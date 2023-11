Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de novembro de 2023.

As pinças cirúrgicas são de extrema importância em qualquer procedimento, como, por exemplo, a Pinça Halstead, que fornece ao cirurgião não somente uma boa durabilidade, como também uma ótima precisão durante as cirurgias. Essa pinça, assim como outras variações, têm sido indispensáveis para a prática da medicina ao longo dos anos.

A questão que, naturalmente, surge, é: quantas pinças cirúrgicas existem? Ao aprofundarmos nesse tema, descobrimos não apenas a diversidade de formas e usos, mas também como esses equipamentos cirúrgicos estão sempre a melhorar e evoluir!

Quantas pinças cirúrgicas existem?

No mercado atual, existem muitos tipos de pinças cirúrgicas, na qual cada uma delas é projetada para diferentes finalidades. Elas podem ser diferentes em tamanho, forma e função, denominadas como:

Anatômicas;

Hemostáticas;

De dissecação;

De sutura.

O número exato de pinças cirúrgicas pode variar de acordo com a classificação e quantidade de variações, de acordo com tamanho e forma. Por isso, não existe um número fixo que inclua todas as possibilidades.

Para que servem as pinças cirúrgicas?

As pinças cirúrgicas são ferramentas usadas pelos médicos durante suas cirurgias. Elas ajudam a segurar, mover e até mesmo retirar tecidos e órgãos. Com a ajuda desses equipamentos cirúrgicos, os médicos conseguem fazer os procedimentos de forma precisa.

Essas pinças são as “mãos extras” dos médicos durante uma cirurgia. Além de ajudar a segurar com firmeza tecidos delicados, elas também auxiliam na sutura após o procedimento, quando necessário.

Principais tipos de pinças cirúrgicas

Ao conhecer os principais tipos de pinças cirúrgicas disponíveis no mercado, fornecemos um conhecimento essencial para qualquer pessoa interessada na área da saúde. Isso ajuda a escolher a pinça mais adequada para procedimentos cirúrgicos.

Anteriormente, mencionamos esses principais tipos de pinças cirúrgicas que existem no mercado atual. Agora, vamos explicar detalhadamente para você qual a forma e função de cada uma delas:

Pinças Anatômicas

São usadas para segurar e mover cuidadosamente tecidos durante uma cirurgia. Elas têm pontas finas e delicadas para segurar com precisão e, às vezes, são curvas para alcançar lugares mais difíceis.

Pinças Hemostáticas

São feitas para parar o sangramento ao segurar e apertar vasos sanguíneos. Têm pontas serrilhadas ou denteadas que proporcionam uma boa aderência. Elas podem ser retas ou curvas, conforme a necessidade.

Pinças de Dissecação

Já essas servem para separar e cortar tecidos. Elas possuem as pontas finas e afiadas para trabalhar com segurança. Essas também têm pontas curvas para facilitar o manuseio do cirurgião.

Pinças de Sutura

São pinças usadas para segurar agulhas e passar fios de suturas para fechar o corte. Normalmente têm pontas curvas e dentadas para manter a sutura firme – isso permite um fechamento seguro da pinça.

Quais as pinças mais usadas no centro cirúrgico?

Além das pinças anatômicas, hemostáticas, de dissecação e de sutura, existem outras que também são usadas no centro cirúrgico, tais como as pinças de atração, que ajudam a segurar os tecidos mais densos, e as pinças de remoção, que são usadas para retirar tecidos ou corpos estranhos do corpo.

Há também as pinças de aplicação, que são projetadas para colocar grampos ou clipes em vasos sanguíneos, ou tecidos. Saiba que cada tipo de pinça usada no centro cirúrgico tem um trabalho especial durante os procedimentos.

Qual seria a situação dos médicos cirurgiões se não possuíssem pinças cirúrgicas? O melhor é que além de existir vários tipos de pinças, você ainda tem a chance de adquiri-las na Endocommerce. Não perca tempo, aproveite!