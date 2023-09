7 mercados públicos para comer bem ao redor do Brasil

Compartilhe Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de setembro de 2023.

De norte a sul do Brasil, cada viagem pode ser um mergulho profundo em um universo único de sabores e aromas. A gastronomia típica do país é uma tapeçaria de tradições e influências, e uma das melhores maneiras de saboreá-la é explorar os mercados municipais que pontilham o país.

No entanto, viajar é muito mais do que simplesmente reservar um hotel em Porto Alegre ou em qualquer outra cidade. É também sobre imergir-se na cultura local e explorar as delícias culinárias que a região tem a oferecer. Portanto, enquanto planeja sua viagem, não se esqueça de incluir passeios culturais em seu itinerário, como visitar os mercadões públicos.

A seguir, conheça 7 mercados municipais pelo Brasil, onde você não só poderá degustar de pratos excepcionais, como também se encantar com a diversidade de sabores que compõem a rica culinária brasileira.

1. Mercado Municipal de São Paulo, SP

Você já deve ter ouvido falar do icônico Mercado Municipal de São Paulo, também conhecido como “Mercadão”. Esse mercado é um verdadeiro paraíso para os amantes da comida. Não deixe de experimentar o famoso sanduíche de mortadela e o pastel de bacalhau. Além disso, o Mercadão é o local ideal para comprar ingredientes típicos, como queijos, frutas exóticas e especiarias.

2. Mercado Central de Belo Horizonte, MG

Se você é fã da culinária mineira, o Mercado Central de Belo Horizonte é o lugar perfeito para você. Experimente o pão de queijo, a goiabada, o doce de leite, a feijoada e a cachaça produzida na região. Além disso, você encontrará uma variedade incrível de queijos, doces e produtos artesanais.

3. Mercado Ver-o-Peso, Belém, PA

Localizado às margens do Rio Amazonas, o Mercado Ver-o-Peso é um tesouro de sabores amazônicos. Experimente pratos de peixe fresco, como o tucunaré, e frutas tropicais únicas, como o açaí. Esse mercado é uma verdadeira imersão na cultura e na culinária da região norte do Brasil.

4. Mercado Municipal de Porto Alegre, RS

Se você está planejando uma visita a Porto Alegre, não pode deixar de conhecer o Mercado Municipal da cidade. Além de experimentar o famoso churrasco gaúcho, você encontrará uma variedade de produtos coloniais, vinhos e queijos.

5. Mercado de São José, Recife, PE

No nordeste do Brasil, o Mercado de São José é um local imperdível. Prove pratos como o bolo de rolo e a tapioca recheada. Esse mercado é uma viagem aos sabores únicos da culinária nordestina.

6. Mercado Municipal de Curitiba, PR

O Mercado Municipal de Curitiba é famoso por seus restaurantes que oferecem pratos típicos do Paraná, como o barreado. Além disso, é um ótimo lugar para comprar embutidos e iguarias locais.

7. Mercado Público de Florianópolis, SC

Em Florianópolis, visite o Mercado Público para saborear frutos do mar frescos e pratos como a sequência de camarão. Aproveite para explorar a cultura açoriana presente na gastronomia local.

Dicas úteis para sua jornada gastronômica

Experimente pratos locais

Não hesite em provar pratos típicos de cada região que visitar. Cada mercado tem suas especialidades, e essa é uma oportunidade única de explorar a diversidade culinária do Brasil.

Converse com os locais

Os vendedores dos mercados geralmente são apaixonados pela comida que servem. Peça recomendações e dicas de lugares imperdíveis para comer na região.

Horários

Os mercados costumam ficar mais movimentados durante o horário de almoço. Se preferir uma experiência mais tranquila, planeje sua visita em outros horários para evitar multidões.

Reservar hotel

É aconselhável reservar seu hotel com antecedência. Isso garante que você tenha um lugar confortável para descansar após as aventuras gastronômicas.

Em cada mercado municipal, você não apenas encontrará uma abundância de comida deliciosa, mas também terá a chance de mergulhar na cultura e nas tradições culinárias regionais do Brasil.

Com essas dicas e recomendações, sua jornada gastronômica será inesquecível. Prepare o paladar e a disposição para descobrir os segredos culinários que o Brasil tem a oferecer. Bom apetite!