* Por: Jornal Montes Claros - 16 de janeiro de 2020.

Garota de 12 anos cria ursinho para esconder bolsas de soro em hospitais

A ideia simples, mas muito significativa foi da norte-americana Ella Cusano, de 12 anos. A garotinha criou o “Medi Teddy”. O ursinho esconde o conteúdo dos saquinhos de soro sem atrapalhar o trabalho das enfermeiras.

Quando era bem pequena, a garotinha foi diagnosticada com uma doença autoimune e passou grande parte da infância no hospital. Ela disse que queria algo que tornasse essa realidade menos sofrível para crianças que necessitam ficar internadas.

O ursinho fez tanto sucesso entre as crianças e os trabalhadores do hospital que Ella teve a ideia de patenteá-lo. Hoje, com a venda dos ursinhos, a menina ajuda hospitais infantis e faz a alegria de muitas crianças que vivem uma rotina hospitalar.