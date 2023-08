Como escolher a armação de óculos: dicas e sugestões

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 11 de agosto de 2023.

Na hora de escolher a armação de óculos perfeita é importante considerar alguns fatores para garantir que o modelo escolhido não só combine com o estilo pessoal, mas também seja confortável e adequado para o tipo de rosto. Um dos fatores mais importantes é o formato do rosto, que pode variar entre oval, redondo, quadrado, coração ou diamante. Cada formato de rosto combina melhor com um tipo de armação, e escolher a armação errada pode acabar desvalorizando o visual.

Além do formato do rosto, é importante considerar o grau do óculos, o tamanho da armação, o material da armação e as cores e modelos disponíveis. Para pessoas com graus mais altos, é importante escolher lentes mais finas e adequadas para o tipo de armação escolhida. Já para pessoas com rostos menores, é importante escolher armações mais delicadas e proporcionais ao tamanho do rosto. Com tantas opções disponíveis, escolher a armação de óculos perfeita pode parecer uma tarefa complicada, mas com as dicas certas, é possível encontrar o modelo ideal.

Entendendo Sobre Armações de Óculos

Ao escolher uma armação de óculos, é importante considerar não apenas o estilo, mas também o material da armação. Existem diversos materiais disponíveis no mercado, cada um com suas próprias características e benefícios.

As armações de metal são duráveis e resistentes, mas podem ser pesadas e causar desconforto após longos períodos de uso. Já as armações de acetato são leves e confortáveis, mas podem ser mais frágeis e propensas a quebrar.

Outros materiais comuns para armações de óculos incluem titânio, alumínio e aço inoxidável. Esses materiais são conhecidos por sua durabilidade e resistência à corrosão, tornando-os uma escolha popular para quem procura uma armação de alta qualidade.

As armações injetadas são feitas de plástico moldado, o que as torna leves e confortáveis. Elas também são muito duráveis e podem ser encontradas em uma variedade de cores e estilos.

Além dos materiais, o tamanho e o formato da armação também são importantes. Uma armação muito grande pode deixar as lentes grossas e pesadas, enquanto uma armação muito pequena pode fazer com que as lentes pareçam mais grossas do que realmente são. Por isso, é importante escolher uma armação adequada para o grau da receita.

Por fim, as armações de madeira também são uma opção única e ecológica para quem procura algo diferente. Elas são feitas de madeira sustentável e podem ser encontradas em uma variedade de estilos e cores.

Ao escolher uma armação de óculos, é importante considerar o material, o tamanho e o formato para garantir conforto e uma boa aparência. Com tantas opções disponíveis, é possível encontrar uma armação que atenda às suas necessidades e estilo pessoal.

Escolha da Armação Baseada no Formato do Rosto

A escolha da armação de óculos pode ser um desafio, mas uma das principais coisas a se considerar é o formato do rosto. A armação deve complementar o formato do rosto e realçar seus traços naturais. Aqui estão algumas dicas para ajudar a escolher a armação certa com base no formato do rosto:

Rosto Redondo

Para um rosto redondo, escolha armações que criem linhas angulares e definam as maçãs do rosto. Óculos quadrados ou retangulares são uma boa opção, pois ajudam a alongar o rosto. Evite armações redondas, que podem acentuar ainda mais a forma arredondada do rosto.

Rosto Quadrado

Para um rosto quadrado, escolha armações que suavizem os ângulos e criem uma aparência mais suave. Óculos redondos ou ovais são uma boa opção, pois adicionam curvas ao rosto. Evite armações retangulares ou quadradas, que podem acentuar ainda mais os ângulos do rosto.

Rosto Oval

Para um rosto oval, escolha armações que sigam a forma natural do rosto e que não sejam muito largas ou muito estreitas. Quase qualquer forma de armação pode funcionar em um rosto oval, então experimente diferentes estilos para encontrar o que mais lhe agrada.

