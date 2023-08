Qual é a diferença de um iPad e um tablet? Guia completo para entender as diferenças

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de agosto de 2023.

Os tablets e iPads são dispositivos eletrônicos portáteis que se tornaram muito populares nos últimos anos. Com a crescente demanda por esses dispositivos, muitas pessoas se perguntam qual é a diferença entre um iPad e um tablet convencional.

Embora os iPads sejam uma marca específica de tablet fabricado pela Apple, há algumas diferenças importantes entre eles e outros tablets convencionais. Uma das principais diferenças é o sistema operacional que eles usam. Os iPads usam o sistema operacional iOS da Apple, enquanto muitos outros tablets usam o sistema operacional Android.

Definição de iPad e Tablet

Um tablet é um dispositivo eletrônico portátil com tela sensível ao toque, projetado para ser usado com as mãos. Ele é um computador pessoal móvel que oferece muitas das mesmas funcionalidades que um laptop ou desktop, mas em um formato mais compacto e leve. Existem muitas marcas diferentes de tablets disponíveis no mercado, incluindo Samsung, Microsoft e Apple.

O iPad é um tablet fabricado pela Apple. Ele usa o sistema operacional iOS e é projetado para ser usado com outros dispositivos da Apple, como o iPhone e o MacBook. O iPad tem muitas das mesmas funcionalidades que outros tablets, mas é frequentemente considerado um dos melhores dispositivos do mercado devido à sua qualidade de construção, desempenho e integração com outros dispositivos Apple.

Enquanto os tablets são geralmente projetados para serem dispositivos de consumo, o iPad é frequentemente usado em ambientes profissionais, como escritórios, escolas e hospitais. Ele é frequentemente usado por desenhistas, ilustradores, arquitetos, designers e artistas do ramo de desenho em geral, devido à sua capacidade de se transformar em uma verdadeira prancheta digital.

Embora existam muitas marcas diferentes de tablets disponíveis no mercado, o iPad da Apple é frequentemente considerado um dos melhores dispositivos do mercado devido à sua qualidade de construção, desempenho e integração com outros dispositivos Apple. No entanto, os tablets de outras marcas, como Samsung e Microsoft, também oferecem muitas funcionalidades excelentes e podem ser uma opção melhor para usuários que não estão tão integrados ao ecossistema da Apple.

Sistemas Operacionais

Os sistemas operacionais são uma das principais diferenças entre iPads e tablets. Abaixo, vamos explorar as diferenças entre os sistemas operacionais mais comuns em tablets.

iOS e iPadOS

Os iPads usam o sistema operacional iOS ou iPadOS, que é desenvolvido pela Apple. O iOS é conhecido por sua interface intuitiva e design elegante. O iPadOS é uma versão mais recente do iOS, que foi projetado especificamente para iPads.

Uma das principais vantagens do iOS e iPadOS é que a Apple fornece atualizações regulares para seus dispositivos, garantindo que os usuários tenham acesso às últimas correções de bugs e recursos. Além disso, o iOS e iPadOS são conhecidos por sua segurança robusta, o que é especialmente importante para usuários que lidam com dados sensíveis.

Android

Os tablets Android são fabricados por uma variedade de empresas, como Samsung, Huawei e Lenovo. O sistema operacional Android é desenvolvido pelo Google e é conhecido por sua flexibilidade e personalização. Os usuários podem personalizar a aparência e o comportamento do sistema operacional de várias maneiras.

Assim como o iOS e iPadOS, o Android também recebe atualizações regulares, embora a frequência possa variar dependendo do fabricante. O Android é conhecido por sua ampla seleção de aplicativos disponíveis na loja Google Play.

Windows

Os tablets Windows são fabricados principalmente pela Microsoft e executam o sistema operacional Windows. O Windows é um sistema operacional de desktop popular que foi adaptado para uso em tablets.

O Windows oferece uma ampla gama de recursos e aplicativos, incluindo suporte para o Microsoft Office. No entanto, os tablets Windows geralmente são mais caros do que os tablets Android e iPad. Além disso, as atualizações do Windows podem ser menos frequentes do que as do iOS e Android.

Em resumo, a escolha do sistema operacional depende das necessidades individuais do usuário. Os iPads são conhecidos por sua segurança robusta e design elegante, enquanto os tablets Android oferecem maior flexibilidade e personalização. Os tablets Windows são ideais para usuários que precisam de recursos de desktop em um dispositivo portátil.

Fabricantes de Tablets

Existem diversos fabricantes de tablets no mercado, cada um com suas próprias características e especificações. Nesta seção, vamos dar uma olhada nos principais fabricantes de tablets e suas respectivas marcas.

Apple

A Apple é conhecida por seus iPads, que são dispositivos de alta qualidade e desempenho. Eles utilizam o sistema operacional iOS, exclusivo da Apple, e oferecem uma experiência de usuário intuitiva e fluida. Além disso, os iPads são conhecidos por sua durabilidade e design elegante.

