Correr perde barriga? Mitos e verdades

* Por: Jornal Montes Claros - 17 de agosto de 2023.

A busca incessante por um corpo saudável e esteticamente agradável tem levado muitas pessoas a explorar uma variedade de métodos de perda de peso. Entre esses métodos, a corrida tem sido frequentemente considerada uma forma eficaz de perder a temida gordura abdominal. No entanto, será que correr perde barriga de forma direta? Saiba tudo!

O papel da corrida na perda de peso

A corrida é uma atividade aeróbica que ajuda a queimar calorias e, consequentemente, pode contribuir para a perda de peso. Quando você corre, seu corpo utiliza energia proveniente de suas reservas de glicogênio e gordura.

A gordura é uma fonte de energia mais duradoura, o que significa que atividades aeróbicas prolongadas, como a corrida, podem levar a uma maior queima de gordura ao longo do tempo.

-Mito: Correr diretamente elimina gordura abdominal:

Apesar da correlação entre corrida e perda de peso, é importante esclarecer que a corrida não seletivamente queima gordura da região abdominal. A perda de gordura ocorre de forma geral em todo o corpo, e não é possível “alvejar” uma área específica para perda de gordura apenas através do exercício.

-Verdade: Correr contribui para a perda de peso total:

Embora a corrida não leve diretamente à perda de gordura abdominal, ela pode ajudar a criar um déficit calórico, que é essencial para a perda de peso. Quando você queima mais calorias do que consome, seu corpo começa a utilizar suas reservas de gordura, incluindo aquelas localizadas na região abdominal.

Portanto, a corrida pode ser uma ferramenta eficaz para contribuir para a perda de peso total, o que eventualmente resultará em redução de gordura em todo o corpo, incluindo a barriga.

-Mito: A Corrida é suficiente para perder barriga:

Depender apenas da corrida como método exclusivo para perder barriga pode ser um equívoco. A perda de peso e a redução da gordura abdominal são influenciadas por diversos fatores, incluindo dieta, genética, níveis hormonais e outros hábitos de estilo de vida.

-Verdade: Abordagem holística é fundamental:

Para alcançar resultados eficazes na perda de barriga e peso, é necessário adotar uma abordagem holística. Isso envolve não apenas a prática regular de corrida, mas também uma dieta balanceada, controle de porções, hidratação adequada e gerenciamento do estresse. A combinação de exercícios aeróbicos como a corrida com treinamento de resistência e alongamento pode contribuir para resultados mais completos e duradouros. Portanto, considere fazer uma musculação junto com o cardio.

Cuidados importantes para praticantes de corrida:

Para desfrutar ao máximo dos benefícios da corrida e evitar lesões, é essencial praticar a corrida de forma responsável e segura.

Consulta médica:

Antes de iniciar qualquer programa de corrida, é crucial consultar um médico, especialmente se você tiver histórico de problemas de saúde ou lesões. Um exame médico ajudará a identificar possíveis riscos e garantir que você esteja apto para praticar corrida.

Aquecimento e alongamento:

Comece sempre com um aquecimento adequado. Isso ajuda a aumentar a circulação sanguínea, aquecer os músculos e preparar o corpo para a atividade física. Além disso, faça alongamentos dinâmicos para melhorar a flexibilidade e reduzir o risco de lesões.

Escolha do tênis adequado:

Invista nos melhores tênis de corrida que puder comprar. Um que se adapte ao seu tipo de pé e estilo de corrida. Calçados inadequados podem levar a lesões e desconforto, portanto, visite uma loja especializada para obter orientação sobre a escolha correta.

Progressão Gradual:

Evite aumentar a distância, intensidade ou duração da corrida rapidamente. Uma progressão gradual permite que seu corpo se adapte gradualmente, minimizando o risco de lesões por sobrecarga.

Técnica de Corrida:

Mantenha uma postura adequada durante a corrida. Mantenha os ombros relaxados, os braços em um ângulo de aproximadamente 90 graus e pouse o pé de maneira suave, evitando impactos bruscos. Uma técnica de corrida adequada ajuda a prevenir lesões por uso excessivo.

Hidratação e Nutrição:

Mantenha-se hidratado antes, durante e após a corrida. A desidratação pode afetar negativamente o desempenho e a recuperação. Além disso, escolha uma dieta equilibrada e rica em nutrientes para fornecer energia adequada ao seu corpo.

Descanso e Recuperação:

Incorpore dias de descanso em sua rotina para permitir a recuperação muscular. O descanso é fundamental para evitar lesões por excesso de treinamento. Considere também a prática de atividades de recuperação, como alongamento suave, massagem e liberação miofascial.

Variedade de Superfícies:

Alterne entre diferentes tipos de superfícies para diminuir o estresse repetitivo em certos músculos e articulações. Treinar em diferentes terrenos, como trilhas e estradas, pode ajudar a reduzir o risco de lesões por uso excessivo.

Ouça seu Corpo:

Esteja atento aos sinais do seu corpo. Se sentir dor persistente, desconforto ou fadiga extrema, pare a atividade e consulte um profissional de saúde. Empurrar além dos limites pode resultar em lesões graves.

Fortalecimento Muscular:

Incorpore exercícios de fortalecimento muscular em sua rotina. Um corpo forte e equilibrado oferece suporte aos movimentos de corrida e ajuda a prevenir lesões relacionadas à fraqueza muscular.

Ao adotar esses cuidados importantes, você estará no caminho certo para desfrutar de uma experiência de corrida saudável, gratificante e livre de lesões. Lembre-se de que cada pessoa é única, portanto, ouvir seu próprio corpo e respeitar seus limites é fundamental para uma prática segura e sustentável da corrida.

E lembrando que correr pode desempenhar um papel significativo na perda de peso e, por consequência, na redução da gordura abdominal. No entanto, a ideia de que a corrida é uma solução direta para perder barriga é um mito.

A perda de peso e a redução da gordura abdominal exigem uma abordagem abrangente que inclua hábitos alimentares saudáveis e a combinação de diferentes tipos de exercícios. Antes de iniciar qualquer programa de exercícios ou mudanças na dieta, é sempre aconselhável consultar um profissional de saúde para garantir que as escolhas feitas sejam seguras e apropriadas para suas necessidades individuais.