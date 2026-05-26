💬

SAIBA MAIS AQUI - FAÇA CLICK

Últimas Notícias
Idoso perde mais de R$ 43 mil no “golpe da falsa namorada”
Idoso perde mais de R$ 43 mil no “golpe da falsa namorada”

Idoso perde mais de R$ 43 mil no “golpe da falsa namorada”

Jornal Montes Claros 26 de maio de 2026

CLIQUE AQUI - Para receber as notícias do Jornal Montes Claros direto no seu WhatsApp!!!

Morador do Norte de Minas acreditou que receberia US$ 1 milhão de suposta namorada virtual e foi induzido a realizar transferências bancárias.

Montes Claros, 26 de maio de 2026 — Um morador de Mato Verde, no Norte de Minas Gerais, perdeu mais de R$ 43 mil após cair no chamado “golpe da falsa namorada”. O caso foi registrado pela Polícia Militar nesta segunda-feira (25) e reforça o alerta sobre crimes virtuais que têm feito vítimas em toda a região.

Segundo relato do idoso, de 64 anos, o contato com a golpista começou em fevereiro deste ano, por meio de uma rede social.

  • A mulher ganhou a confiança dele e afirmou que enviaria US$ 1 milhão do exterior, por intermédio de uma empresa de entregas.
  • Pouco depois, um segundo golpista passou a manter contato, dizendo ser responsável pela remessa e alegando que o valor estava retido.
  • Para liberar o dinheiro, exigia o pagamento de taxas.

Convencido, o homem realizou cinco transferências bancárias em datas diferentes, que somaram mais de R$ 43 mil.

As transferências foram feitas para contas em nomes distintos, sempre com a promessa de liberação do dinheiro. Mesmo após os depósitos, os golpistas continuaram exigindo novos valores.

Ao perceber que se tratava de um golpe, a vítima procurou a Polícia Militar, informando que possui todas as conversas, mensagens e registros das transferências armazenados no celular, que poderão ser usados na investigação.

Casos como este têm se tornado frequentes no Norte de Minas, onde golpes virtuais exploram a confiança das vítimas. A PM reforça a importância de desconfiar de promessas de grandes quantias em dinheiro e nunca realizar transferências sem verificar a autenticidade das informações.

O episódio em Mato Verde serve de alerta para moradores de Montes Claros e de toda a região norte-mineira sobre os riscos de golpes virtuais. A prevenção e a denúncia imediata são fundamentais para evitar prejuízos e responsabilizar os criminosos.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações da Polícia Militar

Sugerida para você:

  1. Operação Eros combate golpe da falsa garota de programa em Montes Claros
  2. Montes Claros Vôlei perde primeiro jogo da semifinal, mas decisão segue em aberto
  3. Bocaiuva: idoso morre atropelado na MGC-135; motorista não havia ingerido álcool

Acompanhe mais notícias no Jornal Montes Claros e fique por dentro dos principais acontecimentos da região!

CLIQUE AQUI - Para receber as notícias do Jornal Montes Claros direto no seu WhatsApp!!!

Tags

Vanfall Chegou a Montes Claros !!!

Sobre Jornal Montes Claros

Últimas notícias de Montes Claros e da região Norte de Minas Gerais. Acompanhe a cada minuto ás informações em tempo real de interesse para o cidadão.

Todos os direitos reservados por Jornal Montes Claros © para mais informações clique Aqui (2009-2025) e está licençado por Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

💬