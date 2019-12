Montes Claros – CAGED de novembro aponta evolução do emprego em Montes Claros

* Por: Jornal Montes Claros - 27 de dezembro de 2019.

Montes Claros – O Ministério da Economia divulgou esta semana os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) relativos ao mês de novembro dos municípios brasileiros. Em Montes Claros, foram 2.549 contratações e 2.268 demissões, o que representou um saldo de 281 postos de trabalho.

O estudo do Ministério da Economia também identificou que as empresas instaladas em Montes Claros admitiram, entre janeiro e novembro de 2019, 28.458 trabalhadores e demitiram 26.913 profissionais (saldo de 1.545 vagas).

Assim, os dados que serão divulgados na segunda quinzena de janeiro e que serão referentes a dezembro devem confirmar mais de 30.000 trabalhadores contratados durante o ano, fato que não ocorria desde 2015 (em 2018, foram 29.983 admissões; em 2017, 27.329; em 2016, 26.429; e, em 2015, 31.475).

As ocupações com maiores saldos, em novembro de 2019, foram, em sua maioria, do setor do Comércio: vendedor de comércio varejista (102), operador de caixa (73), repositor de mercadorias (72), eletricista de instalações e auxiliar de logística (ambos com saldo de 52 postos de trabalho).