Samsung

A Samsung é uma das principais concorrentes da Apple no mercado de tablets. Seus principais produtos são os Galaxy Tabs, que utilizam o sistema operacional Android. Os Galaxy Tabs são conhecidos por sua tela de alta qualidade e desempenho rápido.

Microsoft

A Microsoft oferece o Surface, um tablet com sistema operacional Windows. O Surface é conhecido por seu desempenho excepcional e capacidade de ser usado como um laptop. Além disso, o Surface vem com uma caneta stylus, o que o torna uma ótima opção para artistas e designers.

Amazon

A Amazon oferece o Fire HD, um tablet com sistema operacional Fire OS, baseado no Android. O Fire HD é conhecido por seu preço acessível e desempenho decente. Além disso, o Fire HD vem com a Alexa, assistente virtual da Amazon, integrada.

Em resumo, cada fabricante de tablet tem suas próprias características e especificações. A escolha do melhor tablet para você dependerá de suas necessidades e preferências pessoais.

Capacidades de Armazenamento e Processamento

Uma das principais diferenças entre um iPad e um tablet é a capacidade de armazenamento e processamento. Os iPads geralmente possuem mais capacidade de armazenamento e processamento do que a maioria dos tablets no mercado.

Os modelos mais recentes de iPads, como o iPad Pro, possuem até 16 GB de RAM e um processador M1 de 8 núcleos. Isso significa que o iPad Pro é capaz de executar aplicativos e tarefas mais exigentes, como edição de vídeo e jogos de alta qualidade, sem problemas.

Além disso, os iPads também oferecem diferentes opções de armazenamento interno, que variam de 64 GB a 2 TB. Isso permite que você armazene mais arquivos, aplicativos e mídia no dispositivo.

Por outro lado, a maioria dos tablets Android tem capacidade de armazenamento e processamento mais limitados. A maioria dos modelos possui entre 2 GB e 4 GB de RAM e um processador de 4 núcleos. Isso pode tornar a execução de aplicativos e jogos mais pesados mais lenta e pode limitar a quantidade de arquivos que você pode armazenar no dispositivo.

No entanto, existem alguns tablets Android que oferecem mais capacidade de armazenamento e processamento, como o Samsung Galaxy Tab S7, que possui 8 GB de RAM e um processador Snapdragon 865 Plus.

Em resumo, os iPads geralmente oferecem mais capacidade de armazenamento e processamento do que a maioria dos tablets Android. No entanto, existem alguns tablets Android que oferecem recursos semelhantes aos iPads, mas geralmente são mais caros.

Conectividade e Acessórios

Os iPads possuem conectividade Wi-Fi e Bluetooth, permitindo que você se conecte à internet e a outros dispositivos sem fio. Além disso, os modelos Wi-Fi + Cellular possuem conectividade de dados móveis, permitindo que você se conecte à internet em qualquer lugar onde haja cobertura de rede celular.

Para acessórios, a Apple oferece uma variedade de opções para seus iPads, incluindo o Apple Pencil, que permite que você desenhe e escreva com mais precisão na tela do seu iPad. Além disso, há uma variedade de capas e teclados disponíveis para proteger e melhorar a funcionalidade do seu dispositivo.

Para aqueles que precisam de conectividade de rede mais rápida, os iPads mais recentes possuem suporte para Wi-Fi 6, que oferece velocidades mais rápidas e maior eficiência de energia em comparação com o Wi-Fi anterior. Além disso, os modelos Pro possuem uma porta USB-C, permitindo que você conecte uma ampla variedade de acessórios, como monitores externos e unidades de armazenamento.

Em resumo, os iPads oferecem uma ampla variedade de opções de conectividade e acessórios para atender às necessidades de diferentes usuários.

Aplicativos e Software

Uma das principais diferenças entre o iPad e os tablets convencionais é a disponibilidade de aplicativos e software. O iPad tem uma ampla variedade de aplicativos disponíveis na App Store, incluindo muitos aplicativos exclusivos para iPad que não estão disponíveis em outras plataformas. Além disso, o iPad é compatível com o iCloud, o que permite que os usuários acessem seus arquivos e aplicativos em todos os seus dispositivos Apple.

Entre os aplicativos disponíveis na App Store, destacam-se os da Adobe, como o Illustrator e o Photoshop, que são amplamente utilizados por profissionais em todo o mundo. Esses aplicativos estão disponíveis em versões para iPad, o que significa que os usuários podem criar e editar projetos em seus iPads com a mesma qualidade e funcionalidade que teriam em um computador.

Para baixar aplicativos no iPad, basta acessar a App Store e procurar pelo aplicativo desejado. Os usuários podem optar por baixar aplicativos gratuitos ou pagos, dependendo de suas necessidades. Além disso, o iPad oferece uma experiência de usuário intuitiva e fácil de usar, o que torna a navegação na App Store e a instalação de aplicativos uma tarefa simples e rápida.

