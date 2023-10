Maternidade: O que a gestante deve levar na mala para o hospital?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 31 de outubro de 2023.

Pijamas, lingeries, roupas de cama e itens de higiene pessoal são itens necessários para as mães.

Durante a gestação, as mães planejam cada detalhe para o bebê ter tudo o que precisa ao nascer, desde o enxoval até a decoração do quarto. A mala para maternidade é um dos pontos que merecem atenção, pois envolve não só o conforto e o bem-estar do recém-nascido, como também da mulher.

Por isso, é fundamental saber como prepará-la. No entanto, é comum que muitas mães tenham dúvidas na hora de montar a mala ou bolsa para maternidade. Afinal, quando é o momento ideal para começar? Quais itens devem ser incluídos na mala? Qual a quantidade correta? Por esse motivo, ter uma lista bem elaborada, pode ajudar a norteá-la.

Além dos itens do enxoval do bebê, é necessário selecionar peças e acessórios confortáveis para a mãe, como pantufas femininas, lingeries, itens de higiene e, caso seja do interesse da mulher, produtos voltados para estética, como maquiagem e presilhas de cabelo.

Mala de maternidade: tudo o que uma mãe precisa saber sobre

A mala maternidade nada mais é do que uma bolsa com todos os itens necessários para a mãe e o bebê durante o período em que estiverem no hospital. O período ideal para começar a pensar nesse quesito é de, aproximadamente, três meses antes da data prevista para o parto.

É importante preparar a bolsa com antecedência, pois a gestação é uma caixinha de surpresas, e as mães precisam estar com tudo organizado caso algo aconteça diferente do planejado.

Na hora de começar a pensar nos itens que vão estar na mala, as mães podem elaborar uma lista para usarem como guia. O primeiro passo é considerar o tempo de permanência no hospital, o que varia de acordo com o tipo de parto. Converse com o médico que acompanha o pré-natal a respeito.

Roupas, acessórios, lingeries, itens de higiene e roupa de cama podem ser incluídos na mala. Além disso, é necessário separar documentos pessoais, carteira de vacinação, cartão da gestante e últimos exames feitos. Também é necessária a documentação do acompanhante.

Ao pensar nas roupas que serão colocadas na mala de maternidade, as mães precisam considerar o clima do período próximo ao parto. No verão, a escolha deve priorizar roupas mais leves. Já em meses de inverno, é essencial garantir peças que proporcionem conforto térmico.

A recomendação é para que as mães optem por roupas e pijamas femininos confortáveis, afinal, será um momento importante e de muita emoção. Camisolas, shorts, regatas, casacos mais aconchegantes e vestidos são algumas peças que podem ser levadas ao hospital.

A recomendação é pensar em opções que sejam de fácil manuseio. Também é importante adicionar chinelo, pantufa e meias para garantir o conforto nos dias de internação. Além disso, é preciso adicionar a roupa de saída da maternidade.

Lingeries

As lingeries precisam ser pensadas com carinho pelas gestantes. Na mala de maternidade, é importante incluir itens confortáveis, que sejam voltados para essa fase da vida. Os sutiãs de amamentação oferecem mais praticidade na hora de alimentar o recém-nascido.

As cintas também são aliadas no pós-parto e podem marcar presença na mala. As calcinhas devem ser confortáveis e oferecer maior sustentação. Aquelas de cintura alta são boas opções.

Roupas de cama

Muitas maternidades oferecem roupas de cama, mas, ainda assim, pode ser interessante levar algumas peças para evitar imprevistos. Lençóis, mantas, roupões, toalhas e travesseiros são os itens que podem oferecer conforto para as futuras mamães nesse momento.

Produtos de higiene

Os itens de higiene são fundamentais para o bebê e para a gestante. Por esse motivo, é aconselhável montar uma necessaire com os produtos. Na hora de selecioná-los, priorize hidratantes, desodorantes e perfumes com odores mais leves. O cheiro forte pode desencadear alergias no bebê.

Cotonetes, pacotes de absorvente próprio para o pós-parto, protetores de seios, escova de dentes, creme dental, escova de cabelos, shampoo, sabonete e fio dental podem compor a mala de maternidade.

Outros itens que podem ser úteis

Há, ainda, outros itens que podem ser incluídos na mala, de acordo com a preferência da gestante. Maquiagens, produtos voltados para estética, e aparelhos eletrônicos, como câmera fotográfica e celular são algumas opções.Também é possível incluir as lembrancinhas preparadas para presentear os familiares que façam visitas ao bebê.