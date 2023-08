7 Alimentos amigos do intestino para consumir diariamente

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de agosto de 2023.

Ter um intestino saudável é fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo e para manter a qualidade de vida. Os alimentos que ingerimos podem alterar a nossa microbiota e causar muita diferença na saúde do nosso sistema digestivo. Pensando nisso, manter uma alimentação balanceada é fundamental para ter uma boa saúde intestinal.

Além disso, já está comprovado que as nossas emoções afetam o intestino. O estresse, por exemplo, pode causar diarreia ou constipação. Já a ansiedade pode levar à sensação de azia e náuseas. Esse é um dos motivos pelos quais é importante manter o equilíbrio entre uma boa alimentação e o controle das nossas emoções.

Investir em fontes de fibras para ter um intestino saudável é uma ótima ideia. As fibras ajudam na digestão e no funcionamento do trato intestinal, além de prevenir problemas como a prisão de ventre. Alimentos ricos em fibras incluem frutas, verduras, cereais integrais e legumes. Também é importante beber bastante água durante o dia para manter o corpo hidratado e facilitar a eliminação de toxinas.

Neste artigo vamos falar sobre 7 alimentos que devemos consumir para ter um intestino saudável. Isso inclui não pular nenhuma refeição, até porque, o café da manhã é essencial para que tenhamos mais disposição e energia para encarar o dia. Acompanhe a seguir:

1. Ovos

Os ovos são ricos em vitamina B12, que ajuda a manter o funcionamento saudável do intestino. Sua riqueza em proteínas ajuda na digestão e também no fortalecimento dos músculos. Além disso, os ovos têm colina, que ajuda a regular a saúde do fígado e a produção de ácido biliar.

2. Aveia

A aveia é rica em fibras alimentares, que ajudam a melhorar a saúde do intestino. É um alimento muito versátil que pode ser adicionado a muitos pratos. Além disso, tem um alto teor de nutrientes como ferro, fósforo e vitaminas do complexo B que contribuem para a boa saúde.

3. Frutas

As frutas são fontes saudáveis de carboidratos, fibras e vitaminas. Elas também têm antioxidantes que ajudam a prevenir o envelhecimento precoce e o desenvolvimento de doenças. Além disso, as frutas são ricas em fibras e ajudam a regular o trânsito intestinal, prevenindo a prisão de ventre.

4. Legumes

Os legumes também são ricos em vitaminas e minerais, sendo ótimas fontes de fibras. Eles ajudam a reduzir o colesterol ruim, o que contribui para a prevenção de doenças cardiovasculares e ajuda a melhorar a digestão e o trânsito intestinal.

5. Peixes

Os peixes são ricos em Ômega-3, que ajuda na prevenção de alergias e inflamações. Eles são ideais para o combate ao colesterol ruim e contribuem para a melhora da saúde intestinal.

6. Iogurte

O iogurte é rico em probióticos que ajudam a regular a saúde do intestino. Ele também fornece cálcio, fósforo, magnésio e potássio, nutrientes essenciais para o bom funcionamento do sistema digestivo.

7. Castanhas

As castanhas são ricas em proteínas, minerais e ácidos graxos essenciais. Elas também ajudam a regular o trânsito intestinal por terem boas gorduras e são uma boa fonte de energia.

Cuidar da alimentação é um hábito que devemos ter no dia-a-dia. Uma cesta de café da manhã pode ser uma boa alternativa para os dias mais corridos, mas não se esqueça de fazer uma pausa para o almoço e também, optar por opções de jantares leves e saudáveis, incluindo os alimentos citados acima.

Mantenha uma alimentação equilibrada consumindo os alimentos acima regularmente e o seu intestino irá funcionar direitinho! Se você manter um estilo de vida saudável e fazer os alimentos amigos do intestino fazerem parte da sua dieta, os resultados serão surpreendentes. Se você ainda não consegue alcançar um estilo de vida saudável, consulte um nutricionista para descobrir qual é a melhor dieta para você. Boa sorte!