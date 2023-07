Cartão TOP: Como funciona e como solicitar esse cartão

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de julho de 2023.

O Cartão Top é o novo meio de acesso ao sistema de transporte público de São Paulo, incluindo os transportes sobre trilhos e os ônibus intermunicipais gerenciados pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU).

Ele foi implementado para substituir o antigo Cartão BOM, e desde novembro de 2022, está sendo usado para substituir outros tipos de cartões, como o Vale-Transporte, Comum, Escolar, Sênior e Especial. No entanto, muitos passageiros ainda têm perguntas e problemas com o serviço. Se você quer saber mais, continue lendo!

Como o Cartão Top funciona?

O Cartão TOP é o novo meio de pagamento utilizado no transporte público que abrange os trens e metrôs da CPTM, além dos ônibus intermunicipais da região metropolitana de São Paulo, incluindo o corredor ABD (São Mateus/Jabaquara e Diadema/Berrini). Ele foi criado para substituir o antigo cartão BOM e pode ser recarregado com até R$100 nas Lojas Pernambucanas, máquinas de atendimento em estações de metrô e CPTM ou unidades da rede Qiwi.

Além de funcionar como um cartão de transporte, o Cartão TOP pode ser utilizado como cartão de débito ou crédito e possui os mesmos modelos de bilhetes que o seu antecessor: Vale Transporte, Comum, Escolar, Sênior e Especial. A recarga também pode ser feita por meio de aplicativos como WhatsApp e o próprio aplicativo TOP.

A Secretaria de Transportes Metropolitanos ressalta que o Cartão TOP é um sistema tecnológico que oferece novas formas de pagamento para facilitar a vida dos passageiros, inclusive em bancos digitais. Os créditos do antigo cartão BOM não expirarão, portanto, recomenda-se o uso até o esgotamento dos mesmos.

Quais as vantagens do cartão Top?

É inegável que a implementação do cartão Top tem enfrentado sérios problemas, como instabilidade no aplicativo e máquinas de recarga fora de serviço ou danificadas. No entanto, a Autopass, empresa responsável pelo cartão e pelas máquinas de recarga, oferece um canal de atendimento para a solução da maioria dos problemas, através do número (11) 3888-2200.

Apesar desses contratempos, o cartão Top apresenta algumas vantagens, como a:

integração com desconto para quem utiliza dois meios de transporte público consecutivos na região de cobertura

a possibilidade de abrir uma conta digital gratuita (com possibilidade de tarifação de alguns serviços)

praticidade ao utilizar o mesmo cartão como meio de pagamento em transportes e também como cartão de crédito e débito (sendo a adesão a essas funcionalidades opcional).

Além disso, o cartão de crédito não consulta o SPC e Serasa, tornando-o acessível mesmo para pessoas com restrições financeiras.

Como solicitar o Cartão Top?

Para solicitar o cartão Top é simples e gratuito, siga os seguintes passos:

Baixe o aplicativo TOP disponível para iOS e Android; Se cadastre pelo aplicativo TOP e faça o agendamento cartão Top em um atendimento em uma loja Pernambucanas de forma presencial; Escolha entre receber o cartão em sua residência ou retirá-lo em uma loja Pernambucanas.

Importante lembrar que ao optar por receber o cartão em casa, há uma taxa de envio de R$22,30 que será cobrada por meio de um boleto enviado por e-mail.

Como fazer o rastreio do cartão Top?

Após solicitar o cartão Top com entrega em casa, é possível acompanhar o seu status através dos seguintes canais de atendimento da Autopass:

Central TOP : (11) 3888-2200 ou pelo e-mail [email protected], lembrando que o atendimento é 24 horas por dia.

: (11) 3888-2200 ou pelo e-mail [email protected], lembrando que o atendimento é 24 horas por dia. Serviço ao Cliente (SAC) : 0800 77 11 800, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. Aos sábados, das 8h às 14h.

: 0800 77 11 800, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h. Aos sábados, das 8h às 14h. Ouvidoria : 0800 70 29 248, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h (exceto feriados).

: 0800 70 29 248, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h (exceto feriados). E-mails : [email protected] (Mastercard) ou [email protected] (cartão transporte).

: [email protected] (Mastercard) ou [email protected] (cartão transporte). WhatsApp: (11) 3888-2200, com atendimento de segunda a sexta, das 8h às 20h, e aos sábados das 8h às 14h.

Diferença do cartão BOM para o Top

A principal vantagem do Cartão Top em relação ao BOM é a possibilidade de uso em além dos transportes municipais, devido à sua função de crédito e débito. Além disso, no futuro, outros serviços relevantes à população podem ser adicionados.

Atualmente, ele funciona como um cartão de transporte municipal, cartão de crédito e débito. O cartão tem a bandeira Mastercard, mas a adesão ao serviço financeiro é opcional. Ou seja, o usuário pode solicitar um cartão apenas para pagamento do transporte.

No entanto, quem optar pelos serviços financeiros terá acesso a uma conta digital com o mesmo nome do cartão, que pode ser acessada pelo aplicativo Top disponível para iOS e Android.

A conta em si é gratuita, mas o cartão de crédito tem uma taxa anual de 12 parcelas de R$16,90. A conta permite pagamentos, transferências, recebimento de salários e outros serviços disponíveis em uma conta comum.

Conclusão

o Cartão Top é uma opção interessante para quem utiliza transportes públicos na região de São Paulo. Apesar de apresentar alguns problemas na implementação, como instabilidade no aplicativo e máquinas fora de serviço, a Autopass oferece canais de atendimento para solucionar a maioria dos problemas.

Uma das vantagens do Cartão Top é a possibilidade de integração com desconto para quem utiliza dois transportes públicos seguidos na região de cobertura. Além disso, o cartão possui a função de crédito e débito, o que permite sua utilização em outros estabelecimentos além dos transportes municipais.

Para solicitar o cartão, basta seguir o passo a passo disponibilizado pela Autopass, que pode ser feito pelo aplicativo ou em uma loja Pernambucanas. É importante lembrar que há a cobrança de uma taxa de envio caso o usuário opte pela entrega em casa.

Por fim, quem contratar os serviços financeiros do Cartão Top terá acesso a uma conta digital gratuita, que permite pagamentos, transferências, recebimento de salários e outros serviços, como uma conta normal. No entanto, é necessário pagar uma anuidade para o cartão de crédito.

Esse artigo foi originalmente publicado pela equipe do site Finanças Guiada, portal sobre finanças, negócios e tudo relacionado à área financeira.