Rosto Longo

Para um rosto longo, escolha armações que criem largura e adicionem equilíbrio ao rosto. Óculos redondos ou ovais são uma boa opção, pois criam uma sensação de largura. Evite armações estreitas ou retangulares, que podem acentuar ainda mais a forma longa do rosto.

Lembre-se de que essas são apenas diretrizes gerais e que a escolha da armação de óculos deve ser baseada em suas preferências pessoais e no que lhe parece mais confortável e lisonjeiro. Se você é uma mulher e tem um rosto longo e fino, por exemplo, os oculos redondo feminino podem ser uma boa opção, pois darão um equilíbrio nas proporções e causarão a impressão de que existem mais linhas contrastantes na região central do rosto.

Tipos de Lentes e Seus Materiais

Ao escolher as lentes para seus óculos, é importante considerar o tipo de lente e o material de que ela é feita. Existem vários tipos de lentes disponíveis no mercado, cada uma com suas próprias características e benefícios.

Entre os tipos de lentes mais comuns estão as monofocais, bifocais e multifocais. As lentes monofocais são indicadas para quem tem apenas um tipo de problema visual, como miopia ou hipermetropia. Já as lentes bifocais e multifocais são indicadas para pessoas que precisam de correção visual para mais de um tipo de problema, como miopia e presbiopia.

Quanto aos materiais das lentes, existem várias opções disponíveis, incluindo resina, vidro/cristal, policarbonato e alto índice. Cada material tem suas próprias características e benefícios, e a escolha do material depende do seu grau e estilo de vida.

As lentes de resina são leves e resistentes a riscos, mas podem ser mais grossas do que outros materiais. As lentes de vidro/cristal são extremamente claras e resistentes a arranhões, mas são mais pesadas e podem quebrar com mais facilidade. As lentes de policarbonato são leves e resistentes a impactos, tornando-as ideais para pessoas que praticam esportes ou têm um estilo de vida ativo. Já as lentes de alto índice são mais finas e leves do que outros materiais, tornando-as ideais para pessoas com graus mais altos.

Em resumo, escolher as lentes certas para seus óculos é essencial para garantir uma visão clara e confortável. Considere o tipo de lente e o material de que ela é feita para encontrar a opção ideal para suas necessidades.

Tratamentos Essenciais para Lentes

Ao escolher os óculos perfeitos, é importante considerar não apenas a armação, mas também as lentes. Os tratamentos de lentes podem melhorar a qualidade visual, proporcionando mais conforto e durabilidade aos óculos. Aqui estão alguns tratamentos essenciais para lentes que você deve considerar:

Antirreflexo

O tratamento antirreflexo é uma camada aplicada na superfície das lentes que ajuda a reduzir os reflexos e brilhos. Isso é especialmente útil em ambientes com muita luz, como dirigir à noite ou trabalhar em um computador. Além disso, o tratamento antirreflexo pode melhorar a aparência dos óculos, tornando as lentes mais transparentes e atraentes.

Proteção UV

A proteção UV é um tratamento que bloqueia os raios ultravioleta prejudiciais do sol. A exposição prolongada aos raios UV pode causar danos aos olhos, incluindo catarata e degeneração macular. É importante escolher lentes com proteção 100% UV para proteger seus olhos dos efeitos nocivos do sol.

Filtro de Luz Azul

O filtro de luz azul é um tratamento que bloqueia a luz azul emitida por dispositivos eletrônicos, como smartphones, tablets e computadores. A exposição prolongada à luz azul pode causar fadiga ocular, insônia e outros problemas de saúde. O filtro de luz azul pode ajudar a reduzir esses efeitos negativos, tornando os óculos mais confortáveis para uso diário.

Antirrisco

O tratamento antirrisco é uma camada aplicada na superfície das lentes que ajuda a protegê-las contra arranhões e danos. Isso é especialmente útil para pessoas que usam óculos em atividades ao ar livre ou em ambientes de trabalho que podem danificar as lentes. O tratamento antirrisco pode prolongar a vida útil dos óculos, tornando-os uma escolha mais econômica a longo prazo.

