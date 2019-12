Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 30 de dezembro de 2019.

Montes Claros – Confira os ganhadores da promoção de Natal do Montes Claros Shopping

Montes Claros – O Montes Claros Shopping realizou na tarde desta sexta-feira, 27, o sorteio da Promoção de Natal que reúne mais de R$ 85 mil em prêmios.

Foram sorteados três motos BMW G310 GS e três vales de R$5.000,00 para compras no Montes Claros Shopping.

Confira o nome de todos os ganhadores e continue participando de nossas campanhas.

1) 1 moto BMW G310 GS: Otavio Luiz Rodriguez Munhoz

2) 1 moto BMW G310 GS: Gustavo Mesquita de Miranda

3) 1 moto BMW G310 GS: Maria Eduarda Tolentino Araujo

4) 1 vale-compras no valor de R$ 5.000,00: Janete Marcia Oliveira

5) 1 vale-compras no valor de R$ 5.000,00: Fernando Gaspar Lopes

6) 1 vale-compras no valor de R$ 5.000,00: Gilson Gabriel Vaina Veloso

Atrações até 6º de janeiro

E para quem passar pelo Montes Claros Shopping, curtindo um passeio com a família e com os amigos, até o dia 1º de janeiro, muitas atrações estarão esperando os clientes como o trenzinho que compõe a super decoração de Natal na Praça de Eventos e a árvore pet, instalada em frente à Renner. Nela, muitas fotos de cachorros da ONG Focinho Feliz, à espera de adoção através da campanha “Ei, me adota?”. Nas fotos, os clientes podem conferir o porte do cachorro e o contato da protetora.

Horários especiais de fim de ano

Para atender aos clientes, o Montes Claros Shopping organizou horários especiais de funcionamento das lojas. Confira:

28/12: 10h às 22h

29/12 (domingo): 14h às 20h

30/12: 10h às 22h

31/12: 10h às 18h

01/01/20: lojas fechadas / lazer e alimentação abertura facultativa