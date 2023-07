Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 6 de julho de 2023.

O Citroën C4 é um dos únicos carros de passeio presentes na linha de veículos da montadora francesa. Antes de comprá-lo, é normal que as pessoas queiram saber mais sobre o modelo, principalmente sobre o preço. Saber quanto custa um Citroën C4 em 2023 é essencial para quem deseja comprá-lo, mas não sabe o quanto precisará desembolsar para adquiri-lo.

Você sabe quanto custa um Citroën C4 em 2023? Confira os preços das versões do modelo e veja quanto você precisa desembolsar para comprar esse carro da Citroën.

Citroën C4 está disponíveis em diferentes versões

Antes de falar sobre qual é o preço do Citroën C4 em 2023, é importante ter em mente que esse modelo da Citroën não possui um valor padrão. Isso acontece por uma série de fatores, como as versões do modelo. Assim como outros carros da marca, como o Citroën C3, o Citroën C4 está disponível nas concessionárias em mais de uma versão.

Ao longo dos anos, a Citroën lançou uma série de modelos diferentes, muitos deles com o nome C4. Hoje, o Citroën C4 é conhecido como Citroën C4 Cactus. Esse modelo já foi chamado de diferentes maneiras, que variam conforme as versões, como Citroën C4 Pallas, Citroën C4 Lounge, Citroën C4, entre outros.

Em uma concessionária Citroën, você encontra o novo Citroën C4 Cactus disponível em diferentes versões zero km. Segundo o site oficial da marca, são elas:

Citroën C4 Cactus 1.6 AT Live;

Citroën C4 Cactus 1.6 AT Feel;

Citroën C4 Cactus 1.6 AT Feel Pack;

Citroën C4 Cactus 1.6 AT THP Shine Pack;

Citroën C4 – preço do site da Citroën

Existem muitas maneiras de saber quanto custa um Citroën C4 em 2023 ou qualquer outro modelo da marca francesa. A mais eficiente delas é por meio do site oficial da Citroën. Em seu site, a montadora disponibiliza informações específicas sobre todos os seus modelos, como preço, itens de série, cores disponíveis, possibilidade de configuração, entre outros.

Para saber qual o preço do Citroën C4 Cactus, basta acessar a página do modelo no site da Citroën, filtrar a sua localização e conferir os valores de cada uma das versões do Citroën C4 Cactus. Para a cidade de São Paulo, o preço do Citroën C4 varia entre R$ 108 mil e R$ 148 mil. Dependendo da concessionária Citroën que você visitar, o preço varia conforme condições e ofertas.

Confira quanto custa um Citroën C4 Cactus em 2023 (valores referentes a junho de 2023):

Citroën C4 Cactus 1.6 AT Live: R$ 108.990,00;

Citroën C4 Cactus 1.6 AT Feel: R$ 114.990,00;

Citroën C4 Cactus 1.6 AT Feel Pack: R$ 131.990,00;

Citroën C4 Cactus 1.6 AT THP Shine Pack: R$ 147.990,00;

Citroën C4 Cactus – preço da tabela Fipe

Outra maneira eficiente de saber quanto custa um Citroën C4 em 2023 é por meio da chamada tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Essa tabela é referência quando o assunto são os valores de mercado dos veículos comercializados no Brasil.

Além de disponibilizar os preços do Citroën C4 Cactus, a tabela Fipe também informa quanto custam outros carros da Citroën e até mesmo de outras marcas. Sempre que precisar consultar o valor de mercado de um veículo, seja ele da Citroën ou não, basta conferir a tabela Fipe e filtrar os preços por mês, ano, modelo e versão.

Confira qual é o preço do Citroën C4 Cactus em 2023, segundo a tabela Fipe (valores referentes a junho de 2023):

Citroën C4 Cactus 1.6 AT Live: R$ 108.668,00;

Citroën C4 Cactus 1.6 AT Feel: R$ 125.915,00;

Citroën C4 Cactus 1.6 AT Feel Pack: R$ 127.817,00;

Citroën C4 Cactus 1.6 AT THP Shine Pack: R$ 143.548,00;

Observação: o preço nunca será o mesmo!

Como você pode ter percebido, os preços das versões do Citroën C4 Cactus não são os mesmos. Existe uma série de fatores que influenciam nessa diferença de valores, como os itens de série, as tecnologias, acessórios e sistemas que equipam as versões. Essa diferença de preços também é vista no site da Citroën e na tabela Fipe.

Segundo o site oficial da marca francesa, a versão de entrada do modelo, o Citroën C4 Cactus Live, pode ser adquirido por R$ 108.990,00. Já segundo a tabela Fipe, o preço dessa versão do Citroën C4 é R$ 108.668,00. Apesar de ser uma pequena diferença, isso já mostra que os valores do Citroën C4 Cactus nunca serão os mesmos, conforme o local que você consultá-los.

Para saber quanto custa um Citroën C4 em 2023, lembre-se de conferir tanto os valores disponíveis no site da Citroën quanto os preços disponíveis na tabela Fipe. Essa é a forma mais eficaz de conferir o preço de um carro.