Ao escolher os óculos perfeitos, é importante considerar esses tratamentos essenciais para lentes. Eles podem melhorar a qualidade visual, proporcionando mais conforto e durabilidade aos óculos. Certifique-se de discutir essas opções com seu optometrista para encontrar os óculos perfeitos para suas necessidades.

Escolhendo o Tamanho da Armação

Escolher o tamanho da armação correta é crucial para garantir que seus óculos se ajustem adequadamente e sejam confortáveis de usar. Existem algumas medidas a serem consideradas ao escolher o tamanho da armação, como a largura da lente, a altura da lente e a distância entre as lentes. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a escolher o tamanho certo da armação para você:

Medindo a Largura da Lente

A largura da lente é uma das medidas mais importantes a considerar ao escolher o tamanho da armação. Para medir a largura da lente, meça a distância entre as bordas externas das lentes. A maioria das armações tem uma largura de lente de 40 mm a 62 mm. Certifique-se de escolher uma largura que fique confortável em seu rosto e que permita que suas lentes sejam montadas adequadamente.

Medindo a Altura da Lente

A altura da lente também é importante ao escolher o tamanho da armação. A altura da lente é medida a partir da borda superior da lente até a borda inferior da lente. Certifique-se de que a altura da lente seja grande o suficiente para acomodar suas lentes e que fique confortável em seu rosto. Se você tem uma prescrição forte, pode precisar de lentes mais altas para garantir que sua visão esteja correta.

Medindo a Distância Entre as Lentes

A distância entre as lentes é outra medida importante a considerar ao escolher o tamanho da armação. A distância entre as lentes é medida a partir do centro de uma lente até o centro da outra lente. Certifique-se de escolher uma distância que fique confortável em seu rosto e que permita que suas lentes sejam montadas adequadamente.

Altura da Armação

A altura da armação também é importante a considerar ao escolher o tamanho da armação. A altura da armação é medida a partir da borda superior da armação até a borda inferior da armação. Certifique-se de escolher uma altura que fique confortável em seu rosto e que permita que suas lentes sejam montadas adequadamente.

Lembre-se de que o tamanho da armação que você escolher dependerá do tamanho e formato do seu rosto, bem como do seu estilo pessoal. Certifique-se de experimentar diferentes tamanhos e estilos de armações para encontrar a que melhor se adapta a você.

Considerando o Conforto e a Adaptação

Ao escolher uma armação de óculos, é importante considerar não apenas o estilo e o formato do rosto, mas também o conforto e a adaptação aos óculos. Afinal, de nada adianta escolher um modelo bonito se ele não for confortável o suficiente para ser usado por longos períodos ou se não se adaptar bem ao rosto.

Para garantir o conforto visual, é preciso levar em conta o material da armação. Algumas pessoas podem ter alergia a determinados materiais, como o metal, por exemplo. Nesse caso, é importante escolher uma armação feita de outro material, como o acetato, que é mais leve e confortável.

Além disso, o tamanho da armação também é importante para garantir o conforto. Uma armação muito grande ou muito pequena pode causar desconforto e até mesmo dor de cabeça. É importante escolher um tamanho que se adapte bem ao rosto e que não fique apertado ou folgado demais.

Outro fator importante é a adaptação aos óculos. Algumas pessoas podem ter dificuldade em se adaptar a novos óculos, especialmente se tiverem graus elevados ou problemas de visão como astigmatismo. Nesse caso, é importante escolher uma armação que seja adequada ao tipo de lente que será utilizada e que não cause distorções ou desconforto visual.

Em resumo, ao escolher uma armação de óculos, é importante considerar não apenas o estilo e o formato do rosto, mas também o conforto e a adaptação aos óculos. Escolher uma armação que seja confortável e que se adapte bem ao rosto é fundamental para garantir uma boa experiência visual e evitar desconfortos e problemas de visão.

