Tudo o que a igreja precisa ter para a cerimônia de casamento perfeita

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de setembro de 2023.

Saiba o que os noivos devem considerar na hora de escolher o local da celebração religiosa.

Encontrar a pessoa amada no altar de uma igreja faz parte do sonho de muitos casais que desejam ter uma cerimônia religiosa. Seja por convicções de fé ou tradição, a celebração é um momento especial que consagra a união dos noivos. Por isso, a importância de garantir que a sua realização aconteça como foi sonhada.

Para que tudo ocorra dentro do esperado, é preciso que os noivos tenham atenção a alguns detalhes na hora de escolher o local para a celebração religiosa. Além de pontos específicos, como o relacionamento dos dois com a igreja, há, ainda, alguns trâmites necessários para o grande dia.

Nesse sentido, é importante buscar informações sobre a capacidade de pessoas que o espaço comporta, a disponibilidade de decoração, a presença de forro acústico para igreja e se há algum tipo de restrição, como o impedimento de usar músicas que não sejam religiosas na cerimônia ou número determinado de padrinhos.

Considere a relação dos noivos com o espaço

A escolha do local onde será a cerimônia religiosa também é uma forma de contar a história do casal. Dessa forma, a relação dos noivos com o espaço é um critério a ser considerado.

Quando a celebração religiosa é feita para seguir as tradições familiares, os noivos podem optar pela igreja que os pais frequentam ou por uma mais próxima do local em que acontecerá a festa.

Se a opção pela cerimônia religiosa foi por uma questão devocional, é interessante escolher templos religiosos em que já exista um bom relacionamento, como aquele que o casal costuma frequentar. Caso não seja possível, outra alternativa é buscar uma igreja que os noivos tenham apreço.

Tenha atenção à quantidade de convidados

Um ponto relevante para a escolha da igreja é a capacidade de pessoas que o espaço comporta. Dessa forma, o número de convidados ajudará os noivos a escolherem o local da cerimônia. Em uma lista menor, uma capela pode ser suficiente, mas se a quantidade de nomes for extensa, será necessário igrejas maiores.

Ao visitar os templos religiosos, a dica é perguntar ao responsável pelo espaço quantas pessoas cabem confortavelmente no local. Ao ter essa informação, compare a capacidade com a quantidade de convidados, esse detalhe evitará transtornos no momento da cerimônia.

Verifique questões sobre a decoração para o grande dia

A decoração é um detalhe importante para todo casamento, pois expressa o estilo do casal e torna o evento ainda mais sofisticado. Por esse motivo, antes de escolher a igreja, é importante que o casal verifique alguns aspectos em relação ao ambiente.

Os noivos devem perguntar se o templo religioso já possui castiçais, velas, vasos e outros adornos disponíveis para serem usados no grande dia. Além disso, é importante alinhar as expectativas com o espaço, buscando entender quais os tipos de decoração podem ser adicionados.

Durante a visita, procure se informar sobre o que o ambiente já possui, o que pode ser incrementado e qual é o orçamento, pois algumas igrejas incluem a decoração no valor total do aluguel.

Características estruturais e sonoras também importam

Assim como a decoração, as características estruturais e sonoras também importam. Para minimizar qualquer tipo de problema no dia do casamento, é necessário alinhar esses detalhes, que farão a diferença para que tudo saia nos conformes.

Para isso, durante a visita, procure saber se há tratamento acústico para igreja e sistema de som em perfeito estado. Esses aspectos garantem que os convidados conseguirão ouvir as falas e a música da cerimônia.

Questione sobre a parte musical da cerimônia

Em relação à parte sonora, também é válido questionar sobre a disponibilidade de coral ou grupo musical no dia do casamento. Algumas igrejas oferecem esse tipo de serviço e o adiciona no valor total do aluguel, outras cobram por fora.

Há, ainda, alguns templos religiosos que não permitem a entrada de músicos externos, ou seja, para ter sonorização no dia é preciso contratar o serviço indicado por eles. Por isso, todas essas informações devem ser acordadas previamente.

Também é essencial que os noivos se informem sobre a possibilidade de tocarem músicas que não são religiosas. Alguns casais têm uma playlist própria com canções que fizeram parte de sua história e desejam incluí-las na celebração.

Entretanto, algumas igrejas não permitem que músicas sem viés religioso sejam entoadas nos espaços. Se isso acontecer, é possível tentar negociar a possibilidade delas serem executadas apenas de modo instrumental.

Não esqueça de considerar o orçamento

Nem todas as igrejas cobram taxas para fazer a celebração de casamento, mas isso deve ser confirmado. Dessa forma, pergunte sobre os valores para fazer a cerimônia no local e as taxas extras. Alguns locais cobram, por exemplo, por atraso no início da cerimônia, adição de flores naturais e outros detalhes.

Além disso, também é importante se informar sobre a realização de mais casamentos no mesmo dia. Quando isso ocorre, os casais podem dividir as despesas da decoração, tornando o evento mais econômico.

No geral, procure fazer uma reunião com a pessoa responsável pelo local para que todas as dúvidas sejam sanadas. Uma simples conversa ajudará a manter o orçamento e a evitar frustrações.

Opte por igrejas com local de fácil acesso

Por fim, a última recomendação no momento de escolha da igreja é a localização do espaço. É importante escolher um templo religioso que seja de fácil acesso para os convidados e para os próprios noivos.

Considere o horário do evento, pois se a igreja fica localizada em uma avenida ou rua movimentada, atrasos podem acontecer devido ao trânsito. Outro detalhe relevante é a presença de estacionamento próximo e de rotas disponíveis por outros meios de transporte.

Uma dica para facilitar o acesso é incluir essas informações no convite ou site de casamento para que todos os convidados tenham facilidade para chegar à cerimônia religiosa.