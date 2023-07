Montes Claros – Desfile de viaturas da 2ª Guerra Mundial encerra o 33º Encontro Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, neste domingo

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de julho de 2023.

Montes Claros – O evento gratuito é organizado por Grupo Histórico e terá a presença de veteranos em Montes Claros

Viaturas usadas pelos soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial e mostra histórica estarão ao alcance do público neste domingo (16/7), às 8h, no Parque Sagarana, em Montes Claros-MG, durante o desfile de encerramento das comemorações do 33º Encontro Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira (FEB). O evento é aberto para que toda a população possa visitar gratuitamente o espaço e conferir a exposição dos materiais usados na Itália por nossos combatentes e terá ainda uma mostra de reencenação histórica, além da presença dos próprios veteranos.

Apenas 73 dos mais de 25 mil brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial ainda estão vivos e os organizadores se esforçaram para levar aqueles com condições de saúde para o encontro que acontece há décadas pelo Brasil. Além deles, entusiastas e a população civil são esperados neste domingo. Em 2023 o encontro contou com o apoio do Exército Brasileiro para a celebração dos 80 anos de criação da FEB e do 1º Grupo de Aviação de Caça “Senta a Pua”, as duas unidades brasileiras enviadas para o combate no Teatro de Operações da Itália. Com início na última quinta-feira (13/7), no 55 Batalhão de Infantaria, os primeiros dias foram de palestras com especialistas e exposição de material e das viaturas históricas.

Por que Montes Claros?

Esta é a primeira vez que a Montes Claros sedia o evento e a cidade foi escolhida por ocasião das celebrações do centenário de nascimento do cabo Geraldo Martins Santana, herói da FEB, natural de Montes Claros, que morreu em combate em 1944. Em sua homenagem, o Grupo Histórico e o Exército Brasileiro firmaram uma parceria para erigir um monumento na Avenida do Exército, em frente ao 55º Batalhão de Infantaria. Ele foi inaugurado em novembro de 2020 e é aberto para a visitação do público.

O conjunto Memorial ao Cabo Geraldo Martins Santana é o segundo maior memorial em área da Força Expedicionária Brasileira (FEB) em todo o Brasil. O projeto arquitetônico foi elaborado pela arquiteta Viviane Câmara Medeiros, que projetou um pilar de quatro metros de altura para receber a estátua de 3,2 metros representando o Cabo Santana com o uniforme da FEB. No local há também uma praça circular com a estrela de cinco pontas do Exército feita em jardinagem, com inscrições das batalhas da FEB nos ladrilhos do chão. Cinco pilares recontam a história da FEB.

Mais detalhes sobre a vida do Cabo Geraldo e a carta de seu pai, considerada uma das mais belas da história brasileira na Segunda Guerra Mundial podem ser vistos clicando neste link.