devido ao sedentarismo.

Muitos ainda acreditam que atividade física se resume à musculação na academia ou à prática de algum esporte, como futebol, basquete ou natação. Entretanto, existem diversas formas de se manter fisicamente ativo e procurar uma vida mais saudável. Pilates, caminhadas frequentes, dança, ciclismo e yoga são alguns exemplos.

O yoga, particularmente, vai além de uma atividade física de posturas corporais e exercícios respiratórios. Para muitos, é uma forma de conduzir a união entre corpo, mente e alma. Atualmente, a prática está cada vez mais popular, sobretudo, entre pessoas que buscam autoconhecimento, realização e satisfação pessoal.

Infelizmente, ainda existem mitos acerca dessa prática: todas as posturas são complicadas, é preciso ter muita flexibilidade, apenas pessoas magras conseguem ter avanços? A resposta é não. O yoga é uma prática para todos os tipos de pessoas, mas é preciso começar de algum lugar.

Para quem tem interesse em desfrutar dos benefícios do yoga, mas tem medo de não se adaptar ou não conseguir progredir, vale a pena conferir algumas dicas para iniciantes dadas por profissionais com formação em yoga.

Espaço calmo e seguro

O yoga pode ser praticado em academias, praias, campos e até mesmo em casa, porém, o ideal é procurar um lugar que transmita calma e segurança. Para isso, é recomendado um ambiente silencioso e com pouca movimentação, onde seja possível se concentrar na meditação.

O ideal é que o local tenha o chão bem plano e o pé direito alto o suficiente para o praticante esticar os braços por completo em direção ao céu.

Horário definido

Iniciar qualquer atividade nova é difícil. Uma dica é estipular um horário fixo para fazer yoga e ir se acostumando, visto que a prática irregular pode causar frustração por não conseguir alcançar os resultados esperados.

Tudo bem se não for possível treinar no horário determinado, a ideia é conseguir encaixar o exercício na rotina até que se torne um hábito.

Equipamentos básicos

O tapete de yoga é o item básico para todos os praticantes. Ele deve ser antiderrapante e ter cerca de meio centímetro de espessura.

Além disso, é importante utilizar roupas confortáveis que permitam movimentação e flexibilidade total.

Assim como todo exercício físico, é essencial se manter hidratado.

Foco na respiração

É comum que o iniciante queira começar a praticar o yoga pelas famosas posições. No entanto, antes é preciso aprender a controlar a respiração. Para isso, a orientação é encontrar uma posição sentada confortável, em seja possível ficar por um tempo sem dores ou cãibras.

O instrutor de yoga Leandro Castello Branco recomenda fechar os olhos e se concentrar na respiração completa, envolvendo o diafragma, as costelas e as clavículas. Essa é a respiração básica do yoga.

Durante esse processo, deve-se contar cinco segundos para cada movimento.

Alongamento é essencial

Especialmente para quem não está acostumado a fazer exercícios, o alongamento antes do treino é indispensável para evitar lesões, como estiramento muscular e dores de coluna.

Além disso, esticar o corpo também é uma forma de fazer yoga, sendo a chave para melhorar a flexibilidade, promover a consciência corporal e preparar o corpo para posturas mais avançadas.

Posturas para iniciantes

Quem vê pessoas mais experientes no yoga, acha que todas as posições são complexas demais para serem executadas. Mas não é bem assim. Existem posturas mais simples para quem está conhecendo a prática.

Na posição “gato e vaca”, o praticante deve ficar de quatro, com os joelhos na direção do quadril, mão e ombros distantes, trabalhando a arqueação da coluna. Outra alternativa é a posição “relaxamento”, em que o praticante deita no chão, afasta os pés a uma distância maior que os quadris e deixa os braços bem esticados no chão, com as palmas das mãos viradas para cima.

Estes são apenas alguns exemplos básicos dentre uma variedade de posições. Quem se interessa em aprender as posturas mais avançadas para seguir carreira pode procurar um curso de professor de yoga no Rio de Janeiro ou em outras cidades do Brasil.

Paciência é uma virtude

Muitos iniciantes acabam se frustrando por não conseguir se concentrar na meditação ou não perceber aumento na flexibilidade, por exemplo. Porém, o yoga é uma prática de evolução gradual e, assim como todo exercício aeróbico, exige dedicação regular e aumento de intensidade para conquista dos benefícios. É preciso ter comprometimento em se exercitar toda semana e ter muita paciência.