Mitos e verdades sobre libido e disfunção erétil

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de setembro de 2023.

Disfunção erétil e perda da libido ainda são temas pouco discutidos entre os homens. Segundo o Ministério da Saúde, as pessoas do sexo masculino apresentam uma certa resistência a tudo o que envolve a saúde, incluindo pontos do âmbito sexual.

A dificuldade de falar sobre essas temáticas costuma ser o ponto de partida para a criação de teorias e, consequentemente, a disseminação de informações falsas. Com isso, muitos tabus são criados sobre a vida sexual masculina, o que acaba intensificando a resistência aos cuidados com a saúde.

Mas o que é mito e verdade? Visando levar mais informação para as pessoas do sexo masculino, muitas pesquisas e órgãos voltados para a saúde divulgam informações sobre assuntos relacionados à saúde sexual e tentam desmistificar tabus enraizados sobre o tema.

Homens tem mais líbido que as mulheres?

Mito. Um dos maiores tabus sobre a vida sexual humana é a ideia de que os homens possuem mais libido que as mulheres. Essa teoria, muito fortalecida pelo machismo, não é uma verdade.

Uma pesquisa do Datafolha, realizada em 2022, apontou que não há uma disparidade tão grande entre o desejo masculino e feminino. Sendo assim, não é certo fazer uma afirmação sobre esse assunto, pois a libido pode variar de pessoa para pessoa, independentemente do gênero.

Afrodisíacos e suplementos ajudam a aumentar a libido?

Verdade. Muitas empresas fornecem alimentos afrodisíacos e suplementos que prometem aumentar a libido. Esses itens podem, sim, oferecer um apoio para o desempenho sexual e ser consumidos desde que haja uma orientação médica.

A maca peruana é um exemplo de planta medicinal que possui efeitos positivos para a libido masculina. Segundo artigo científico publicado no Brazilian Journal of Health Review, esse alimento também pode melhorar a sensação de bem-estar.

Homens pensam em sexo o dia todo?

Mito. Uma crença muito recorrente acerca da sexualidade masculina é o desejo constante de sexo. Existe uma ideia de que os homens passam o dia todo pensando no ato sexual e que não há espaço para outros assuntos, mas isso é, na realidade, um mito.

Segundo um estudo realizado na Universidade Estadual de Ohio, as pessoas do sexo masculino tem em média 19 pensamentos sobre sexo por dia, enquanto as mulheres possuem em média 10. Além disso, a pesquisa apontou que os homens também pensam bastante em comida e sono.

Vasectomia leva a perda da libido?

Mito. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), a vasectomia não diminui o desejo sexual ou causa impotência. O bloqueio dos canais feitos na cirurgia impede apenas a passagem dos espermatozoides, não interferindo na produção hormonal. Portanto, não há alteração na libido do homem após a realização do procedimento.

Disfunção erétil que atinge principalmente homens mais velhos?

Verdade. Segundo a SBU, a disfunção erétil é uma condição mais comum em homens mais velhos. A entidade aponta que uma em cada duas pessoas do sexo masculino acima dos 50 anos de idade possui algum grau dessa condição.

No entanto, apesar do envelhecimento ser uma das causas mais comuns, a disfunção erétil também pode atingir homens mais novos, principalmente os que possuem outras condições médicas, como doenças cardíacas e diabetes.

Existe tratamento para disfunção erétil?

Verdade. Conforme aponta a Sociedade Brasileira de Urologia Secção São Paulo (SBU-SP), existe tratamento para a disfunção erétil e ele começa com uma mudança no estilo de vida. Cuidados com o coração e a saúde vascular, melhora nos hábitos alimentares, prática de exercícios e controle de peso são algumas das práticas indicadas.

Além disso, a SBU-SP destaca que pacientes com disfunção erétil podem ser direcionados para o uso de medicamentos orais, terapia a vácuo, injeção-intracavernosa ou implantes penianos.