Segurança e Proteção

Quando se trata de segurança e proteção, o iPad tem várias opções integradas para garantir que seus dados e informações pessoais estejam seguros. Aqui estão algumas das proteções de segurança integradas do iPad:

Código seguro: Definir um código para desbloquear o iPad é a coisa mais importante que pode fazer para proteger o dispositivo. Isso evita que outras pessoas acessem suas informações pessoais. Para definir um código, vá em Configurações > Touch ID e Código (ou Face ID e Código) e siga as instruções na tela.

Face ID ou Touch ID: O Face ID (em modelos compatíveis) ou Touch ID (em modelos compatíveis) fornecem uma forma conveniente e segura para desbloquear o iPad, autorizar compras e pagamentos e iniciar sessão em aplicativos. Certifique-se de que o Face ID ou Touch ID esteja ativado em Configurações > Face ID e Código (ou Touch ID e Código).

Além disso, o iPad é projetado para minimizar a quantidade de informações que estão disponíveis a outras pessoas além de você e permite ajustar quais informações são compartilhadas e onde você as compartilha. Isso é especialmente importante quando se trata de proteger suas informações pessoais de malware.

O malware é um software malicioso que pode ser instalado em um dispositivo sem o conhecimento do usuário. Ele pode roubar informações pessoais, como senhas e informações bancárias, ou danificar o dispositivo. Para proteger seu iPad contra malware, siga estas dicas:

Mantenha o software atualizado: Certifique-se de que seu iPad esteja sempre atualizado com a versão mais recente do iOS. As atualizações de software geralmente incluem correções de segurança que ajudam a proteger contra malware.

Baixe aplicativos apenas da App Store: A App Store é a única fonte confiável para baixar aplicativos para o seu iPad. Os aplicativos na App Store passam por um processo de revisão rigoroso para garantir que sejam seguros e livres de malware.

Não clique em links suspeitos: Evite clicar em links suspeitos em e-mails, mensagens de texto ou em sites desconhecidos. Esses links podem levar a sites maliciosos que podem instalar malware no seu dispositivo.

Ao seguir essas dicas de segurança, você pode garantir que seu iPad esteja protegido contra malware e que suas informações pessoais estejam seguras.

Usos Comuns

Os iPads e tablets são usados principalmente para navegar na internet, ler livros e revistas, assistir a filmes e séries, jogar jogos, ouvir música e muito mais. Eles são dispositivos portáteis que oferecem uma experiência de computação mais conveniente e acessível em comparação com laptops e desktops.

Ao contrário dos smartphones, que são projetados principalmente para comunicação e tarefas básicas, os iPads e tablets oferecem uma tela maior e recursos mais avançados, tornando-os ideais para multitarefa e produtividade. Eles também podem ser usados como uma extensão do seu iPhone ou Mac, permitindo que você acesse seus aplicativos e arquivos em qualquer lugar.

Para leitura, os iPads e tablets são uma ótima opção para quem gosta de ler livros digitais e revistas. Eles oferecem uma experiência de leitura confortável e conveniente, permitindo que você ajuste o tamanho da fonte, a iluminação e outras configurações para se adequar às suas preferências.

Jogos também são uma grande parte do uso de iPads e tablets. Eles oferecem gráficos impressionantes e controles intuitivos, tornando-os ideais para jogos casuais e hardcore. Alguns jogos até permitem que você jogue com outros jogadores online, tornando-os uma ótima opção para jogos sociais.

Por fim, os iPads e tablets são ótimos para multitarefa. Você pode executar vários aplicativos ao mesmo tempo, alternar entre aplicativos com facilidade e até mesmo usar a tela dividida para executar duas tarefas ao mesmo tempo. Isso é especialmente útil para quem precisa trabalhar em vários projetos ou tarefas ao mesmo tempo.

Mercado e Popularidade

Quando se trata de tablets, o mercado oferece uma ampla variedade de opções, desde dispositivos Android até iPads da Apple. No entanto, o iPad é de longe o tablet mais popular do mercado, com uma fatia de mercado de cerca de 35%.

Embora muitos consumidores ainda tenham dúvidas sobre a diferença entre um iPad e um tablet convencional, a popularidade do iPad é inegável. A Apple tem se mantido na liderança do mercado de tablets desde o lançamento do primeiro iPad em 2010, e continua a lançar novos modelos regularmente.

Uma das razões para a popularidade do iPad é a qualidade e desempenho do dispositivo. Os iPads são conhecidos por terem uma tela de alta qualidade, bom desempenho, longa duração da bateria e um sistema operacional fácil de usar. Além disso, a marca Apple é sinônimo de qualidade e confiabilidade para muitos consumidores.

Embora os tablets Android ofereçam opções mais acessíveis, muitos consumidores ainda preferem o iPad por causa da qualidade e do suporte ao cliente que a Apple oferece. Quando se trata de escolher entre um iPad e um tablet convencional, muitos consumidores fazem a pergunta: “Qual é a diferença?” e a resposta é que a principal diferença é o sistema operacional e a qualidade do dispositivo.