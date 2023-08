Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 18 de agosto de 2023.

As cobras são uma das criaturas mais temidas e respeitadas do reino animal. Com sua aparência ameaçadora, veneno poderoso e habilidades de caça impressionantes, elas despertam o medo e a curiosidade nas mentes das pessoas.

Neste artigo, exploraremos os tipos de cobras mais perigosas do mundo, suas características distintas e a razão por trás de sua reputação mortal.

Vamos mergulhar neste fascinante universo das serpentes letais.

Naja (gênero Naja)

A Naja é conhecida por seu caráter letal e está entre as cobras mais temidas do mundo. Essa cobra altamente venenosa é encontrada principalmente na África e no sul da Ásia. A Naja possui presas ocas, que injetam um veneno neurotóxico poderoso em suas presas. Quando ameaçada, ela assume uma postura defensiva característica, erguendo a parte anterior do corpo e espalhando sua “capa” na região do pescoço, o que lhe dá uma aparência ainda mais ameaçadora.

Mamba-Negra (Dendroaspis polylepis)

A Mamba-Negra é conhecida por sua agressividade e velocidade, tornando-a uma das cobras mais mortais do mundo. Ela é encontrada principalmente na África subsaariana e é capaz de atingir velocidades de até 20 km/h, tornando difícil escapar de um encontro com ela. Seu veneno altamente tóxico ataca o sistema nervoso, levando à paralisia e morte em poucas horas se o tratamento adequado não for administrado rapidamente.

Taipan (gênero Oxyuranus)

A Taipan, encontrada na Austrália, é uma das cobras mais venenosas do mundo. Seu veneno é extremamente poderoso e pode causar coagulação intravascular disseminada, levando a uma série de complicações graves no corpo humano. Felizmente, os encontros com essa cobra são raros, pois ela evita o contato com seres humanos.

Cascavel (gênero Crotalus)

A cascavel é uma cobra venenosa comum nas Américas, conhecida por seu chocalho distintivo na extremidade da cauda. Seu veneno contém enzimas que destroem tecidos e podem causar sérios danos em uma mordida. A cascavel é bem adaptada a diferentes habitats, tornando-se uma cobra encontrada em várias regiões, desde desertos até florestas.

Víbora da Morte (Acanthophis antarcticus)

A Víbora da Morte é uma cobra encontrada principalmente na Austrália e é reconhecida por seu padrão de cores distintivo. Seu veneno é neurotóxico e coagulante, tornando-a altamente perigosa. O problema com essa espécie é que sua picada pode ser indolor, o que dificulta a detecção precoce de um envenenamento.

Víbora Russell (Daboia russelii)

Encontrada principalmente no sul da Ásia, a Víbora Russell é responsável por muitas mortes devido ao seu veneno poderoso e à sua tendência de viver em áreas agrícolas densamente povoadas. Ela é responsável por muitos acidentes ofídicos na Índia e em países vizinhos.

Inland Taipan (Oxyuranus microlepidotus)

A Inland Taipan, também conhecida como “Cobra do Interior”, é encontrada nas regiões áridas da Austrália. Ela possui o veneno mais tóxico de todas as cobras, mas felizmente é bastante tímida e raramente encontrada. Mesmo que uma mordida seja rara, seu veneno pode ser letal se o tratamento adequado não for buscado imediatamente.

Conclusão

As cobras são animais fascinantes, mas é crucial respeitar sua natureza e entender que algumas delas podem representar sérios riscos para os seres humanos. Aprender sobre as espécies mais perigosas nos ajuda a tomar precauções e promove a coexistência harmoniosa com a vida selvagem. Seja em florestas, desertos ou áreas urbanas, é importante sempre agir com cautela e procurar ajuda médica imediatamente em caso de mordida de cobra. A preservação das cobras e de seu habitat natural é igualmente importante para o equilíbrio do ecossistema global.