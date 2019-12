Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de dezembro de 2019.

Montes Claros – Santa Casa de Montes Claros inaugura enfermaria Heli Penido

Montes Claros – A empatia é a capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de se colocar no lugar do outro. Já o cuidado em enfermagem, para Waldow e Meyer (1998), consiste em envidar esforços transpessoais de um ser humano para outro, visando proteger, promover e preservar a humanidade. Aliando essas duas prerrogativas, a Santa Casa de Montes Claros inaugurou na tarde de ontem (18/12), a enfermaria Heli Penido.

De acordo com o superintendente do hospital, Maurício Sérgio Sousa e Silva, “a enfermaria conta com 26 novos leitos, sendo 18 deles destinados para pacientes críticos e semi-críticos. Além disso, o local dispõe de equipe de enfermagem 24 horas e fisioterapeutas específicos para a unidade”. O local foi batizado com o nome do ex-provedor do hospital em reconhecimento aos dez anos de dedicação do ex-gestor à Instituição. Durante a cerimônia de inauguração, que contou com a presença de várias autoridades regionais, o provedor da Instituição, Gilson Caldeira, prestou uma homenagem ao ex-provedor Heli de Oliveira Penido.

“Heli Penido desenvolveu um papel fundamental durante sua passagem por nossa Instituição. A sua dedicação e amor devotados a tudo que faz, foi sem dúvida o diferencial da sua liderança e mostrou que o valor de um grande homem não está naquilo que ele possui, mas no que ele compartilha de si”, ressaltou o atual provedor.

Heli de Oliveira Penido

Nascido em 26 de junho de 1941, na cidade de Itaguara-MG, Heli de Oliveira Penido é considerado por muitos um mestre. De uma família de cinco irmãos, pai de quatro filhas, e avó de seis netos e uma bisneta; o ex-provedor da Santa Casa de Montes Claros é reconhecido por sua dedicação e amor a tudo que faz. Homem empreendedor, ainda muito jovem, começou sua trajetória na vida bancária em sua cidade natal. Mas foi no norte de Minas que dedicou sua vida de doação, baseada em princípios éticos e valores morais.

Bacharel em Direito e conhecido pela crença “do bom, do bem e do justo”, Heli Penido, que também tem vasta experiência no ramo de atividades rurais, é reconhecido ainda como uma pessoa simples e de coragem. Em meio a tantas características, a convite do então Arcebispo Dom José Alberto Moura, por meio do Arcebispo Emérito Dom Geraldo Majela de Castro e dos demais membros da Diretoria da Santa Casa, marcou a gestão do hospital com transparência e honestidade.

O 24º na linha sucessória da Instituição, exerceu seu mandato à frente da Santa Casa de Montes Claros com muito zelo e responsabilidade. O cargo de provedor não recebe nenhum tipo de remuneração. Seu ato de doação e amor ao próximo, retrata a força da boa fé e da esperança dedicada a uma causa tão nobre.