Seleção de Óculos Baseada em Condições Oculares

Quando se trata de escolher a armação de óculos perfeita, a seleção deve ser baseada não apenas no estilo pessoal, mas também nas condições oculares individuais. Cada pessoa tem necessidades diferentes, e a escolha da armação certa pode ajudar a melhorar a qualidade da visão.

Para quem tem miopia, a escolha da armação deve ser baseada em lentes que corrijam a visão de perto. Já para quem tem presbiopia, as lentes multifocais são a melhor opção, pois permitem a correção da visão tanto de perto quanto de longe. Para quem tem hipermetropia, as lentes bifocais podem ser a melhor escolha, pois corrigem a visão de longe e de perto.

Pessoas com astigmatismo precisam de lentes especiais que corrijam a distorção visual causada pela condição. Essas lentes podem ser encontradas em lentes multifocais ou em lentes monofocais. Para aqueles que precisam de lentes multifocais, é importante escolher uma armação que suporte esse tipo de lente.

Ao escolher a armação de óculos, é importante considerar o tamanho e o formato do rosto, bem como a cor e o material da armação. Armações mais leves podem ser mais confortáveis para uso prolongado, enquanto armações mais pesadas podem ser mais duráveis.

Em resumo, a escolha da armação de óculos deve ser baseada nas condições oculares individuais, bem como no estilo pessoal. Ao escolher a armação certa, é possível melhorar a qualidade da visão e garantir o conforto durante o uso prolongado.

Escolhendo a Marca e o Modelo dos Óculos

Ao escolher a marca e o modelo dos óculos, é importante levar em consideração o estilo pessoal e as necessidades de uso. Existem diversas marcas de óculos disponíveis no mercado, como a Shades Brasil, que oferece modelos modernos e sofisticados.

Antes de escolher a marca, é importante verificar a qualidade dos materiais utilizados na fabricação dos óculos, bem como a durabilidade e a garantia oferecida pela marca. Além disso, é recomendado optar por marcas que ofereçam opções de lentes personalizadas, que atendam às necessidades individuais de cada pessoa.

Quanto ao modelo dos óculos, é importante levar em consideração o formato do rosto. Existem modelos que ficam melhor em rostos redondos, outros em rostos quadrados, e assim por diante. É recomendado experimentar diversos modelos antes de escolher o ideal, levando em conta também o tamanho da armação e a cor que mais combina com o estilo pessoal.

Em resumo, ao escolher a marca e o modelo dos óculos, é importante levar em consideração a qualidade dos materiais, a garantia oferecida, as opções de lentes personalizadas e o formato do rosto. Com essas informações em mente, é possível escolher um modelo que atenda às necessidades de cada pessoa e complemente seu estilo pessoal.

Considerações Finais e Dicas de Compra

Ao escolher a armação de óculos ideal, é importante considerar o formato do rosto, o grau dos óculos, o tamanho e o material da armação, bem como as cores e modelos disponíveis. Além disso, é essencial escolher uma armação que seja confortável e que se ajuste bem ao rosto.

Ao comprar uma armação, é importante verificar se ela oferece proteção UV, especialmente se for para óculos de sol. Além disso, é importante escolher uma loja de confiança e comparar preços para garantir que você está fazendo uma compra justa.

Algumas dicas adicionais para escolher a armação de óculos perfeita incluem experimentar diferentes modelos e cores para encontrar aquele que se adapta melhor ao seu estilo e personalidade. Além disso, é importante lembrar que uma armação de óculos é um investimento a longo prazo, então escolha uma que você ame e que irá durar.

Outra dica importante é considerar o uso que você fará dos óculos. Se você precisar usá-los por longos períodos, é importante escolher uma armação leve e confortável. Se você pratica esportes ou atividades ao ar livre, pode ser necessário escolher uma armação mais resistente e durável.

Em resumo, escolher a armação de óculos perfeita requer consideração cuidadosa e atenção aos detalhes. Ao seguir essas dicas simples, você pode encontrar a armação ideal que irá atender às suas necessidades e estilo pessoal.