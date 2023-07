Ludomania: como se livrar do vício em apostas esportivas

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de julho de 2023.

As apostas esportivas atraem fãs em todo o mundo com a promessa de emoção, vitórias e recompensas. No entanto, é essencial considerar os riscos associados a essa prática. A ludomania, ou o vício em apostas, é uma preocupação séria de saúde mental que pode se desenvolver, particularmente em contextos de alto risco como as apostas em lutas de MMA.

Por isso, é crucial que os apostadores escolham as melhores casas de apostas, comprometidas em promover ações responsáveis e conscientes. Essas plataformas de apostas oferecem recursos e estratégias de prevenção à ludomania, demonstrando sua preocupação genuína com a saúde mental e bem-estar de seus clientes. Desta forma, os apostadores podem desfrutar da emoção do jogo, enquanto se mantêm seguros e protegidos contra possíveis riscos.

Causas da ludomania em apostas esportivas

A ludomania é complexa e resulta de uma combinação de fatores. Algumas das causas comuns incluem:

Fatores Biológicos: Algumas pessoas podem ter uma predisposição genética ou bioquímica para o vício em apostas.

Fatores Psicológicos: As emoções fortes experimentadas durante o jogo, como a emoção da vitória, podem desencadear uma resposta compulsiva.

Fatores Sociais: A pressão dos pares ou o ambiente social podem desempenhar um papel na iniciação ao jogo.

Atratividade do Jogo: A possibilidade de grandes ganhos pode ser irresistível para alguns, levando ao desenvolvimento do vício.

A possibilidade de grandes ganhos pode ser irresistível para alguns, levando ao desenvolvimento do vício. Especificidades do Esporte: Em apostas em lutas de MMA, a intensidade e imprevisibilidade do esporte podem amplificar os fatores acima.

Principais sintomas da ludomania

A ludomania pode se manifestar de várias maneiras. Os sintomas mais comuns são:

Necessidade Crescente: Uma necessidade de apostar com quantidades crescentes de dinheiro para sentir a mesma emoção.

Irritabilidade: Sensação de irritação ou inquietação ao tentar parar de jogar.

Falha no Controle: Tentativas repetidas e fracassadas para controlar, reduzir ou parar o comportamento de jogo.

Obsessão: Pensamentos constantes sobre jogos de azar, incluindo planejamento de futuros empreendimentos de jogo ou formas de obter dinheiro para o jogo.

Pensamentos constantes sobre jogos de azar, incluindo planejamento de futuros empreendimentos de jogo ou formas de obter dinheiro para o jogo. Perseverança Apesar das Consequências: Continuação do comportamento de jogo, apesar do reconhecimento de problemas pessoais, sociais ou profissionais significativos.

Estágios de desenvolvimento da ludomania

O desenvolvimento da ludomania geralmente segue um padrão definido que pode ser dividido em três estágios:

Fase da Vitória: Este é o primeiro estágio, no qual o indivíduo experimenta vitórias iniciais. Isso pode levar a um otimismo irrealista e a uma falsa crença de que as vitórias continuarão de forma consistente. Fase da Perda: No segundo estágio, as perdas começam a se acumular e o indivíduo faz tentativas cada vez mais desesperadas de recuperar o dinheiro perdido. Neste ponto, o comportamento de aposta começa a se tornar problemático. Fase do Desespero: Este é o estágio final, onde o indivíduo enfrenta sérias consequências pessoais, profissionais e financeiras decorrentes de seu comportamento de aposta. Isso pode incluir problemas de relacionamento, perda de emprego e dívidas significativas.

Como se livrar da ludomania

Se livrar da ludomania não é tarefa fácil, mas é totalmente possível. O primeiro passo é reconhecer e admitir o problema. Depois, é útil buscar o apoio de profissionais de saúde mental, como psicólogos e psiquiatras, bem como de grupos de apoio. Também é importante praticar o autocuidado, incluindo alimentação saudável, exercícios físicos, sono adequado e técnicas de relaxamento.

Atuação das casas de apostas no combate à ludomania

As casas de apostas de primeira linha desempenham um papel fundamental na prevenção e no combate à ludomania. Elas reconhecem a importância de promover práticas de jogo responsáveis e implementam várias medidas para garantir o bem-estar dos seus clientes. Essas medidas incluem:

Limites de Depósito: Restrições são impostas aos montantes que podem ser depositados durante um determinado período, ajudando a controlar a quantidade de dinheiro que os jogadores podem apostar.

Autoexclusão: Os jogadores têm a opção de se autoexcluir, um recurso que permite que suspendam temporariamente ou encerrem permanentemente suas contas.

Prevenção ao Jogo de Menores: São implementadas medidas rigorosas para evitar que menores de idade possam apostar.

Avaliações Regulares: Monitoramento constante do comportamento dos jogadores para identificar sinais de jogo problemático.

Apoio ao Cliente: Serviço de atendimento ao cliente acessível e responsivo para ajudar a responder perguntas e resolver problemas relacionados ao jogo.

Serviço de atendimento ao cliente acessível e responsivo para ajudar a responder perguntas e resolver problemas relacionados ao jogo. Orientações para Jogo Consciente: Disponibilização de recursos educacionais e orientações para promover o jogo responsável.

Conclusão

A ludomania é um problema de saúde mental sério que pode ter consequências devastadoras para a vida do indivíduo. É essencial reconhecer os sinais de alerta, buscar ajuda profissional e praticar o autocuidado. As melhores casas de apostas podem desempenhar um papel fundamental na promoção do jogo responsável.

FAQ

É possível curar a ludomania?

Sim, é totalmente possível curar a ludomania. No entanto, o processo requer reconhecimento e admissão do problema. Apoio profissional de psicólogos e psiquiatras, além de grupos de apoio, são fundamentais. Práticas de autocuidado, como alimentação saudável, exercícios físicos, sono adequado e técnicas de relaxamento, também são importantes.

Quais são as consequências do vício em apostas?

As consequências do vício em apostas podem ser graves e abrangem áreas pessoais, sociais e profissionais. Isso inclui problemas de relacionamento, perda de emprego, dívidas significativas, obsessão com o jogo, irritabilidade e falta de controle.

Como parar de apostar definitivamente?

Parar de apostar definitivamente envolve, primeiro, o reconhecimento e a admissão do problema. Em seguida, é útil buscar o apoio de profissionais de saúde mental e grupos de apoio. Praticar o autocuidado e estabelecer limites estritos sobre a atividade de jogo também são etapas importantes.