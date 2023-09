Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 25 de setembro de 2023.

Se você está sofrendo com a infestação de pragas em sua casa ou empresa, provavelmente já se perguntou quanto custa uma dedetização. Afinal, esse é um serviço essencial para garantir a saúde e o bem-estar de todos que frequentam o ambiente.

Mas, antes de contratar uma empresa de dedetização, é importante saber que o preço pode variar de acordo com diversos fatores, como o tipo de praga, o tamanho do local, o método utilizado e a qualidade do serviço.

Neste artigo, vamos explicar melhor como funciona a dedetização e quais são os principais aspectos que influenciam no seu valor. Confira!

O que é dedetização?

Dedetização é o nome popular dado ao conjunto de técnicas e produtos utilizados para eliminar e prevenir a proliferação de insetos e roedores que podem causar danos à saúde humana e animal, além de prejuízos materiais. Entre as pragas mais comuns que podem ser combatidas pela dedetização estão as baratas, formigas, mosquitos, moscas, aranhas, escorpiões, pulgas, carrapatos, traças, cupins, ratos e morcegos.

A dedetização pode ser realizada em residências, comércios, indústrias, escolas, hospitais e outros locais que necessitem de controle de pragas. Para isso, são utilizados produtos químicos específicos para cada tipo de praga e de ambiente, que devem ser aplicados por profissionais capacitados e com equipamentos adequados.

Quais são os tipos de dedetização?

Existem diferentes tipos de dedetização, que podem ser escolhidos de acordo com a necessidade e a preferência do cliente. Os principais são:

Dedetização por pulverização

Consiste na aplicação de inseticidas líquidos em spray nas áreas infestadas ou com potencial de infestação. É indicada para o controle de insetos rasteiros e voadores, como baratas, formigas, mosquitos e moscas.

Dedetização por gel

Consiste na aplicação de inseticidas em forma de gel em pontos estratégicos do ambiente. É indicada para o controle de insetos rasteiros, como baratas e formigas. Tem a vantagem de ser menos tóxica e mais discreta do que a pulverização.

Dedetização por iscas

Consiste na colocação de iscas granuladas ou em blocos parafinados nos locais onde os roedores transitam ou se alimentam. É indicada para o controle de ratos e morcegos. Tem a vantagem de ser mais segura e eficaz do que o uso de venenos líquidos ou em pó.

Dedetização por pó

Consiste na aplicação de inseticidas em pó nas frestas, fendas e buracos onde as pragas se escondem. É indicada para o controle de aranhas, escorpiões, pulgas, carrapatos e cupins. Tem a vantagem de ter um longo tempo de ação residual.

Dedetização por fumigação

Consiste na liberação de gases tóxicos no ambiente fechado e vedado. É indicada para o controle de pragas em locais de difícil acesso ou com grande infestação. Tem a desvantagem de exigir a saída das pessoas e dos animais do local durante a aplicação e por um período após a mesma.

Quanto custa uma dedetização?

O preço da dedetização pode variar bastante conforme os fatores já mencionados: o tipo de praga, o tamanho do local, o método utilizado e a qualidade do serviço. Por isso, não há uma tabela fixa ou um valor médio para esse tipo de serviço.

No entanto, é possível ter uma ideia aproximada do custo da dedetização consultando algumas empresas de dedetização em brasilia df especializadas no mercado. Para isso, é recomendável solicitar orçamentos detalhados e comparar as propostas oferecidas.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo site Habitissimo em 2020, o preço médio da dedetização no Brasil foi de R$350,00. No entanto, os valores podem variar entre R$100,00 e R$1.500,00 dependendo da região e das características do serviço.

Por exemplo, uma dedetização simples contra baratas em um apartamento pequeno pode custar cerca de R$150,00, enquanto uma dedetização completa contra cupins em uma casa grande pode custar mais de R$1.000,00.

Além disso, é importante considerar que o preço da dedetização pode mudar de acordo com a época do ano, a demanda do mercado e a urgência do serviço. Por isso, é recomendável pesquisar bem antes de contratar uma empresa de dedetização e negociar as condições de pagamento.

Como escolher uma empresa de dedetização?

Não basta apenas saber quanto custa uma dedetização, é preciso também saber como escolher uma empresa de dedetização confiável e qualificada. Afinal, esse é um serviço que envolve riscos à saúde e ao meio ambiente, e que deve ser realizado por profissionais capacitados e com equipamentos adequados.

Para escolher uma empresa de dedetização, é importante verificar alguns aspectos, como: